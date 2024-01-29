Платна бронь військовозобовʼязаних для підприємств може становити від 6 до 40 тис. грн на місяць

У Верховній Раді розглядають можливість бронювання від мобілізації до Збройних сил України для підприємців за щомісячний платіж. На думку законодавців, щомісячний платіж за бронь має становити не менш ніж 40 000 гривень.

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Про це повідомляє Фокус.

Голова комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха розповів виданню, що платню за бронь хочуть встановити у розмірі від 6 до 50 тис. грн.

Крім того, не відкидається варіант того, що для ФОПів застосують інший підхід.

"Деякі мої колеги кажуть, що якщо ставку зробити меншою за 40 тис. грн за бронь, то не потрібно було й починати. Нібито мале наповнення бюджету. Представники великих підприємств із сотнями працівників кажуть так: поставте планку 6 тис. грн, ми не витягнемо", - зауважує Наталуха.

Видання нагадує, що раніше ФОПи мали право на бронь за рішенням Кабміну України за умови виконання оборонного замовлення або інших робіт для органів місцевої влади й військових адміністрацій. Виконання зобов’язання необхідно підтверджувати договорами й документами.

Натомість Наталуха наголошує на можливості зловживань під час оформлення працівників компаній за схемою ФОП заради бажання роботодавця заощадити на податкових відрахуваннях.

"Нюанси є, але з цього рівняння (розробка умов для броні від мобілізації) дрібних підприємців ми не викидаємо", - додав Наталуха.

Своєю чергою президент Всеукраїнської асоціації компаній із міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник зазначає, що працевлаштування на умовах оформлення ФОП поширене в IT-сфері.

За його словами, в Україні є люди, готові платити ТЦК до 10 тис. доларів за відстрочку від мобілізації. Інші платять чималі гроші шахраям, які обіцяють провести військовозобов’язаних чоловіків через український кордон.

"Час зрозуміти, що не всі громадяни наважаться воювати. Буде правильно, якщо людину забронюють і гроші підуть до бюджету, а не ділкам", - зазначив Воскобойник.

В Україні хочуть дозволити бронювати співробітників усім підприємствам

Нагадаємо, у Верховній Раді готують законопроєкт, який може суттєво змінити підхід до бронювання військовозобовʼязаних. Депутати пропонують дозволити всім підприємствам бронювати своїх співробітників за щомісячний платіж.

За даними Forbes, депутати пропонують запровадити додаткову оплату до військового збору за кожного заброньованого працівника - до 1,5% військового збору додається фіксована ставка у розмірі 20 000 грн.

Очікується, що це може принести до бюджету від 18 млрд до 155 млрд грн. на рік.

Бронювання військовозобов’язаних працівників в Україні

Раніше повідомлялося, що в Україні збираються оновити процедуру бронювання військовозобов’язаних працівників. На даний момент цей процес знаходиться на етапі узгодження та формування. Його подробиці будуть оприлюднені після остаточного узгодження всіх складових, таких як мобілізація, бронювання, відпустки військовослужбовців та інші.

У межах існуючої системи бронювань було визначено кілька ключових аспектів. Зазначено, що можна забронювати до 50% від загальної кількості військовозобов'язаних. На один місяць бронюються особи, у яких є неточності в даних (потребують уточнення), тоді як на шість місяців бронюються ті, чиї дані вже вірно зазначено. Якщо особа не перебуває на військовому обліку, вона не може бути заброньованою.

Процедура подачі на бронювання визначається в залежності від сфери і може здійснюватися через центральний орган влади чи місцевий орган влади. Бронювання для підприємства надається на період, визначений як критично важливий (наразі такий статус встановлюється на 1 рік). У випадку продовження статусу критичності підприємства, проводиться перебронювання.

Також ходили чутки, що списки військовозобов’язаних потрібно буде погоджувати в ТЦК. Заступник міністра економіки України Ігор Фоменко запевнив, що не дивлячись на надходження таких ініціатив від Міноборони, Мінекономіки їх не підтримало.

Раніше повідомлялося, що Міністерство оборони та Генеральний штаб ЗСУ не підтримали пропозиції щодо розширення категорій громадян, які мають право на відстрочку від призову під час воєнного стану.

Наразі Кабмін дозволив підприємствам оборонно-промислового комплексу бронювати своїх військовозобов’язаних працівників без обмежень по кількості та без врахування рівня дефіцитності їх військової спеціальності.