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В Минобороны рассказали, когда запустят электронный кабинет военнообязанного
Министерство обороны Украины усовершенствует ведение военного учета и запустит электронный кабинет военнообязанного во втором квартале 2024 года.
Об этом рассказала заместитель министра обороны Екатерины Черногоренко в эфире телемарафона 19 января.
Она отметила, что в кабинете военнообязанного будет возможность обновить данные без посещения ТЦК, после чего они смогут использовать их.
"Граждане смогут вносить изменения прямо в своем электронном кабинете по поводу своих данных. Из любой удобной точки для них смогут уточнять все данные, которые нужно", - пояснила замминистра.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
По ее словам, электронный кабинет военнообязанного планируется запустить в начале второго квартала этого года.
"Как только закон вступит в силу, мы сможем приступить к этой работе", – отметила Черногоренко.
Замминистра не ответила прямо на вопрос, будут ли в электронном кабинете военнообязанного повестки, заметив, что данный вопрос будет прописан в рамках так называемого "мобилизационного" закона, который сейчас дорабатывает Кабмин.
Она также отметила, что верификация в реестре " Оберіг " уже проведена.
"Мы трансформировали бумажные данные в цифровой формат. Устранили неактуальную информацию, которая была в реестре. И сейчас улучшаем работу ТЦК, чтобы не было дополнительных повесток", - сообщила Черногоренко.
Она добавила, что в скором времени также будет введена возможность подать электронную заявку на получение статуса участника боевых действий.
Электронный реестр военнообязанных: что известно
Верховная Рада 16 января приняла законопроект № 10062 о создании Единого электронного реестра военнообязанных и автоматическом получении статуса участника боевых действий. Он будет способствовать скорейшему сбору военных данных и переведет услуги для военнослужащих в цифровой формат (электронный военный билет).
Законопроект предусматривает усовершенствование реестра призывников, военнообязанных и резервистов, в частности, в части налаживания взаимодействия между реестрами, использования данных по военному учету и т.д.
Законопроект вводит возможность создания и использования цифрового военно-учетного документа (сертификата).
Также будет создан портал электронных услуг для военнослужащих и военнообязанных. Например, появится возможность предоставление статуса УБД онлайн, офлайн и автоматически при наличии необходимых данных в системе.
Какие данные будут в реестре военнообязанных
Наиболее скандальные нормы, заложенные в этот документ, касаются создания реестра военнообязанных.
Сведения, собираемые органами государственной власти на цели, известные гражданам, теперь по умолчанию будут обрабатывать другие органы - от ТЦК до СБУ - для реализации других целей, о которых граждан при сборе данных никто не предупреждал.
Законопроект предусматривает передачу Министерству обороны данных о гражданах от 17 до 60 лет, содержащихся в различных государственных реестрах – Налоговой службе, Минздраве, Минюсте, МВД, ЦИК, Госмиграционной службе и других ведомств.
Что это за данные?
Кроме стандартной информации наподобие ФИО, адреса и места работы, на всех военнообязанных от 17 до 60 лет будет собираться следующее досье:
- номера телефонов, адреса электронной почты
- сведения о владении иностранными языками
- информация о праве на владение оружием
- наличие удостоверения водителя
- данные о родителях военнообязанного
- реквизиты внутреннего и загранпаспортов, ИНН - данные о выезде за границу
- информация о судимости и т.д.
В реестре будет также цифровое изображение военнообязанного. То есть их лица оцифруют и далее смогут идентифицировать через уличные камеры.
Источник фото: ua.depositphotos.com