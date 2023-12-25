Кабмін не вніс законопроєкт щодо мобілізації до Ради: у чому причина

Кабмін мав сьогодні внести до Верховної Ради законопроєкт про мобілізацію, проте цього не сталося. Військове командування внесло запит на мобілізацію 500 тисяч військових. Це породжує невизначеність у суспільстві і велику кількість фейків в інформаційному просторі.

Про це повідомив голови фракції "Слуга Народу" у парламенті Давид Арахамія.

"Сьогодні уряд мав би внести законопроект щодо мобілізації, над яким він працює на прохання військових. Сподіваюся, колеги з Кабінету Міністрів найближчим часом закінчать свою частину роботи", - зазначив Арахамія.

Він зауважив, що відсутність цього законопроєкту породжує невизначеність і велику кількість фейків про блокпости, про "Дію" і т.д.

"Алгоритм роботи не змінився. Військове командування внесло запит на мобілізацію 500 тис. військових. Уряд розробляє правила. Президент чітко наголосив, що вимагає комплексного підходу до проходження служби у Збройних силах. Просто набрати нових людей і не вирішити проблеми тих, хто служить зараз, - не вихід", - наголосив Арахамія.

Він додав, що парламент очікує готовий документ, який можна буде обговорювати на Комітеті.

"Військові потребують вирішення своїх проблем. Суспільство хоче почути відповіді на усі чутливі питання. Тож маємо продовжувати працювати, незважаючи на календар", - підкреслив Арахамія.

Військові просять мобілізувати ще до 500 тисяч людей

Військове керівництво України наприкінці листопада ініціювало в рамках комплексного плану мобілізації призов до Сил оборони до 500 тисяч людей, проте наразі немає розуміння як будуть відбуватися демобілізаційні процеси та з яких джерел мобілізація фінансуватиметься. Про це розповів на пресконференції президент Володимир Зеленський.

Верховна рада вже зменшила призовний вік в Україні з 27 до 25 років. Однак ці зміни в законі № 9281 ще не набули чинності, оскільки його ще не підписав президент Володимир Зеленський.

Зеленський також повідомив, що не схвалить закон про мобілізацію жінок і підписувати його не буде.

Нагадаємо, що напередодні головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що мобілізацію треба "не те що підсилювати, а повернути ті рамки, які працювали раніше".

Мобілізація в Україні

Воєнний стан і мобілізація в Україні були оголошені 24 лютого 2022 року й з того часу кілька разів продовжувалися. Наразі вони діють до 14 лютого 2024-го.

Після вручення повістки громадяни повинні прийти до територіального центру комплектування для перевірки даних. Водночас місце вручення повісток ніяк не регламентоване українським законодавством. У квітні 2022-го ТЦК отримали повноваження надсилати повістки військовозобов'язаним незалежно від того, де вони перебувають на військовому обліку.