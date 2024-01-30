Платна бронь: офіційного "відкупу" від мобілізації в Україні, ймовірно, не буде, - нардеп

У Верховній Раді сумніваються, що в Україні буде ухвалено легальну схему платного ухилення від мобілізації. Ні Уряд, ні президент на такий крок не підуть, бо це обурить більшу частину суспільства, яка буде змушена йти на фронт.

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Про це заявив народний депутат від фракції №Слуга народу" Сергій Нагорняк в інтерв'ю виданню "Телеграф".

Він прокоментував ідею офіційного "відкупу" від мобілізації", коли всім підприємствам буде надана можливість бронювання військовозобов’язаних за щомісячний платіж.

"Я думаю, що в основі законопроєкту про мобілізацію цього рішення не буде. Ні уряд, ні президент на такий крок не підуть, тому що це додатково обурить більшу частину суспільства, яка буде мобілізована та буде змушена йти на фронт", - переконаний Нагорняк.

На його думку, такий крок буде говорити якраз про несправедливість, про те, що багаті можуть офіційно відкупитися.

"Хоча ми розуміємо де-факто, що ті, хто мав ресурс і небажання йти служити та воювати, вони вже сьогодні мають такі документи. Тому їх і необхідно переглянути. Всі без виключення", - зауважив нардеп.

"Відкуп" працівників

Нардепка від "Голосу" Соломія Бобровська також категорично не підтримує ідею бронювання працівників від мобілізації в обмін на щомісячний платіж.

"Відкуп" у різних економічних формах — чи то підприємством, чи то власним коштом, або зарплатою — від військового обовʼязку. У нашому комітеті не йшли такі обговорення, частина колег не толерує такі ідеї, і я буду категорично проти такого нововведення. Розкол суспільства через фінанси та економіку у відношенні захисту держави — це апогей диверсії. І не потрібно прикривати їх "благими" намірами", - написала вона у Facebook.

Щодо пропозиції дозволити мобілізацію нардепів, Бобровська заявила, що цей крок зіграє на руку ворогові.

"Мобілізація нардепів. Як би люди їх/нас не ненавиділи, вони ж їх/нас обирали, формально вони/ми є представниками Інституції — парламенту, законодавчої гілки влади. Тільки через те, що Банкова не розуміє ролі парламенту (тому і зробила з ВР сировинний придаток), не означає, що росіяни не вичікують показати неспроможність інституцій, а відтак і довести failed state. І неважливо яким чином: чи то відправивши на фронт, чи "бахнувши по куполу", – зауважила Бобровська.

В Україні хочуть дозволити бронювати співробітників усім підприємствам

Нагадаємо, у Верховній Раді готують законопроєкт, який може суттєво змінити підхід до бронювання військовозобовʼязаних. Депутати пропонують дозволити всім підприємствам бронювати своїх співробітників за щомісячний платіж.

За даними Forbes, депутати пропонують запровадити додаткову оплату до військового збору за кожного заброньованого працівника - до 1,5% військового збору додається фіксована ставка у розмірі 20 000 грн.

Очікується, що це може принести до бюджету від 18 млрд до 155 млрд грн. на рік.