Федоров опроверг возможность получения повесток через "Дію"

На фоне новых ходящих соцсетями слухов в Минцифре заявили, что повестки для военнообязанных никогда не будут рассылаться через приложение "Дію".

Об этом сообщает министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"В следующем году будет 1 млн дронов. Повесток у Действия не будет никогда. И только так", - написал он.

Вероятнее всего, Федоров отреагировал на заявление бывшего советника мэра Ивано-Франковска, военного 72-й бригады Назария Кишака. Военный обнародовал пост с информацией, что с 28 декабря в каждом городе и области будут установлены контрольные блок-посты и усилится мобилизация, а повестки будут рассылаться через "Действие".

"Парней на фронте нужно менять. Мажоры, дети пафосных деятелей, блоггеры, все кто попадутся в пехоту. В нашем государстве война… Без оскорблений. Можете удалять "Дію" уже", - написал он.

Впрочем, официально такая информация не подтверждалась.

Кроме того, вчера в интервью министр обороны Рустем Умеров рассказал, что МО рассматривает вариант информировать мужчин о необходимости явки в Территориальные центры комплектования через электронные оповещения.

В Украине планируют запустить "смарт-мобилизацию"

Напомним, что Федоров неоднократно отмечал, что военнообязанным мужчинам не будут раздавать повестки через приложение "Действие". Кроме того, такое новшество даже не планируется.

По словам Федорова, в Украине планируется запустить "смарт-мобилизацию". Она позволит призывникам самостоятельно выбрать специализацию, на которой они готовы нести службу.

Как сообщил Федоров, "через месяц-два" планируют запустить пилотный проект по первой специальности – оператор дронов.