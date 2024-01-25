Арахамія запропонував влаштувати для депутатів і держслужбовців військові навчання разом з іншими українцями

Голова фракції "Слуга народу“ Давид Арахамія пропонує для усіх держслужбовців та народних депутатів влаштувати військові навчання в спеціальних центрах разом з іншими українцями, однак приділяти цьому не весь день, а так би мовити, part-time - після сесійних засідань.

Про це він сказав під час дискусії "2024: сценарії для країни", пише LB.ua.

Арахамія вважає, що важливо розвінчати міфи про мобілізацію серед українського населення і таке нововведення може мотивувати українців, зменшити страхи щодо мобілізації та стимулювати до проходження військового навчання.

На його думку, потрібно роз'яснити українцям, як саме відбувається мобілізація, оскільки багато українців вважають, що після отримання повістки і проходження медичного огляду їх негайно відправляють на базове навчання, а потім на фронт без належної підготовки.

Саме для кращого розуміння процесу мобілізації, Арахамія і запропонував, щоб державні службовці проходили навчання у військових навчальних центрах разом з іншими громадянами.

Згідно з його планом, для парламентарів навчання буде організовано на частковій основі, враховуючи їхню заброньованість від мобілізації.

"Я не маю на увазі, що ми будемо замість сесії в учебці. Це буде парт-тайм", – сказав він.

Військові просять мобілізувати ще 500 тисяч людей

Військове керівництво України наприкінці листопада ініціювало в рамках комплексного плану мобілізації призов до Сил оборони до 500 тисяч людей, проте наразі немає розуміння як будуть відбуватися демобілізаційні процеси та з яких джерел мобілізація фінансуватиметься.

Проте, президент України Володимир Зеленський виступає за "розумний і справедливий" закон про мобілізацію і не бачить потреби мобілізувати півмільйона людей.

Верховна рада вже зменшила призовний вік в Україні з 27 до 25 років. Однак ці зміни в законі № 9281 ще не набули чинності, оскільки його ще не підписав президент Зеленський.

Зеленський також повідомив, що не схвалить закон про мобілізацію жінок і підписувати його не буде.