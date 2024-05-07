МВД запускает для сотрудников электронный кабинет пострадавшего и горячую линию по соцзащите

Министерство внутренних дел представило два новых сервиса – электронный кабинет пострадавшего и горячую линию контакт-центра для предоставления услуг социальной защиты военнослужащим, полицейским и членам их семей. Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко.

Военнослужащие Национальной гвардии и Государственной пограничной службы, полицейские, работники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям и члены их семей, имеющие статус пострадавших, смогут воспользоваться электронным кабинетом пострадавшего на сайте МВД.



Этот сервис позволяет получить доступ к своим учетным данным и подать заявку на получение медицинской, психологической или юридической помощи. В ведомстве говорят, что для этого необходимо зарегистрироваться в Едином окне для граждан.



В то же время начинается и работа контактного центра по номеру 1536 по вопросам социальной защиты. Специалисты горячей линии будут консультировать о получении психологической, медицинской и денежной помощи, начислении льгот, назначении пенсий с понедельника по субботу с 9:00 до 18:00.

Минобороны также запустило инициативу по защите прав военных

В свою очередь Министерство обороны месяц назад создало Центральное управление защиты прав военнослужащих, которое будет отвечать за рассмотрение обращений и жалоб военнослужащих, оказание первичной юридической помощи, проведение проверок и расследование нарушений прав военных и членов их семей.

Перед этим президент Владимир Зеленский подписал закон, направленный на улучшение социальной защиты военнослужащих и полицейских. Он имеет целью усовершенствовать механизмы обеспечения прав этих лиц, в частности, на информацию, медицинское обслуживание, отпуска, а также урегулировать определение потери трудоспособности.

На днях же Минобороны запустило сайт по соцобеспечению и поддержке военнослужащих и членов их семей. На платформе можно получить информацию о порядке начисления и выплаты денежного довольствия, единовременного пособия в случае установления инвалидности или гибели (смерти) военного и других соцгарантий этим категориям граждан.