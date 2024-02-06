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Законопроект о мобилизации: Верховная Рада ускорила рассмотрение документа

Законопроект о мобилизации: Верховная Рада ускорила рассмотрение документа
ВСУ. Фото: пресс-служба ОП

Верховная Рада сократила сроки подачи альтернативных по законопроекту об усилении мобилизации № №10449 до 7 дней. Уже на этой неделе депутаты намерены рассмотреть документ в первом чтении.

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Об этом сообщил народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк.

По его словам, за соответствующее решение проголосовали 237 нардепов.

Как заметил Железняк, хоть это и технический момент, но по срокам важен.

Это открывает возможность уже на этой неделе:

  • рассмотреть законопроект на Комитете
  • вынести на первое чтение.

Также депутаты поручили Комитету по нацбезопасности и обороне рассмотреть этот законопроект.

Ранее Железняк расписал график в Раде относительно того, как будет двигаться законопроект №10449. По его словам, даже в случае успешного прохождения документа в парламенте ранее марта он не вступит в силу.

Накануне Комитет Верховной Рады Украины по антикоррупционной политике признал, что отдельные нормы законопроекта №10449 относительно мобилизации, военного учета и прохождения военной службы не отвечают требованиям антикоррупционного законодательства.

Также в Верховной Раде ждут разъяснений от Минобороны по поводу идеи рассылать повестки через электронный кабинет призывника в законопроекте о мобилизации. Депутаты не понимают, как эта идея может быть реализована технически, поскольку не все люди могут или имеют доступ к интернету и смартфонам.

Когда Комитет по нацбезопасности рассмотрит новый законопроект о мобилизации

Заместитель председателя Комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев отметил, что Комитет даст рекомендации по законопроекту в течение этой недели.

"Я думаю, что комитету сейчас уже не очень много времени потребуется, потому что мы в принципе с первой редакцией подробно ознакомились. Сейчас мы пройдемся по тому, что было изменено по сравнению с первой редакцией. Я надеюсь, что за одно-два заседания мы пройдем этот вопрос", - сказал он.

Нардеп отметил, что после рассмотрения законопроекта Комитет по нацбезопасности будет принимать решение, которое будет с документом: либо направить в сессионный зал, либо доработать его в комитете.

"Посмотрим, я думаю, что на этой неделе комитет этот законопроект пройдет", – считает парламентарий.

Правительство внесло в Раду законопроект о мобилизации: подробности

Кабинет Министров Украины 30 января зарегистрировал в Верховной Раде Украины проект закона об изменениях по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учета.

Проектом закона предлагается:

  • усовершенствование процедуры военного учета призывников, военнообязанных и резервистов;
  • смена призывного возраста с 27 до 25 лет;
  • предоставление возможности военнослужащим, освобожденным из плена, отдохнуть и пройти восстановление путем предоставления им дополнительного отпуска с сохранением денежного довольствия продолжительностью 90 календарных дней;
  • исключение срочной военной службы как вида военной службы: всех военнослужащих срочной военной службы предлагают уволить в запас;
  • установление, не подлежащие призыву на военную службу во время мобилизации в течение двух лет со дня увольнения с военной службы военнообязанные, которые проходили военную службу во время действия правового режима военного положения и были уволены со службы в запас, такие лица в указанный период могут быть призваны на военную службу по их согласию;
  • исключение из перечня выводов военно-врачебных комиссий заключения об ограниченной пригодности к военной службе;
  • введение для граждан Украины базовой общевойсковой подготовки до 3 месяцев для всех граждан в возрасте от 18 до 25 лет при всех учебных заведениях;
  • введение базовой военной службы по желанию до 25 лет для тех, кто не прошел базовую общевойсковую подготовку;
  • установление ограничения прав граждан Украины, уклоняющихся от взятия на военный учет и прохождение военной службы;
  • привлечение к мерам рекрутинга на военную службу центров предоставления административных услуг, центров занятости и центров рекрутинга.

Согласно законопроекту   право на отсрочку   будут иметь:

  • лица, имеющие жену (супругу) из лиц с инвалидностью I или II группы и/или одного из своих родителей или родителей жены (супруга) из лиц с инвалидностью I или II группы при условии, что такие лица с инвалидностью избрали военнообязанного для осуществления за ними ухода;
  • люди, являющиеся опекунами лица с инвалидностью I или II группы, признанной судом недееспособной;
  • члены семьи первой степени родства лица с инвалидностью I группы, занятые постоянным уходом за лицом с инвалидностью I группы (не более одного члена семьи) при условии, что такие лица с инвалидностью избрали военнообязанного для осуществления за ними ухода;
  • члены семьи первой степени родства лица с инвалидностью II группы или лица, которое по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения требует постоянного ухода, занятые постоянным уходом за такими лицами (не более одного члена семьи) е) при условии, что такие лица с инвалидностью избрали военнообязанного для осуществления за ними ухода;
  • женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, а также если ребенок нуждается в домашнем уходе продолжительностью, определенной в медицинском заключении, но не более чем до достижения им шестилетнего возраста;
  • беременные женщины;
  • только действующие народные депутаты и депутаты Верховной Рады Автономной Республики Крым;
  • соискатели профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, которые обучаются по дневной или дуальной формам получения образования и получают уровень образования, который выше ранее полученный по одной специальности (специальности);
  • докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной форме получения образования;
  • научные и научно-педагогические работники учреждений высшего и профессионального высшего образования, научных учреждений и организаций, имеющих ученое звание и/или научную степень, и педагогические работники учреждений профессионального высшего образования, профессионального (профессионально-технического) образования, заведений общего среднего образования условия, которые они работают соответственно в учреждениях высшего или профессионального высшего образования, научных учреждениях и организациях, учреждениях профессионального (профессионально-технического) или общего среднего образования по основному месту работы на полную ставку;
  • не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации в течение двух лет со дня увольнения с военной службы военнообязанные, которые проходили военную службу во время действия правового режима военного положения и были уволены со службы в запас. Такие лица в указанный период могут быть призваны на военную службу по их согласию;
  • военнообязанные из граждан, которые проходили военную службу и были уволены со службы в запас в связи с освобождением из плена. Такие лица могут быть призваны на военную службу по их согласию;
  • не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации в течение шести месяцев военнообязанные из граждан, которые были уволены со срочной военной службы во время действия военного положения;
  • право на отсрочку от призыва не имеют государственных служащих, работников Бюро экономической безопасности Украины, Государственной исполнительной службы Украины и прокуратуры.
Автор:
Светлана Манько