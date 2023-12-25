Кабмин не внес законопроект о мобилизации в Раду: в чем причина

Кабмин должен был сегодня внести в Верховную Раду законопроект о мобилизации, однако этого не произошло. Военное командование внесло запрос на мобилизацию 500 тысяч военных. Это порождает неопределенность в обществе и большое количество фейков в информационном пространстве.

Об этом сообщил главы фракции "Слуга Народа" в парламенте Давид Арахамия.

"Сегодня правительство должно было внести законопроект о мобилизации, над которым он работает по просьбе военных. Надеюсь, коллеги из Кабинета Министров в ближайшее время закончат свою часть работы", - отметил Арахамия.

Он заметил, что отсутствие этого законопроекта порождает неопределенность и большое количество фейков о блокпостах, о "Дії" и т.д.

"Алгоритм работы не изменился. Военное командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных. Правительство разрабатывает правила. Президент четко подчеркнул, что требует комплексного подхода к прохождению службы в Вооруженных силах. Просто набрать новых людей и не решить проблемы тех, кто служит сейчас, - не выход", - подчеркнул Арахамия.

Он добавил, что парламент ожидает готовый документ, который можно будет обсуждать на Комитете.

"Военные нуждаются в решении своих проблем. Общество хочет услышать ответы на все чувствительные вопросы. Поэтому мы должны продолжать работать, несмотря на календарь", - подчеркнул Арахамия.

Военные просят мобилизовать еще до 500 тысяч человек

Военное руководство Украины в конце ноября инициировало в рамках комплексного плана мобилизации призыв в ВСУ до 500 тысяч человек, однако пока нет понимания как будут происходить демобилизационные процессы и из каких источников мобилизация будет финансироваться. Об этом рассказал на пресс-конференции президент Владимир Зеленский.

Верховная рада уже уменьшила призывной возраст в Украине с 27 до 25 лет. Однако эти изменения в законе №9281 еще не вступили в силу, поскольку его еще не подписал президент Владимир Зеленский.

Зеленский также сообщил, что не одобрит закон о мобилизации женщин и подписывать его не будет.

Напомним, что накануне главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что мобилизацию надо "не только усиливать, а вернуть те рамки, которые работали раньше".

Мобилизация в Украине

Военное положение и мобилизация в Украине были объявлены 24 февраля 2022 и с тех пор несколько раз продолжались. Сейчас они действуют до 14 февраля 2024 года.

После вручения повестки граждане должны прийти в территориальный центр комплектования для проверки данных. В то же время, место вручения повесток никак не регламентировано украинским законодательством. В апреле 2022 года ТЦК получили полномочия посылать повестки военнообязанным независимо от того, где они состоят на военном учете.