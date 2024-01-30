Кабмин передал Раде обновленную версию законопроекта о мобилизации: что изменилось

30 января Кабинет министров Украины одобрил и внес в Верховную Раду обновленную версию законопроекта о мобилизации №10449.

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Об этом сообщило Министерство обороны Украины. Также информацию подтвердил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

"Кабинетом Министров Украины как субъектом законодательной инициативы зарегистрирован в Верховной Раде Украины Проект Закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учета (регистр. № 10449)", - написал Мельчук.

В Минобороны добавили, что все предварительные комментарии и замечания по законопроекту были учтены и обсуждены в сотрудничестве с Генеральным штабом, правительством и народными депутатами.

Ведомство отмечает, что новый вариант законопроекта устанавливает прозрачные нормы мобилизационного процесса и регулирует права военнослужащих и военнообязанных.

Новая версия законопроекта определяет четкий срок службы на период военного положения. Кроме этого освобождает от военной службы людей с инвалидностью всех групп, а тем, кто идет служить добровольно предоставляется отсрочку для решения личных вопросов сроком на два месяца.

После мобилизации все граждане обязательно проходят военную подготовку сроком от двух до трех месяцев. Мобилизированный не может быть отправлен на фронт сразу без подготовки.

Что еще предполагает новый законопроект

В случае невыполнения во время мобилизации военнообязанным или резервистом обязанностей его могут временного ограничить в праве управления транспортными средствами и наложить арест на банковские счета или на электронные деньги, хранящиеся на электронных кошельках, на счетах в ценных бумагах в депозитарных учреждениях.

транспортными средствами и или на электронные деньги, хранящиеся на электронных кошельках, на счетах в ценных бумагах в депозитарных учреждениях. Военнослужащим после их освобождения из плена предоставляется дополнительный отпуск с сохранением денежного довольствия продолжительностью 90 календарных дней без разделения на части (кроме военнослужащих, которые выразили желание уволиться с военной службы после освобождения из плена).

с сохранением денежного довольствия продолжительностью 90 календарных дней без разделения на части (кроме военнослужащих, которые выразили желание уволиться с военной службы после освобождения из плена). Для выезда за границу мужчины, состоящие на военном учете (или исключенные из него) обязаны дополнительно предъявить военно-учетный документ по ТЦК с отметкой о взятии на военный учет или исключении из военного учета. В законопроекте теперь официально прописано, что основанием для временного ограничения права граждан на выезд из Украины является введение военного положения в Украине или в отдельных ее местностях.

мужчины, состоящие на военном учете (или исключенные из него) обязаны военно-учетный документ по ТЦК с отметкой о взятии на военный учет или исключении из военного учета. В законопроекте теперь официально прописано, что основанием для временного ограничения права граждан на выезд из Украины является введение военного положения в Украине или в отдельных ее местностях. Граждане, подлежащие взятию на военный учет или состоящие на военном учете, обязаны создать электронный кабинет призывника . Повестка о вызове в территориальный центр комплектования и социальной поддержки может быть направлена гражданину через электронный кабинет призывника, военнообязанного и резервиста.

. в территориальный центр комплектования и социальной поддержки может быть направлена гражданину через электронный кабинет призывника, военнообязанного и резервиста. Также по новой версии законопроекта отменяется срочная военная служба , а вместо нее вводится базовая военная подготовка. Человек самостоятельно выбирает, когда пройдет военную подготовку, при этом за человеком сохраняется его рабочее место. Сроки базовой военной службы в мирное время до пяти месяцев, из которых до трех месяцев осуществляется базовая общевойсковая подготовка, до двух месяцев профессиональная подготовка; во время действия военного положения – сроком до трех месяцев.

, а вместо нее вводится базовая военная подготовка. Человек самостоятельно выбирает, когда пройдет военную подготовку, при этом за человеком сохраняется его рабочее место. Сроки базовой военной службы в мирное время до пяти месяцев, из которых до трех месяцев осуществляется базовая общевойсковая подготовка, до двух месяцев профессиональная подготовка; во время действия военного положения – сроком до трех месяцев. На военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период могут быть призваны по желанию осужденные лица , освобожденные от отбывания наказания с испытанием, кроме осужденных за совершение преступлений против основ национальной безопасности Украины, а также преступлений, предусмотренных статьями 402- 406, 408-411, 426 – 433, 437 – 442 Уголовного кодекса Украины.

, освобожденные от отбывания наказания с испытанием, кроме осужденных за совершение преступлений против основ национальной безопасности Украины, а также преступлений, предусмотренных статьями 402- 406, 408-411, 426 – 433, 437 – 442 Уголовного кодекса Украины. Мужчины, не имеющие предыдущего опыта военной службы и которым исполнилось 60 лет, не могут поступить на службу впервые, если раньше не проходили базовую общевоенную подготовку или военную службу. Исключение составляют лица, освобожденные от прохождения базовой военной службы по закону или признанные непригодными к военной службе по медицинским показателям.

впервые, если раньше не проходили базовую общевоенную подготовку или военную службу. Исключение составляют лица, освобожденные от прохождения базовой военной службы по закону или признанные непригодными к военной службе по медицинским показателям. В период действия военного положения полицейский имеет право требовать у мужчин предъявления военно-учетного документа вместе с документом, удостоверяющим личность способом, позволяющим полицейскому прочитать и зафиксировать данные, содержащиеся в документах.

Уважительные причины неявки в военкомат

Уважительными причинами неявки гражданина в ТЦК в срок, определенный в повестке, признаются:

препятствие стихийного характера,

болезнь гражданина,

действия страны-агрессора или другие обстоятельства, лишившие его возможности лично прибыть в указанный пункт и срок;

смерть его близкого родственника (родителей, жены (мужа), ребенка, родных брата, сестры, деда, бабы) или близкого родственника его жены (супруга).

Мобилизация в Украине: провал предыдущего законопроекта

В конце декабря Кабмин внес в Верховную Раду предложенный законопроектом изменения в процессы мобилизации , военного учета и прохождения военной службы. Среди прочего были прописаны смена призывного возраста с 27 до 25 лет и отмена права на отсрочку для людей с 3 группой инвалидности.

Кроме того, правительство предложило ограничить ряд гражданских прав для военнообязанных и резервистов, вовремя не прибывших в воинские части. Речь шла о:

запрет выезда за границу;

запрет на проведение операций с движимым и недвижимым имуществом;

ограничение права на управление собственным транспортным средством и получение водительского удостоверения;

ограничение права на пользование и распоряжение денежными средствами и другими ценностями;

отказ в заключении кредитного договора, договора ссуды;

приостановка получения льгот и услуг от государства.

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