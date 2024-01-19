В Минобороны рассказали, когда запустят электронный кабинет военнообязанного

Министерство обороны Украины усовершенствует ведение военного учета и запустит электронный кабинет военнообязанного во втором квартале 2024 года.

Об этом рассказала заместитель министра обороны Екатерины Черногоренко в эфире телемарафона 19 января.

Она отметила, что в кабинете военнообязанного будет возможность обновить данные без посещения ТЦК, после чего они смогут использовать их.

"Граждане смогут вносить изменения прямо в своем электронном кабинете по поводу своих данных. Из любой удобной точки для них смогут уточнять все данные, которые нужно", - пояснила замминистра.

По ее словам, электронный кабинет военнообязанного планируется запустить в начале второго квартала этого года.

"Как только закон вступит в силу, мы сможем приступить к этой работе", – отметила Черногоренко.

Замминистра не ответила прямо на вопрос, будут ли в электронном кабинете военнообязанного повестки, заметив, что данный вопрос будет прописан в рамках так называемого "мобилизационного" закона, который сейчас дорабатывает Кабмин.

Она также отметила, что верификация в реестре " Оберіг " уже проведена.

"Мы трансформировали бумажные данные в цифровой формат. Устранили неактуальную информацию, которая была в реестре. И сейчас улучшаем работу ТЦК, чтобы не было дополнительных повесток", - сообщила Черногоренко.

Она добавила, что в скором времени также будет введена возможность подать электронную заявку на получение статуса участника боевых действий.

Электронный реестр военнообязанных: что известно

Верховная Рада 16 января приняла законопроект № 10062 о создании Единого электронного реестра военнообязанных и автоматическом получении статуса участника боевых действий. Он будет способствовать скорейшему сбору военных данных и переведет услуги для военнослужащих в цифровой формат (электронный военный билет).

Законопроект предусматривает усовершенствование реестра призывников, военнообязанных и резервистов, в частности, в части налаживания взаимодействия между реестрами, использования данных по военному учету и т.д.

Законопроект вводит возможность создания и использования цифрового военно-учетного документа (сертификата).

Также будет создан портал электронных услуг для военнослужащих и военнообязанных. Например, появится возможность предоставление статуса УБД онлайн, офлайн и автоматически при наличии необходимых данных в системе.

Какие данные будут в реестре военнообязанных

Наиболее скандальные нормы, заложенные в этот документ, касаются создания реестра военнообязанных.

Сведения, собираемые органами государственной власти на цели, известные гражданам, теперь по умолчанию будут обрабатывать другие органы - от ТЦК до СБУ - для реализации других целей, о которых граждан при сборе данных никто не предупреждал.

Законопроект предусматривает передачу Министерству обороны данных о гражданах от 17 до 60 лет, содержащихся в различных государственных реестрах – Налоговой службе, Минздраве, Минюсте, МВД, ЦИК, Госмиграционной службе и других ведомств.

Что это за данные?

Кроме стандартной информации наподобие ФИО, адреса и места работы, на всех военнообязанных от 17 до 60 лет будет собираться следующее досье:

номера телефонов, адреса электронной почты

сведения о владении иностранными языками

информация о праве на владение оружием

наличие удостоверения водителя

данные о родителях военнообязанного

реквизиты внутреннего и загранпаспортов, ИНН - данные о выезде за границу

информация о судимости и т.д.

В реестре будет также цифровое изображение военнообязанного. То есть их лица оцифруют и далее смогут идентифицировать через уличные камеры.

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