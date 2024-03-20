Комітет з нацбезпеки рекомендує Раді ухвалити в цілому законопроєкт, що гарантує військовим соціальний захист

Парламентський комітет із питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендував Верховній Раді ухвалити в другому читанні та в цілому законопроєкт №10313, спрямований на зміцнення соціального захисту військових та поліцейських.

Забезпечте стрімке зростання та масштабування компанії у 2024-му! Отримайте алгоритм дій на Business Wisdom Summit. 10 квітня управлінці Арсенал Страхування, Uklon, TERWIN, Епіцентр та інших великих компаній поділяться перевіреними бізнес-рішеннями, які сприяють розвитку бізнесу під час війни. Забронювати участь

Про це написала членкиня комітету Ірина Фріз.

Згідно з повідомленням, із законопроекту прибрали норми, які пропонували надмірні надмірні обмеження щодо прав на свободу слова серед військовослужбовців, оскільки існуючі законодавчі норми уже надають достатні повноваження для притягнення до відповідальності осіб, котрі порушують таємницю у сфері національної оборони.

"Чинне законодавство і так має всі можливості для застосування адміністративної та кримінальної відповідальності до порушників державної таємниці у сфері оборони", - зазначила Фріз.

Депутатка також повідомила, що комітет підтримав надання військовим можливості перебувати на лікуванні до 12 місяців, у тому числі за кордоном, без необхідності проходження військово-лікарської комісії кожні чотири місяці.

Фріз нагадала про схвалення комітетом законодавчого закріплення виплати 15 млн грн родинам загиблих захисників і відхилення норм, що стосуються додаткових обмежень на ввезення гуманітарної допомоги.

Профільний комітет почав розглядати правки до законопроєтку про мобілізацію

7 березня профільний комітет почав розглядати правки до законопроєтку про мобілізацію.

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук під час телемарафону висловив думку, що законопроєкт про мобілізацію - мабуть один з найскладніших законопроектів з яким наразі працює український парламент.

За його словами, дуже важливою складовою цього законопроекту є питання справедливості і тим хлопцям і дівчатам які знаходяться сьогодні на передовій треба чітко знати правила, по яких вони будуть замінені і по яких будуть мати можливість піти в ротацію.

Стефанчук зазначив, що наразі до законопроєкту подано 4200 поправок над якими продовжує працювати Комітет з національної безпеки і оборони.

Джерело фото: ua.depositphotos.com