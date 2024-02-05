Антикоррупционный комитет ВР признал новый законопроект о мобилизации содержащим коррупционные риски

Комитет Верховной Рады Украины по антикоррупционной политике признал, что отдельные нормы законопроекта №10449 относительно мобилизации, военного учета и прохождения военной службы не отвечают требованиям антикоррупционного законодательства.

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Об этом сообщила пресс-служба комитета.

В сообщении говорится, что на заседании комитета по антикоррупционной политике 5 февраля 2024 года был рассмотрен вопрос о проведении антикоррупционной экспертизы законопроекта №10449.

"В ходе дискуссии и по результатам обсуждения законопроекта комитетом признано, что отдельные нормы проекта Закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию отдельных вопросов мобилизации, военного учета и прохождения военной службы" (регистр. № 10449) не отвечают требованиям антикоррупционного законодательства", - сообщила прессслужба.

Член комитета и народный депутат Виктория Сюмар прокомментировала вышеупомянутое решение, отметив, что в законопроекте снова все выписано не четко и сомнительно.

"Пока ТЦК будет передавать данные тех, кто кабинет не сделал, в полицию и полиция будет выписывать протоколы о нарушениях. Все выписано опять не четко и сомнительно относительно соответствия Конституции… мы предложили как его доработать", - отметила она.

Кроме того, она отметила, что комитет снова признал законопроект содержащим коррупционные риски.

"И потому, что Кабмин будет определять, кто из правоохранительных и антикоррупционных органов будет иметь бронь, а кто должен быть мобилизованным. И что Кабмин может еще больше ограничить выезд за границу для других категорий без всякой четкости. И по неясности какие документы нужно предоставить для ухаживающих за инвалидами, чтобы доказать факт ухода. И потому, что могут быть риски при наложении взыскания за не открытие электронного кабинета призывника", - отметила она на своей странице в соцсети Facebook.

Ранее сообщалось, что в предыдущем законопроекте о мобилизации №10378 антикоррупционный комитет Верховной Рады также выявил определенные положения, которые могли бы способствовать коррупционным рискам.

Напомним, Кабинет Министров Украины 30 января зарегистрировал в Верховной Раде обновленную версию законопроекта о мобилизации №10449. В Минобороны отметили, что все предварительные комментарии и замечания по законопроекту были учтены и обсуждены в сотрудничестве с Генеральным штабом, правительством и народными депутатами.

Добавим, что народный депутат Ярослав Железняк расписал график в Раде относительно того, как будет двигаться законопроект №10449. По его словам, даже в случае успешного прохождения документа в парламенте ранее марта он не вступит в силу.

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