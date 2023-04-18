У Мінцифри пояснили, чому неможливо розсилати повістки через "Дію" та месенджери

В Україні є законодавча процедура, як потрібно доставляти повістки до отримувачів, а “Дія” та месенджери не входять у цей перелік процесів.

Про це в інтерв'ю Delo.ua розповів керівник з розвитку електронних послуг в Мінцифрі Мстислав Банік.

Так, за словами Баніка, чутки про отримання повістки через "Дію" з’явились, коли Мінцифри запустили судові сповіщення через застосунок.

"Потім хтось перекрутив цю інформацію, прибравши слово “судові”, і сарафанне радіо рознесло, що запустять повістки через "Дію". Ми пояснили, що цього не буде, але потім почали говорити, що будуть роздавати повістки через месенджери", - каже Банік.

Він пояснив, чому через "Дію" та месенджери неможливо розсилати повістки.

"Це така народна творчість (мається на увазі чутки про розсилку повісток через "Дію" та месенджери, - ред.), тому що через "Дію" та месенджери неможливо роздавати повістки. Для цього треба прив’язати номер телефону людини до її даних у реєстрі. В Україні це неможливо, бо, купуючи сім-картку, тобі не потрібно її реєструвати за паспортом", - зазначив він.

Банік підкрислив, що в Україні є законодавча процедура, як потрібно доставляти повістки, а "Дія" та месенджери не входять у цей перелік процесів.

Нагадаємо, що напередодні представник президента України у Верховній Раді, нардеп Федір Веніславський в ефірі телемарафон заявив, що нібито у майбутньому в "Дії" реалізують ідею надсилання повісток.

Незабаром Федоров, не називаючи ім'я Веніславського, спростував цю інформацію. Він підкреслив, що відомство ні розробляє, ні планує це робити в майбутньому.