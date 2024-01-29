Платная бронь военнообязанных для предприятий может составлять от 6 до 40 тыс. грн в месяц

В Верховной Раде рассматривают возможность бронирования от мобилизации в Вооруженные силы Украины для предпринимателей за ежемесячный платеж. По мнению законодателей, ежемесячный платеж за бронь должен составлять не менее 40 000 гривен.

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Об этом сообщает Фокус.

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха рассказал изданию, что плату за бронь хотят установить в размере от 6 до 50 тыс. грн.

Кроме того, не исключается вариант того, что для ФЛП применят другой подход.

"Некоторые мои коллеги говорят, что если ставку сделать менее 40 тыс. грн за бронь, то не нужно было и начинать. Вроде бы малое наполнение бюджета. Представители крупных предприятий с сотнями работников говорят так: поставьте планку 6 тыс. грн, мы не вытянем ", – замечает Наталуха.

Издание напоминает, что ранее ФЛП имели право на бронь по решению Кабмина Украины при условии выполнения оборонного заказа или других работ для органов местной власти и военных администраций. Выполнение обязательства нужно подтверждать договорами и документами.

Наталуха отмечает возможность злоупотреблений во время оформления работников компаний по схеме ФЛП ради желания работодателя сэкономить на налоговых вычетах.

"Нюансы есть, но из этого уравнения (разработка условий для брони от мобилизации) мелких предпринимателей мы не откидываем", - добавил Наталуха.

В свою очередь президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник отмечает, что трудоустройство на условиях оформления ФЛП распространено в IT-сфере.

По его словам, в Украине есть люди, готовые платить ТЦК до 10 тысяч долларов за отсрочку от мобилизации. Другие платят немалые деньги мошенникам, обещающим провести военнообязанных мужчин через украинскую границу.

"Время понять, что не все граждане отважатся воевать. Будет правильно, если человека забронируют и деньги пойдут в бюджет, а не дельцам", - отметил Воскобойник.

В Украине хотят разрешить бронировать сотрудников всем предприятиям

Напомним, в Верховной Раде готовят законопроект, который может существенно изменить подход к бронированию военнообязанных. Депутаты предлагают разрешить всем предприятиям бронировать своих сотрудников за ежемесячный платеж.

По данным Forbes, депутаты предлагают ввести дополнительную плату к военному сбору за каждого забронированного работника - к 1,5% военного сбора прибавляется фиксированная ставка в размере 20 000 грн.

Ожидается, что это может принести в бюджет от 18 млрд. до 155 млрд. грн. в год.

Бронирование военнообязанных работников в Украине

Как сообщалось, в Украине собираются обновить процедуру бронирования военнообязанных работников. Сейчас этот процесс находится на этапе согласования и формирования. Его подробности будут опубликованы после окончательного согласования всех составляющих, таких как мобилизация, бронирование, отпуска военнослужащих и другие.

В рамках существующей системы бронирования было определено несколько ключевых аспектов. Указано, что можно забронировать до 50% от общего количества военнообязанных. На один месяц бронируются лица, у которых есть неточности в данных (требуют уточнения), в то время как на шесть месяцев бронируются те, чьи данные уже верно указаны. Если лицо не состоит на военном учете, оно не может быть забронировано.

Процедура бронирования определяется в зависимости от сферы и может осуществляться через центральный орган власти или местный орган власти. Бронирование на предприятии предоставляется на 1 год. В случае продления статуса критичности предприятия производится перебронирование.

Также ходили слухи, что списки военнообязанных нужно будет согласовывать в ТЦК. Заместитель министра экономики Украины Игорь Фоменко заверил, что, несмотря на поступления таких инициатив от Минобороны, Минэкономики их не поддержало.

Кабмин разрешил предприятиям оборонно-промышленного комплекса бронировать своих военнообязанных работников без ограничений по количеству и без учета уровня дефицитности их военной специальности.