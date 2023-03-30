В Україні хочуть створити реєстр “ухилянтів” — хто потрапить до списку

У Верховній раді готують законопроєкт щодо створення реєстру “ухилянтів”. Наразі документ ще не зареєстрований у парламенті. Проєкт закону буде підготовлений через 1-2 місяці. Про це виданню Фокус заявив народний депутат Федір Веніславський, який працює над законотворчою ініціативою.

Інформацію про тих, хто не з’являтиметься до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки, планують публікувати у спеціальний список.

“Якщо військовозобовʼязаний був належним чином поінформований про необхідність зʼявитись до ТЦК, але не прийшов — наприклад, двічі поспіль, то терцентр матиме право оприлюднити його особисті дані — імʼя, прізвище, якісь ідентифікаційні ознаки в окремому переліку. Після того, як чоловік все ж таки виконає своє зобов'язання, то інформація з реєстру буде вилучена”, - пояснив майбутній автор законопроєкту, член Комітету Верховної Ради з питань національної оборони, безпеки та розвідки Федір Веніславський.

Якщо ж людина була належно поінформована, зокрема через месенджер, і підтвердила, що отримала виклик до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки, але не зʼявилась, то вважатиметься, що особа свідомо не виконує свій конституційний обовʼязок

Нардеп Федір Веніславський вважає, що оприлюднення особистих даних може, зокрема, виконати функцію «громадського тиску» на чоловіка, який ухиляється від прибуття в ТЦК.

Нагадаємо, вчора, 29 березня 2023 року, Федір Веніславський заявив, що у Верховній Раді розглядають можливість вручення повісток військовозобов'язаним через месенджери, оскільки багато чоловіків призовного віку, які можуть бути мобілізовані, проживають не за місцем реєстрації. Наразі проект, який дозволить це робити, не готовий, він знаходиться на стадії обговорення. Адже, за словами народного депутата, до початку війни база мобільних номерів чоловіків призовного віку була майже повністю сформована. Тому технічні можливості дозволяють надіслати повістку онлайн.

Зазначимо, що, за інформацією Опендатабот, протягом 2022 року найбільшу кількість справ про “ухилянтів” зареєстрували в березні — 282 справи. У наступні місяці їхня кількість поступово скорочувалася, і вже в грудні виписали у 10 разів менше проваджень. Загалом 1108 справ за весь рік. Якщо порівнювати статистику з 2015 роком, то зараз “ухилянтів” стало вдвічі менше, хоч і за час, поки діє загальна мобілізація, людей почали частіше залучати. Тоді за статтею 336 ККУ "Ухилення від призову за мобілізацією" зареєстрували 2256 проваджень.

У січні 2023 року Кабмін затвердив новий порядок обліку призовників, військовозобов'язаних і резервістів. Відомості про себе для військкомату можна буде через застосунок "Дія”

Перед тим у Мінцифрі анонсували, що у "Дії" може з'явитися електронний військовий квиток, але повістки через застосунок надходити не будуть.