В Украине хотят создать реестр "уклонистов" - кто попадет в список

В Верховной раде готовят законопроект о создании реестра "уклонистов". Пока документ еще не зарегистрирован в парламенте. Проект закона будет подготовлен через 1-2 месяца. Об этом изданию Фокус заявил народный депутат Федор Вениславский, работающий над законотворческой инициативой.

Информация о тех, кто не будет являться в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки, планируется публиковать в специальный список.

«Если военнообязанный был должным образом информирован о необходимости явиться в ТЦК, но не пришел, например, дважды подряд, то терцентр будет иметь право обнародовать его личные данные — имя, фамилию, какие-то идентификационные признаки в отдельном перечне. После того, как мужчина все же выполнит свое обязательство, информация из реестра будет изъята”, - объяснил будущий автор законопроекта, член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны, безопасности и разведки Федор Вениславский.

Если же человек был надлежащим образом информирован, в частности через мессенджер, и подтвердил, что получил вызов в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки, но не явился, то считается, что лицо сознательно не выполняет свой конституционный долг

Нардеп Федор Вениславский считает, что обнародование личных данных может, в частности, выполнить функцию «общественного давления» на уклоняющегося от прибытия в ТЦК мужчину.

Напомним, вчера, 29 марта 2023 года, Федор Вениславский заявил, что в Верховной Раде рассматривают возможность вручения повесток военнообязанным через мессенджеры, поскольку многие мужчины призывного возраста, которые могут быть мобилизованы, проживают не по месту регистрации. Пока проект, который позволит это делать, не готов, он находится на стадии обсуждения. Ведь, по словам народного депутата, к началу войны база мобильных номеров мужчин призывного возраста была почти полностью сформирована. Поэтому технические возможности позволяют послать повестку онлайн.

Отметим, что, по информации "Опендатабот", в течение 2022 года наибольшее количество дел об "уклонистах" зарегистрировали в марте - 282 дела. В последующие месяцы их количество постепенно сокращалось, и уже в декабре выписали в 10 раз меньше производств. В общей сложности 1108 дел за весь год. Если сравнивать статистику с 2015 годом, то сейчас "уклонистов" стало вдвое меньше, хотя и за время, пока действует всеобщая мобилизация, людей стали чаще привлекать. Тогда по статье 336 УКУ "Уклонение от призыва по мобилизации" зарегистрировали 2256 производств.

В январе 2023 года Кабмин утвердил новый порядок учета призывников, военнообязанных и резервистов. Сведения о себе для военкомата можно будет через приложение "Дія"

Перед тем в Минцифри анонсировали, что у "Дія" может появиться электронный военный билет, но повестки через приложение поступать не будут.