В Міноборони розповіли, коли запустять електронний кабінет військовозобов'язаного

Міністерство оборони України вдосконалює ведення військового обліку та запустить електронний кабінет військовозобов'язаного у другому кварталі 2024 року.

Про це розповіла заступниця міністра оборони Катерини Чорногоренко в ефірі телемарафону 19 січня.

Вона зазначила, що у кабінеті військовозобов'язаного буде можливість оновити дані без відвідування ТЦК, після чого вони зможуть їх використовувати.

"Громадяни зможуть вносити зміни прямо у своєму електронному кабінеті щодо своїх даних. З будь-якої зручної точки для них зможуть уточнювати всі дані, які потрібно", - пояснила заступниця міністра.

За її словами, електронний кабінет військовозобов'язаного планують запустити на початку другого кварталу цього року.

"Як тільки закон набуде чинності, ми зможемо приступити до цієї роботи", - зазначила Чорногоренко.

Заступниця міністра не відповіла прямо на питання, чи будуть в електронному кабінеті військовозобов'язаного повістки, зауваживши, що дане питання буде прописане в рамках так званого "мобілізаційного" закону, який наразі доопрацьовує Кабмін.

Вона також зазначила, що верифікацію в реєстрі "Оберіг" вже проведено.

"Ми трансформували паперові дані в цифровий формат. Усунули неактуальну інформацію, яка була наявна в реєстрі. І зараз покращуємо роботу ТЦК, щоб не було додаткових повісток", - повідомила Чорногоренко.

Вона додала, що незабаром також буде запроваджено можливість подати електронну заявку на отримання статусу учасника бойових дій.

Електронний реєстр військовозобов'язаних: що відомо

Верховна Рада 16 січня прийняла законопроєкт № 10062 про створення Єдиного електронного реєстру військовозобовʼязаних та автоматичне отримання статусу учасника бойових дій. Він сприятиме швидкому збору військових даних і переведе послуги для військовослужбовців у цифровий формат (електронний військовий квиток).

Законопроєкт передбачає удосконалення реєстру призовників, військовозобовʼязаних та резервістів, зокрема, в частині налагодження взаємодії між реєстрами, використання даних щодо військового обліку тощо.

Законопроєкт запроваджує можливість створення і використання цифрового військового-облікового документу (сертифікату).

Також буде створено портал електронних послуг для військовослужбовців та військовозобов’язаних. Наприклад, з’явиться можливість надання статусу УБД онлайн, офлайн та автоматично при наявності необхідних даних в системі.

Які дані будуть у реєстрі військовозобов'язаних

Найбільш скандальні норми, закладені в цей документ, стосуються створення реєстру військовозобов'язаних.

Відомості, які збиралися органами державної влади на цілі, відомі громадянам, тепер за замовчуванням оброблятимуть інші органи - від ТЦК до СБУ - для реалізації інших цілей, про які громадян при зборі даних ніхто не попереджав.

Законопроєкт передбачає передачу Міністерству оборони даних про громадян віком від 17 до 60 років, які містяться у різних державних реєстрах – Податкової служби, МОЗ, Мін'юсту, МВС, ЦВК, Держміграційної служби та інших відомств.

Що це за дані?

Крім стандартної інформації на зразок ПІБ, адреси та місця роботи, на всіх військовозобов'язаних від 17 до 60 років збиратиметься наступне досьє:

номери телефонів, адреси електронної пошти

відомості про володіння іноземними мовами

інформація про право на володіння зброєю

наявність посвідчення водія

дані про батьків військовозобов'язаного

реквізити внутрішнього та закордонного паспортів, ІПН - дані про виїзд за кордон

інформація про судимості і таке інше.

У реєстрі буде також цифрове зображення військовозобов'язаного. Тобто їхні особи оцифрують і надалі зможуть ідентифікувати через вуличні камери.

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