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Категория
Общество
Дата публикации

Повесток у "Дії" не будет: в Минцифре отреагировали на заявление представителя Зеленского в Раде

Михаил Федоров, министр цифровой трансформации Украины
Министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Фото: Facebook Федорова

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в очередной раз опроверг информацию о вероятности внедрения в "Дію" функции, позволяющей присылать гражданам повестки.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Накануне представитель президента Украины в Верховной Раде, нардеп Федор Вениславский в эфире телемарафон заявил, что якобы в будущем в "Дії" реализуют идею отправки повесток.

Вскоре Федоров, не называя имени Вениславского, опроверг эту информацию. Он подчеркнул, что ведомство ни разрабатывает, ни планирует это делать в будущем.

"Услуги нет ни в разработке, ни в планах. Сохраняйте спокойствие, всем хорошего дня", - подчеркнул министр.

Ранее Федоров объяснял, что реализация такой идеи технически невозможна. Тогда он добавил, что Вениславский "некорректно высказался, или просто это вырвано из контекста".

Автор:
Вита Молодан