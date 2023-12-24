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Умєров розповів, коли військових з передової зможуть демобілізувати
Демобілізувати українських військовослужбовців можна буде лише після закінчення війни. Наразі у Міністерстві оборони опрацьовують різні рішення, дадуть змогу військовим, що вже майже два роки знаходяться на передовій перепочити.
Про це розповів міністр оборони Рустем Умєров в інтерв’ю "Суспільному".
"Слово "демобілізація" ми можемо використовувати тільки після того, як закінчиться війна. Оскільки ворог продовжує бойові дії, ми знайшли рішення, які дадуть можливість людині, яка вже два роки перебуває в периметрі, зрозуміти, які правила будуть для того, щоб вона перепочила або була частково звільнена", - сказав він.
За словами Умєрова, хоча і виглядає так, що нинішні темпи мобілізації не створюють перспективи для вже чинних військовослужбовців відпочити, це не правда. І Міноборони вже знайшло рішення.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
"Ми повинні розуміти, що це питання справедливості для всіх. І ми знайшли рішення, які будуть подані у Верховну раду", - розповідає міністр.
Потрібно змінювати процеси мобілізації
Він зазначає, що МО вже розробило величезний кластер рішень для проблем різного характеру, які накопичувалися протягом останніх двох років, а мета Міністерства у тому, щоб змінити парадигму, щоб служіння в армії сприймалося як честь а не покарання, тому що українці демонізували процес мобілізації.
"А для мене це честь. Ці світоглядні речі треба змінити: і підходи до них, і формати. Ми готуємо матрицю відповідальності, або матрицю мобілізації, яка має бути зрозуміла суспільству. (…) Потрібні правила гри. Для всіх", - каже Умєров.
Він розповів, що мета Міністерство - знайти нові рішення старим методам, які колись працювали, але сьогодні суспільство вимагає їх змінити.
За його словами, розроблений МО законопроєкт найближчими днями буде реєструватися у Верховній раді.
Нагадаємо, що напередодні головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що мобілізацію треба "не те що треба підсилювати, а повернути ті рамки, які працювали раніше".