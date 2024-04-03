Міноборони започатковує ініціативу з захисту прав військовослужбовців: за що відповідатиме

Міністерство оборони України створило Центральне управління захисту прав військовослужбовців, яке відповідатиме за розгляд звернень та скарг військовослужбовців, надання первинної правничої допомоги, проведення перевірок та розслідування порушень прав військовослужбовців та членів їхніх сімей.

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Про це повідомила пресслужба відомства.

"Реалізація цієї ініціативи передбачає комплексний підхід до захисту прав воїнів та членів їхніх сімей, включаючи реагування на конкретні скарги, аналіз конкретних ситуацій, виїзд на місця порушень, проведення перевірок та подальші заходи з відновлення прав", – заявив міністр оборони України Рустем Умєров.

Під час установчого засідання було презентовано підхід, напрацьований для забезпечення правового захисту військових з урахуванням специфіки їхньої діяльності.

Основні порушення, які будуть перевірятися Центральним управлінням захисту прав військовослужбовців, включають:

забезпечення військовослужбовців;

право на відпустку;

недопущення зловживання правами командирів;

ненадання/недостатнє надання медичної допомоги;

соціальні гарантії;

порушення гендерної рівності.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець відзначив важливість цього проєкту.

"Це дієвий інструментарій для захисту прав діючих військових та військовозобовʼязаних. Це демонстрація того, що система може забезпечити право на справедливість", – зазначив він.

Зокрема, під час роботи над документом був врахований досвід країн, де інститут військового омбудсмена вже довів свою ефективність: Швеції, Норвегії, Австрії, Німеччини, Канади, Ірландії, Чеської Республіки та Бельгії. У Швеції інститут військового омбудсмена успішно функціонує понад 110 років.

"Ми маємо гарячу лінію, маємо інструменти моніторингу соцмереж, де військові пишуть про порушення своїх прав. Тепер маємо сили і засоби швидкого реагування на такі сигнали. Якщо проведена за моїм наказом перевірка встановить склад злочину щодо порушення прав військовослужбовців, відповідне звернення буде негайно спрямовуватись до правоохоронців. Воїни мають і будуть відчувати, що їхня гідність є для МОУ найвищою цінністю. І міністерство не дозволить нікому зневажувати права військових", – наголосив Умєров.

Зазначимо, що міністр оборони Умєров анонсував започаткування нової посади – військового омбудсмена, ще у вересні 2023 року, на щорічній зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії (YES) "Майбутнє вирішується в Україні". Президент України Володимир Зеленський під час вечірнього звернення 14 вересня заявив, що підтримує план створення в Україні військового омбудсмена.