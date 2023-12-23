Чоловіки зможуть отримуватимуть запрошення до військкомату через електронні повідомлення - Міноборони

Міністерство оборони розглядає варіант інформувати чоловіків про необхідність явки у Територіальні центри комплектування через електронні сповіщення.

Про це розповів міністр оборони Рустем Умєров в ексклюзивному інтерв’ю "Суспільному".

За його словами, Міністерство провело аналіз різних баз даних і пізніше вирішить, як ці дані систематизувати. Слід врахувати те, чи особа є військовозобов’язаною, чи вже перебуває на військовій службі, чи є ветераном.

"Ми проаналізували різні бази даних. Вирішимо, як ці дані облікувати. Тому що – це військовозобов’язаний, чи військовослужбовець, чи вже ветеран? Після обліку – чи ця категорія чоловіків буде взагалі запропонована на військову службу чи ні. Тобто це достатньо величезний механізм, який треба обговорювати покроково", — говорить міністр.

У той же час, він підкреслив, що коли вищевказані рішення будуть прийняті, то запрошення отримають і ті чоловіки, які перебувають за кордоном.

"Якщо ми вже ухвалимо рішення по категоріях, запрошення надішлемо усім", - сказав Умєров.

Він додав, що наразі Міністерство оборони працює над технічними рішеннями, щоб забезпечити цивілізований та ефективний хід цього процесу.

Додамо, в Міноборони готують оновлення до процедури бронювання військовозобов'язаних. Наразі цей процес знаходиться на етапі узгодження та формування і його подробиці будуть оприлюднені після остаточного узгодження всіх складових.