Мобилизация онлайн: в Украине планируют рассылать повестки через мессенджеры

В Верховной Раде рассматривают возможность вручения повесток военнообязанным через мессенджеры, поскольку многие мужчины призывного возраста, которые могут быть мобилизованы, проживают не по месту регистрации. В настоящее время проект, который позволит это делать не готов, находится на стадии обсуждения.

Об этом рассказал народный депутат, член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Украины Федор Вениславский и отметил, что к началу войны база мобильных номеров мужчин призывного возраста была почти полностью сформирована. Поэтому "технические возможности позволяют послать повестку онлайн".

По его словам, говорить о том, что проект разработан еще рано и в комитете работают над усовершенствованием системы. К разработке такого проекта побудило большое количество ВПЛ призывного возраста, которые во время смены местожительства не стали на учет в ТЦК, что вызывает определенные проблемы с мобилизацией.

Вениславский отметил, что для того, чтобы появилась возможность отправлять повестки мужчинам, подлежащим мобилизации с помощью мессенджеров, рассматривается возможность устранения бюрократических проблем, связанных с этим вопросом.

Кабинет Министров утвердил новый порядок организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов. Подавать сведения о себе для военкомата можно будет через приложение "Дию".

Теперь у "Дии" может появиться электронный военный билет, но в Минцифры заверили, что повестки через приложение поступать не будут.