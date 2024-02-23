Оборонний комітет Ради підтримав законопроєкт про демобілізацію строковиків

Комітет Верховної Ради з нацбезпеки і оборони підтримав законопроєкт про зміни щодо строків строкової військової служби і схвалив законопроєкт №11035, який передбачає демобілізацію солдатів, що служили за строковим призовом.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

"Комітет з нацбезпеки і оборони підтримав демобілізацію строковиків з доданням норми з мого альтернативного законопроекту про відстрочку від подальшої мобілізації в 12 місяців!", - написав він.

Згідно з текстом законопроєкту, передбачено надання однорічної відстрочки від наступної мобілізації для військовослужбовців строкової служби, які будуть демобілізовані та відправлені в запас.

У пояснювальній записці до даного законопроекту вказано, що розроблення проекту закону обумовлено необхідністю забезпечення виконання заходів, пов'язаних із звільненням у запас військовослужбовців які вислужили встановлені строки строкової військової служби.

Додамо, що окрім оборонного комітету, законопроєкт мають розглянути й інші комітети, а саме комітет з питань правової політики, з питань бюджету, з питань антикорупційної політики та з питань інтеграції України до Європейського Союзу.

При цьому, зазначається, що реалізація даного законопроєкту не потребує ні обговорень, ні додаткового фінансування із державного чи місцевих бюджетів.

Нагадаємо, 22 лютого, президент України Володимир Зеленський зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт про звільнення в запас строковиків строк військової служби яких закінчився під час дії воєнного стану.

З початку повномасштабного вторгнення було ухвалено рішення, що строковики залишаються на військовій службі, їх могли демобілізувати за особливих обставин, які розглядалися індивідуально. Проте, з 1 серпня 2023 року строковики, у яких закінчується строк служби за призовом, отримали право добровільно мобілізуватися до війська.

Оновлена версія законопроєкту про мобілізацію

30 січня Кабінет міністрів України схвалив і вніс до Верховної Ради оновлену версію законопроєкту про мобілізацію №10449.

Вона передбачає скасування строкової військової служби, а замість неї запроваджується базова військова підготовка. Людина самостійно обирає коли пройти військову підготовку, при цьому за людиною зберігається її робоче місце.

Строки базової військової служби в мирний час – до п’яти місяців, з яких до трьох місяців здійснюється базова загальновійськова підготовка, до двох місяців – фахова підготовка; під час дії воєнного стану – на строк до трьох місяців.

Яка ситуація з демобілізацією зараз

Додамо, що за словами міністра оборони Рустема Умєрова, відповідно до чинного законодавства демобілізація українських військовослужбовців можлива лише після закінчення війни. Проте, у Міністерстві оборони опрацьовують різні рішення, дадуть змогу військовим, що вже майже два роки знаходяться на передовій перепочити.

"Слово "демобілізація" ми можемо використовувати тільки після того, як закінчиться війна. Оскільки ворог продовжує бойові дії, ми знайшли рішення, які дадуть можливість людині, яка вже два роки перебуває в периметрі, зрозуміти, які правила будуть для того, щоб вона перепочила або була частково звільнена", - сказав він.

За словами самих військових, якщо демобілізувати хороших навчених воїнів чи особливо командирів пристріляних бригад, а на їх місце призначити новобранців, то це понесе за собою великі втрати в особовому складі.

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