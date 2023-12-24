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Умеров рассказал, когда военных с передовой смогут демобилизовать
Демобилизовать украинских военнослужащих можно будет только после окончания войны. Сейчас в Министерстве обороны прорабатывают разные решения, позволят военным, что уже почти два года находятся на передовой передышке.
Об этом рассказал министр обороны Рустем Умеров в интервью "Суспільному".
"Слово "демобилизация" мы можем использовать только после того, как закончится война. Поскольку враг продолжает боевые действия, мы нашли решения, которые дадут возможность человеку, уже два года находящемуся в периметре, понять, какие правила будут для того, чтобы он отдохнул. или была частично уволена", - сказал он.
По словам Умерова, хоть и выглядит так, что нынешние темпы мобилизации не создают перспективы для уже действующих военнослужащих отдохнуть, это неправда. И Минобороны уже нашло решение.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
"Мы должны понимать, что это вопрос справедливости для всех. И мы нашли решения, которые будут поданы в Верховную раду", – рассказывает министр.
Необходимо изменять процессы мобилизации
Он отмечает, что МО уже разработало огромный кластер решений для проблем разного характера, которые накапливались в последние два года, а цель Министерства в том, чтобы изменить парадигму, чтобы служение в армии воспринималось как честь а не наказание, потому что украинцы демонизировали процесс мобилизации.
"А для меня это честь. Эти мировоззренческие вещи надо изменить: и подходы к ним, и форматы. Мы готовим матрицу ответственности или матрицу мобилизации, которая должна быть понята обществу. (…) Нужны правила игры. Для всех", - говорит Умеров.
Он рассказал, что цель Министерства - найти новые решения старым методам, когда-то работавшим, но сегодня общество требует их изменить.
По его словам, разработанный МО законопроект в ближайшие дни будет регистрироваться в Верховной раде.
Напомним, что накануне главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что мобилизацию надо "не то что надо усиливать, а вернуть те рамки, которые работали раньше".