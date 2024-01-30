Кабмін передав до Ради оновлену версію законопроєкту про мобілізацію: що змінилося

30 січня Кабінет міністрів України схвалив і вніс до Верховної Ради оновлену версію законопроєкту про мобілізацію №10449.

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Про це повідомило Міністерство оборони України. Також інформацію підтвердив представник уряду у Верховній раді Тарас Мельничук.

"Кабінетом Міністрів України, як суб’єктом законодавчої ініціативи, зареєстровано у Верховній Раді України Проект Закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку (реєстр. № 10449)", - написав Мельчук.

У Міноборони додали, що всі попередні коментарі та зауваження до законопроєкту були враховані та обговорені у співпраці з Генеральним штабом, урядом та народними депутатами.

Відомство зазначає, що новий варіант законопроєкту встановлює прозорі норми мобілізаційного процесу та регулює права військовослужбовців та військовозобов'язаних.

Нова версія законопроєкту визначає зокрема чіткий термін служби на період воєнного стану. Окрім цього звільняє від військової служби людей з інвалідністю всіх груп, а тим особам, які йдуть служити добровільно надається відстрочку для вирішення особистих питань терміном на два місяці.

Після мобілізації всі громадяни проходять обов'язково військову підготовку терміном від двох до трьох місяців. Мобілізований не може бути відправлений на фронт одразу без підготовки.

Що ще передбачає новий законопроект

У разі невиконання під час мобілізації військовозобов’язаним чи резервістом обов’язків, його можуть тимчасового обмежити у праві керування транспортними засобами та накласти арешт на банківські рахунки або на електронні гроші, що зберігаються на електронних гаманцях, на рахунках у цінних паперах у депозитарних установах.

транспортними засобами та або на електронні гроші, що зберігаються на електронних гаманцях, на рахунках у цінних паперах у депозитарних установах. Військовослужбовцям після їх звільнення з полону надається додаткова відпустка із збереженням грошового забезпечення тривалістю 90 календарних днів без поділу на частини (крім військовослужбовців, які висловили бажання звільнитися з військової служби після звільнення з полону).

із збереженням грошового забезпечення тривалістю 90 календарних днів без поділу на частини (крім військовослужбовців, які висловили бажання звільнитися з військової служби після звільнення з полону). Для виїду за кордон чоловіки, які перебувають на військовому обліку (або виключені з нього) зобов’язані додатково пред’явити військово-обліковий документ з ТЦК з відміткою про взяття на військовий облік або виключення з військового обліку. В законопроекті тепер офіційно прописано, що підставою, для тимчасового обмеження права громадян на виїзд з України є введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях.

чоловіки, які перебувають на військовому обліку (або виключені з нього) зобов’язані військово-обліковий документ з ТЦК з відміткою про взяття на військовий облік або виключення з військового обліку. В законопроекті тепер офіційно прописано, що підставою, для тимчасового обмеження права громадян на виїзд з України є введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях. Громадяни, які підлягають взяттю на військовий облік або перебувають на військовому обліку зобов’язані створити електронний кабінет призовника . Повістка про виклик до територіального центру комплектування та соціальної підтримки може бути надіслана громадянину через електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного та резервіста.

. до територіального центру комплектування та соціальної підтримки може бути надіслана громадянину через електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного та резервіста. Також за новою версією законопроекту скасовується строкова військова служба а замість неї запроваджується базова військова підготовка. Людина самостійно обирає коли пройти військову підготовку, при цьому за людиною зберігається її робоче місце. Строки базової військової служби в мирний час – до п’яти місяців, з яких до трьох місяців здійснюється базова загальновійськова підготовка, до двох місяців – фахова підготовка; під час дії воєнного стану – на строк до трьох місяців.

а замість неї запроваджується базова військова підготовка. Людина самостійно обирає коли пройти військову підготовку, при цьому за людиною зберігається її робоче місце. Строки базової військової служби в мирний час – до п’яти місяців, з яких до трьох місяців здійснюється базова загальновійськова підготовка, до двох місяців – фахова підготовка; під час дії воєнного стану – на строк до трьох місяців. На військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період можуть бути призвані за бажанням засуджені особи , які звільнені від відбування покарання з випробуванням, крім тих, хто засуджений за вчинення злочинів проти основ національної безпеки України, а також злочинів, передбачених статтями 402-406, 408-411, 426 - 433, 437 - 442 Кримінального кодексу України.

, які звільнені від відбування покарання з випробуванням, крім тих, хто засуджений за вчинення злочинів проти основ національної безпеки України, а також злочинів, передбачених статтями 402-406, 408-411, 426 - 433, 437 - 442 Кримінального кодексу України. Чоловіки, які не мають попереднього досвіду військової служби і яким виповнилося 60 років, не можуть вступити на службу вперше , якщо раніше не проходили базову загальновійськову підготовку або військову службу. Виняток складають особи, які були звільнені від проходження базової військової служби згідно із законом або визнані непридатними до військової служби за медичними показниками.

, якщо раніше не проходили базову загальновійськову підготовку або військову службу. Виняток складають особи, які були звільнені від проходження базової військової служби згідно із законом або визнані непридатними до військової служби за медичними показниками. У період дії воєнного стану поліцейський має право вимагати в чоловіків пред’явлення військово-облікового документу разом з документом, що посвідчує особу у спосіб, який дає можливість поліцейському прочитати та зафіксувати дані, що містяться в документах.

Поважні причини неявки у військкомат

Поважними причинами неявки громадянина до ТЦК у строк, визначений у повістці, визнаються:

перешкода стихійного характеру,

хвороба громадянина,

дії країни-агресора або інші обставини, які позбавили його можливості особисто прибути у зазначені пункт і строк;

смерть його близького родича (батьків, дружини (чоловіка), дитини, рідних брата, сестри, діда, баби) або близького родича його дружини (чоловіка).

Мобілізація в Україні: провал попереднього законопроєкту

Наприкінці грудня Кабмін вніс до Верховної Ради законопроєкт, який запропонував зміни до процесів мобілізації, військового обліку та проходження військової служби. Серед іншого були прописані зміна призовного віку з 27 до 25 років та скасування права на відстрочку для людей із 3-ю групою інвалідності.

Крім того, уряд запропонував обмежити низку громадянських прав для військовозобовʼязаних та резервістів, які вчасно не прибули до військових частин. Ішлося про:

заборону виїзду за кордон;

заборону на проведення операцій із рухомим та нерухомим майном;

обмеження права на керування власним транспортним засобом та отримання посвідчення водія;

обмеження права на користування й розпорядження коштами та іншими цінностями;

відмову в укладенні кредитного договору, договору позики;

призупинення отримання пільг та послуг від держави.

Джерело фото: ua.depositphotos.com