Законопроект о мобилизации: Верховная Рада ускорила рассмотрение документа

Верховная Рада сократила сроки подачи альтернативных по законопроекту об усилении мобилизации № №10449 до 7 дней. Уже на этой неделе депутаты намерены рассмотреть документ в первом чтении.

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Об этом сообщил народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк.

По его словам, за соответствующее решение проголосовали 237 нардепов.

Как заметил Железняк, хоть это и технический момент, но по срокам важен.

Это открывает возможность уже на этой неделе:

рассмотреть законопроект на Комитете

вынести на первое чтение.

Также депутаты поручили Комитету по нацбезопасности и обороне рассмотреть этот законопроект.

Ранее Железняк расписал график в Раде относительно того, как будет двигаться законопроект №10449. По его словам, даже в случае успешного прохождения документа в парламенте ранее марта он не вступит в силу.

Накануне Комитет Верховной Рады Украины по антикоррупционной политике признал, что отдельные нормы законопроекта №10449 относительно мобилизации, военного учета и прохождения военной службы не отвечают требованиям антикоррупционного законодательства.

Также в Верховной Раде ждут разъяснений от Минобороны по поводу идеи рассылать повестки через электронный кабинет призывника в законопроекте о мобилизации. Депутаты не понимают, как эта идея может быть реализована технически, поскольку не все люди могут или имеют доступ к интернету и смартфонам.

Когда Комитет по нацбезопасности рассмотрит новый законопроект о мобилизации

Заместитель председателя Комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев отметил, что Комитет даст рекомендации по законопроекту в течение этой недели.

"Я думаю, что комитету сейчас уже не очень много времени потребуется, потому что мы в принципе с первой редакцией подробно ознакомились. Сейчас мы пройдемся по тому, что было изменено по сравнению с первой редакцией. Я надеюсь, что за одно-два заседания мы пройдем этот вопрос", - сказал он.

Нардеп отметил, что после рассмотрения законопроекта Комитет по нацбезопасности будет принимать решение, которое будет с документом: либо направить в сессионный зал, либо доработать его в комитете.

"Посмотрим, я думаю, что на этой неделе комитет этот законопроект пройдет", – считает парламентарий.

Правительство внесло в Раду законопроект о мобилизации: подробности

Кабинет Министров Украины 30 января зарегистрировал в Верховной Раде Украины проект закона об изменениях по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учета.

Проектом закона предлагается:

усовершенствование процедуры военного учета призывников, военнообязанных и резервистов;

смена призывного возраста с 27 до 25 лет;

предоставление возможности военнослужащим, освобожденным из плена, отдохнуть и пройти восстановление путем предоставления им дополнительного отпуска с сохранением денежного довольствия продолжительностью 90 календарных дней;

исключение срочной военной службы как вида военной службы: всех военнослужащих срочной военной службы предлагают уволить в запас;

установление, не подлежащие призыву на военную службу во время мобилизации в течение двух лет со дня увольнения с военной службы военнообязанные, которые проходили военную службу во время действия правового режима военного положения и были уволены со службы в запас, такие лица в указанный период могут быть призваны на военную службу по их согласию;

исключение из перечня выводов военно-врачебных комиссий заключения об ограниченной пригодности к военной службе;

введение для граждан Украины базовой общевойсковой подготовки до 3 месяцев для всех граждан в возрасте от 18 до 25 лет при всех учебных заведениях;

введение базовой военной службы по желанию до 25 лет для тех, кто не прошел базовую общевойсковую подготовку;

установление ограничения прав граждан Украины, уклоняющихся от взятия на военный учет и прохождение военной службы;

привлечение к мерам рекрутинга на военную службу центров предоставления административных услуг, центров занятости и центров рекрутинга.

Согласно законопроекту право на отсрочку будут иметь: