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Суспільство
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Федоров спростував можливість отримання повісток через "Дію"

Федоров спростував можливість отримання повісток через "Дію"
Федоров спростував можливість отримання повісток через "Дію"

На тлі нових чуток які ширяться соцмережами, в Мінцифри заявили, що повістки для військовозобов'язаних ніколи не будуть розсилатися через застосунок "Дія".

Про це повідомляє міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Наступного року буде 1 млн дронів.Повісток у Дії не буде ніколи.І тільки так", - написав він.

Найбільш імовірно, що Федоров відреагував на заяву колишнього радника мера Івано-Франківська, військового 72-ї бригади Назарія Кішака. Військовий оприлюднив пост з інформацією, що з 28 грудня у кожному місті та області будуть встановлені контрольні блок-пости і посилиться мобілізація, а повістки розсилатимуться через "Дію".

"Хлопців на фронті потрібно міняти. Мажори, діти пафосних діячів, блогери, всі хто попадуться підуть у піхоту. У нашій державі війна… Без образ. Можете видаляти "Дію" вже", - написав він.

Втім, офіційно така інформація не підтверджувалася.

Окрім того, вчора в інтерв’ю міністр оборони Рустем Умєров розповів, що МО розглядає варіант інформувати чоловіків про необхідність явки у Територіальні центри комплектування через електронні сповіщення.

В Україні планують запустити "смарт-мобілізацію"

Нагадаємо, що Федоров неодноразово наголошував на тому, що військовозобов'язаним чоловікам не роздаватимуть повістки  через додаток "Дія". Крім того, таке нововведення навіть не планується.

За словами Федорова, в Україні планують запустити "смарт-мобілізацію". Вона дозволить призовникам самостійно вибрати спеціалізацію, на якій вони готові нести службу.

Як повідомив Федоров, "через місяць-два" планують запустити пілотний проект за першою спеціальністю - оператор дронів.

Автор:
Тетяна Гойденко