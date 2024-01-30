Платная бронь: официального "откупа" от мобилизации в Украине, вероятно, не будет, - нардеп

В Верховной Раде сомневаются, что в Украине будет принята легальная схема платного уклонения от мобилизации. Ни правительство, ни президент на такой шаг не пойдут, потому что это возмутит большую часть общества, которая будет вынуждена идти на фронт.

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Об этом заявил народный депутат от фракции №Слуга народа Сергей Нагорняк в интервью изданию "Телеграф".

Он прокомментировал идею официального "откупа" от мобилизации, когда всем предприятиям будет предоставлена возможность бронирования военнообязанных за ежемесячный платеж.

"Я думаю, что в основе законопроекта о мобилизации этого решения не будет. Ни правительство, ни президент на такой шаг не пойдут, потому что это дополнительно возмутит большую часть общества, которая будет мобилизована и вынуждена идти на фронт", - убежден Нагорняк.

По его мнению, такой шаг будет говорить как раз о несправедливости, о том, что богатые могут официально откупиться.

"Хотя мы понимаем де-факто, что у тех, кто имел ресурс и нежелание идти служить и воевать, они уже сегодня имеют такие документы. Поэтому их и необходимо пересмотреть. Все без исключения", - отметил нардеп.

"Откуп" работников

Нардеп от "Голоса" Соломия Бобровская также не поддерживает идею бронирования работников от мобилизации в обмен на ежемесячный платеж.

"Откуп" в разных экономических формах — будь то предприятием, за свой счет или зарплатой — от воинского долга. В нашем комитете не шли такие обсуждения, часть коллег не терпит таких идей, и я буду категорически против такого нововведения. Раскол общества через финансы и экономику в отношении защиты государства – это апогей диверсии. И не нужно прикрывать их "благими" намерениями", - написала она в Facebook.

Относительно предложения разрешить мобилизацию нардепов, Бобровская заявила, что этот шаг сыграет на руку врагу.

"Мобилизация нардепов. Как бы люди их/нас ни ненавидели, они же их/нас избирали, формально они/мы являемся представителями Институции — парламента, законодательной ветви власти. Только потому, что Банковая не понимает роли парламента (поэтому и сделала из ВР) сырьевый придаток), не означает, что россияне не ожидают показать несостоятельность институтов, а затем и доказать failed state.И неважно каким образом: то ли отправив на фронт, то ли "бахнув по куполу", - заметила Бобровская.

В Украине хотят разрешить бронировать сотрудников всем предприятиям

Напомним, в Верховной Раде готовят законопроект, который может существенно изменить подход к бронированию военнообязанных. Депутаты предлагают разрешить всем предприятиям бронировать своих сотрудников за ежемесячный платеж.

По данным Forbes, депутаты предлагают ввести дополнительную плату к военному сбору за каждого забронированного работника - к 1,5% военного сбора прибавляется фиксированная ставка в размере 20 000 грн.

Ожидается, что это может принести в бюджет от 18 млрд. до 155 млрд. грн. в год.