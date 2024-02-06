Законопроєкт про мобілізацію: Верховна Рада прискорила розгляд документу

Верховна Рада скоротила строки подачі альтернативних по законопроєкту про посилення мобілізації №№10449 до 7 днів. Вже на цьому тижні депутати планують розглянути документ у першому читанні.

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Про це повідомив народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк.

За його словами, за відповідне рішення проголосували 237 нардепів.

Як зауважив Железняк, хоч це і технічний момент, але по строкам важливий.

Це відкриває можливість вже на цьому тижні:

розглянути законопроект на Комітеті

винести на перше читання.

Також депутати доручили Комітету з нацбезпеки та оборони розглянути цей законопроект.

Раніше Железняк розписав графік в Раді стосовно того, як буде рухатись законопроєкт №10449. За його словами, навіть у разі успішного проходження документу у парламенті, раніше березня він не вступить в силу.

Напередодні Комітет Верховної Ради України з питань антикорупційної політики визнав, що окремі норми законопроєкту №10449 щодо мобілізації, військового обліку та проходження військової служби не відповідають вимогам антикорупційного законодавства.

Також у Верховній Раді чекають роз'яснень від Міноборони щодо ідеї розсилати повістки через електронний кабінет призовника у законопроєкті про мобілізацію. Депутати не розуміють, як ця ідея може бути реалізована технічно, оскільки не всі люди можуть або мають доступ до інтернету і смартфонів.

Коли Комітет з нацбезпеки розгляне новий законопроєкт про мобілізацію

Заступник голови Комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв зауважив, що Комітет дасть рекомендації щодо законопроекту протягом цього тижня.

"Я думаю, що комітету зараз вже не дуже багато часу буде потрібно, тому що ми в принципі з першою редакцією детально ознайомилися. Зараз ми пройдемося по тому, що було змінено у порівнянні з першою редакцією. Я сподіваюсь, що за одне-два засідання ми пройдемо це питання", - сказав він.

Нардеп зазначив, що після розгляду законопроєкту Комітет з нацбезпеки буде приймати рішення, що буде з документом: або направити до сесійної зали, або доопрацювати його в комітеті.

"Подивимося, я думаю, що на цьому тижні комітет цей законопроєкт пройде", - вважає парламентар.

Уряд вніс до Ради законопроєкт щодо мобілізації: подробиці

Кабінет Міністрів України 30 січня зареєстрував у Верховній Раді України проєкт закону про зміни щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку.

Проєктом закону пропонується:

удосконалення процедури військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів;

зміна призовного віку з 27 до 25 років;

надання можливості військовослужбовцям, яких звільнено з полону, відпочити та пройти відновлення шляхом надання їм додаткової відпустки зі збереженням грошового забезпечення тривалістю 90 календарних днів;

виключення строкової військової служби як виду військової служби: усіх військовослужбовців строкової військової служби пропонують звільнити в запас;

встановлення, що не підлягають призову на військову службу під час мобілізації протягом двох років з дня звільнення з військової служби військовозобов’язані, які проходили військову службу під час дії правового режиму воєнного стану та були звільненні зі служби в запас, такі особи в зазначений період можуть бути призвані на військову службу за їхньою згодою;

виключення з переліку висновків військово-лікарських комісій висновку про обмежену придатність до військової служби;

запровадження для громадян України базової загальновійськової підготовки до 3 місяців для всіх громадян віком від 18 до 25 років при всіх навчальних закладах;

запровадження базової військової служби за бажанням до 25 років для тих, хто не пройшов базову загальновійськову підготовку;

встановлення обмеження прав громадян України, які ухиляються від взяття на військовий облік та проходження військової служби;

залучення до заходів рекрутингу на військову службу центрів надання адміністративних послуг, центрів зайнятості та центрів рекрутингу.

Згідно із законопроєктом право на відстрочку матимуть: