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Суспільство
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Повісток в "Дії" не буде: в Мінцифри відреагували на заяву представника Зеленського в Раді

Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації України
Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. Фото: Facebook Федорова

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров черговий раз спростував інформацію про ймовірність впровадження в "Дію" функції, яка дозволила б надсилати громадянам повістки.

Про це він повідомив в своєму Telegram-каналі.

Напередодні представник президента України у Верховній Раді, нардеп Федір Веніславський в ефірі телемарафон заявив, що нібито у майбутньому в "Дії" реалізують ідею надсилання повісток.

Незабаром Федоров, не називаючи ім'я Веніславського, спростував цю інформацію. Він підкреслив, що відомство ні розробляє, ні планує це робити в майбутньому.

"Послуги немає ані в розробці, ані в планах. Зберігайте спокій, всім гарного дня," - підкреслив міністр.

Раніше Федоров пояснював, що наразі реалізація такої ідеї технічно неможлива. Тоді він додав, що Веніславський "некоректно висловився, або просто це вирвано з контексту".

Автор:
Віта Молодан