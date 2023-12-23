Мужчины смогут получать приглашение в военкомат через электронные сообщения - Минобороны

Министерство обороны рассматривает вариант информировать мужчин о необходимости явки в Территориальные центры комплектования через электронные оповещения.

Об этом рассказал министр обороны Рустем Умеров в эксклюзивном интервью "Суспільному".

По его словам, Министерство провело анализ разных баз данных и позже решит, как эти данные систематизировать. Следует учесть, является ли лицо военнообязанным, или уже находится на военной службе, или является ветераном.

"Мы проанализировали разные базы данных. Решим, как эти данные учесть. Потому что – это военнообязанный, или военнослужащий, или уже ветеран? После учета – будет ли эта категория мужчин вообще предложена на военную службу или нет. То есть это достаточно огромный механизм, который нужно обсуждать пошагово", - говорит министр.

В то же время он подчеркнул, что если вышеуказанные решения будут приняты, то приглашения получат и те мужчины, которые находятся за границей.

"Если мы уже примем решение по категориям, приглашение пришлем всем", - сказал Умеров.

Он добавил, что Министерство обороны сейчас работает над техническими решениями, чтобы обеспечить цивилизованный и эффективный ход этого процесса.

Добавим, в Минобороны готовят обновление к процедуре бронирования военнообязанных. В настоящее время этот процесс находится на этапе согласования и формирования, и его подробности будут обнародованы после окончательного согласования всех составляющих.