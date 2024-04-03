Минобороны начинает инициативу по защите прав военнослужащих: за что будет отвечать

Министерство обороны Украины создало Центральное управление защиты прав военнослужащих, которое будет отвечать за рассмотрение обращений и жалоб военнослужащих, предоставление первичной юридической помощи, проведение проверок и расследование нарушений прав военнослужащих и членов их семей.

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Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Реализация этой инициативы предусматривает комплексный подход к защите прав воинов и членов их семей, включая реагирование на конкретные жалобы, анализ конкретных ситуаций, выезд на места нарушений, проведение проверок и последующие меры по восстановлению прав", – заявил министр обороны Украины Рустем Умеров.

В ходе учредительного заседания был представлен подход, наработанный для обеспечения правовой защиты военных с учетом специфики их деятельности.

Основные нарушения, которые будут проверяться Центральным управлением защиты прав военнослужащих, включают:

обеспечение военнослужащих;

право на отпуск;

недопущение злоупотребления правами командиров;

неоказание/недостаточное оказание медицинской помощи;

социальные гарантии;

нарушение гендерного равенства.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец отметил важность этого проекта.

"Это действенный инструментарий для защиты прав действующих военных и военнообязанных. Это демонстрация того, что система может обеспечить право на справедливость", – отметил он.

В частности, при работе над документом был учтен опыт стран, где институт военного омбудсмена уже доказал свою эффективность: Швеции, Норвегии, Австрии, Германии, Канады, Ирландии, Чешской Республики и Бельгии. В Швеции институт военного омбудсмена успешно функционирует более 110 лет.

"У нас есть горячая линия, есть инструменты мониторинга соцсетей, где военные пишут о нарушении своих прав. Теперь есть силы и средства быстрого реагирования на такие сигналы. Если проведенная по моему приказу проверка установит состав преступления относительно нарушения прав военнослужащих, соответствующее обращение будет немедленно направляться к правоохранителям. Воины должны и будут чувствовать, что их достоинство является для МОУ самой высокой ценностью. И министерство не позволит никому попирать права военных", - подчеркнул Умеров.

Отметим, что министр обороны Умеров анонсировал начало новой должности – военного омбудсмена, еще в сентябре 2023 года, на ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии (YES) "Будущее решается в Украине". Президент Украины Владимир Зеленский во время вечернего обращения 14 сентября заявил, что поддерживает план создания в Украине военного омбудсмена.