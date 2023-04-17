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Повісток в "Дії" не буде: в Мінцифри відреагували на заяву представника Зеленського в Раді
Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров черговий раз спростував інформацію про ймовірність впровадження в "Дію" функції, яка дозволила б надсилати громадянам повістки.
Про це він повідомив в своєму Telegram-каналі.
Напередодні представник президента України у Верховній Раді, нардеп Федір Веніславський в ефірі телемарафон заявив, що нібито у майбутньому в "Дії" реалізують ідею надсилання повісток.
Незабаром Федоров, не називаючи ім'я Веніславського, спростував цю інформацію. Він підкреслив, що відомство ні розробляє, ні планує це робити в майбутньому.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"Послуги немає ані в розробці, ані в планах. Зберігайте спокій, всім гарного дня," - підкреслив міністр.
Раніше Федоров пояснював, що наразі реалізація такої ідеї технічно неможлива. Тоді він додав, що Веніславський "некоректно висловився, або просто це вирвано з контексту".