Остановит работу страны: бизнес выступил против нового законопроекта о мобилизации

Европейская Бизнес Ассоциация (EБA) призвала Верховную Раду не принимать правительственный законопроект №10449 об усилении мобилизации без доработок из-за ряда противоречивых норм. Также бизнес-сообщество призвало продумать возможность дополнительного инструмента бронирования работников.

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Об этом сообщает пресс-служба ЕБА.

Там отмечают, что работа экономики крайне важна как для страны, так и для приближения Победы Украины. Эта работа, собственно, напрямую связана с работой бизнеса в стране, который платит налоги, предоставляет рабочие места, платит заработные платы, донатит и т.д.

"Безусловно, находясь уже который год в войне, поддержка и обеспечение военного фронта крайне необходимо. Однако, в контексте военного фронта и экономики нужен баланс. Ведь одно направление без другого все же не может существовать", - отмечают в ЕБА.

Там подчеркивают, что Украине нужен бизнес, нужны новые инвестиции. Украине необходима работающая экономика для Победы.

"Для понимания цифр, по данным Центрального межрегионального управления ГНС по работе с крупными налогоплательщиками, только за ноябрь и только крупный бизнес уплатил почти 27 млрд грн в госбюджет. Что демонстрирует важность бизнеса и для военного фронта, благодаря уплаченным налогам которого ВСУ обеспечиваются ресурсами", - подчеркивают в ЕБА.

Вопросы человеческого ресурса

Бизнес-сообщество отмечает, что особенно чувствительным для экономики и армии стал вопрос человеческого ресурса.

В ЕБА напоминают, что 30 января этого года в ВРУ был повторно внесен Правительственный проект Закона №10449, которым предлагается усовершенствовать законодательство по мобилизации.

"Бизнес проанализировал его и многие нормы все же, к сожалению, вызывают вопросы. Ведь документ, фактически, является копией законопроекта №10378 относительно которого бизнес уже выражал свою обеспокоенность, в частности потому, что он содержал признаки нарушения Конституции Украины и мог иметь негативные последствия для экономики", - отмечают в ЕБА.

Бизнес убежден, что ключевой задачей должно быть создание действительно работающих норм, сбалансированных, которые можно выполнить и которые не будут парализовать работы части страны.

Собственно, поэтому, по убеждению ЕБА, законопроект по мобилизации нельзя принимать, а нужно еще раз сознательно подойти к его доработке – чтобы не остановить работу страны и, в частности, ее экономики.

На границе водителям фур выдают повестки

Отдельно в ассоциации обращают внимание на ситуацию, которая приобрела серьезные обороты у границ.

"Правоохранительные органы и территориальные центры комплектования и социальной поддержки начали развертывать мобильные посты перед пунктами пропуска через государственную границу Украины. Сотрудники осуществляют проверки документов у водителей грузовых транспортных средств, осуществляющих перевозки через госграницу, а также выдачу повесток с приказом явиться в ТЦК и СП для уточнения учетных данных согласно Закону Украины. Это приводят к образованию дополнительных очередей на государственной границе, паники среди работников компании, которые уполномочены на осуществление соответствующих перевозок, ведь даже если водитель забронирован сейчас, перед перебронированием работник должен явиться в ТЦК для обновления информации и, по опыту о котором говорит бизнес, часто таких работников мобилизуют не дождавшись решения о продлении брони", - заявляют в ЕБА.

Так что ситуация на границах приводит к тому, что, с одной стороны, усложнилась логистика (и так в непростое время), с другой стороны, у работников возникает немало вопросов.

"Так что все-таки порядочность, законность и понятность в правилах и работе должны найти место. Потому что единственный эффект, который можно этим достичь - потеря доверия от международных заказчиков, расторжение контрактов, потеря заказов, увольнение работников, остановка производственной деятельности компаний в целом, а также уменьшение поступлений в государственный бюджет в части уплаты налогов и таможенных платежей", – констатируют в ЕБА.

Бронирование работников

И еще одним неотложным вопросом является бронирование работников для продолжения работы бизнеса. Так, по информации компаний-членов ЕБА, забронировать критически важных специалистов или экспертов в компании особенно сложно.

"При этом экономический сектор государства должен работать на полную для обеспечения потребностей государства и армии. Поэтому с целью формирования баланса для надлежащего функционирования экономики в стране важно дополнительно предусмотреть бронирование работников, которые не принадлежат к критически важным предприятиям, но в то же время активно работают и платят налоги в бюджет Украины", - подчеркнули в ЕБА.

Там добавили, что похожая идея об автоматическом бронировании не так давно озвучивалась представителями Правительства и преследовала цель введения автоматического бронирования работников (с ежемесячным продлением) учитывая определенные критерии, например: или определенный минимальный объем заработной платы, которую должно получать лицо; или уплату определенной суммы налога на доходы физических лиц ежемесячно; или другие критерии.

"Такая дополнительная опция к уже предусмотренным инструментам бронирования критических сотрудников позволит расширить категорию забронированного трудоспособного населения, что будет иметь положительный экономический эффект и позволит как сбалансировать экономическую ситуацию в стране, так и создать дополнительные поступления в бюджет на военные нужды страны", - убеждены в ЕБА.

Там призывают продумать возможность дополнительного инструмента бронирования работников и обратить внимание на ситуацию, сложившуюся перед пунктами пропуска через государственную границу Украины.

Что еще не так с новым законопроектом о мобилизации

"Все мы в медиа можем читать ситуацию с вручением повесток в стране, порой кажется, что это может происходить и с некоторыми нарушениями. И здесь большим вопросом и предостережением является опция их вручения дистанционно", - подчеркивают в ЕБА.

Там добавляют, что другой вопрос наложения ограничений в судебном порядке.

"Так, во-первых, судебная система и так крайне перезагружена и если добавить в суды рассмотрение и этих дел, то вопросы скорости принятия судебных решений могут стать еще более серьезными. Во-вторых, сейчас страна требует большой работы в контексте налаживания работы с верховенством права – поэтому важно, чтобы и в таких делах верховенство права имело место и т.д.", - отмечают в ЕБА.

Поэтому ассоциация подготовила ряд предложений и комментариев к законопроекту – и вышеупомянутые, это только небольшая их часть. В ЕБА надеются, что они все же будут учтены законодателями.

Напомним, 30 января Кабинет министров Украины внес в Верховную Раду обновленную версию законопроекта о мобилизации №10449, который депутаты могут рассмотреть в период с 6 по 9 февраля. Но даже в случае успешного прохождения документа в парламенте ранее марта документ не вступит в силу.

Правительство внесло в Раду законопроект по мобилизации: подробности

Кабинет Министров Украины 30 января зарегистрировал в Верховной Раде Украины проект закона об изменениях в отдельных вопросах прохождения военной службы, мобилизации и военного учета.

Проектом закона предлагается:

усовершенствование процедуры военного учета призывников, военнообязанных и резервистов;

смена призывного возраста с 27 до 25 лет;

предоставление возможности военнослужащим, освобожденным из плена, отдохнуть и пройти восстановление путем предоставления им дополнительного отпуска с сохранением денежного довольствия продолжительностью 90 календарных дней;

исключение срочной военной службы как вида военной службы: всех военнослужащих срочной военной службы предлагают уволить в запас;

установление, не подлежащие призыву на военную службу во время мобилизации в течение двух лет со дня увольнения с военной службы военнообязанные, которые проходили военную службу во время действия правового режима военного положения и были уволены со службы в запас, такие лица в указанный период могут быть призваны на военную службу по их согласию;

исключение из перечня выводов военно-врачебных комиссий заключения об ограниченной пригодности к военной службе;

введение для граждан Украины базовой общевойсковой подготовки до 3 месяцев для всех граждан в возрасте от 18 до 25 лет при всех учебных заведениях;

введение базовой военной службы по желанию до 25 лет для тех, кто не прошел базовую общевойсковую подготовку;

установление ограничения прав граждан Украины, уклоняющихся от взятия на военный учет и прохождение военной службы;

привлечение к мерам рекрутинга на военную службу центров предоставления административных услуг, центров занятости и центров рекрутинга.

Согласно законопроекту право на отсрочку будут иметь: