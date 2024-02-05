Законопроєкт про мобілізацію: депутати не розуміють, як на практиці розсилатимуться повістки через електронний кабінет призовника

У Верховній Раді чекають роз'яснень від Міноборони щодо ідеї розсилати повістки через електронний кабінет призовника у законопроєкті про мобілізацію, який планують розглянути вже цього тижня.

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Про це повідомив заступник голови Комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв, пише РБК-Україна.

Рада хоче пояснень від Міноборони щодо повісток в е-кабінеті

За словами нардепа, у парламенті не розуміють, як ця ідея може бути реалізована технічно, оскільки "не всі люди можуть або мають доступ до інтернету і смартфонів".

"Знову ж таки прибрали повістки електронною поштою, але додали повістки тепер в електронному кабінеті. Чисто технічно ми хочемо почути від Міністерства оборони, як це буде виглядати, тому що не всі люди можуть чи мають доступ до інтернету та смартфони", - зауважив нардеп.

Також Чернєв не впевнений, що заборона на консульські послуги для ухилянтів допоможе повернути їх додому. У законопроекті пропонується не видавати паспорти тим, хто не висуне військовий квиток.

"Хочемо почути позицію Міністерства закордонних справ, по-перше, чи впораються консульські наші відділи з такими завданнями. По-друге, чи дійсно це дасть якісь результати, чи люди повернуться, чи ми їх втратимо назавжди", - підкреслив нардеп.

Зауважимо, Верховна Рада 16 січня прийняла законопроєкт № 10062 про створення Єдиного електронного реєстру військовозобовʼязаних та автоматичне отримання статусу учасника бойових дій. Він сприятиме швидкому збору військових даних і переведе послуги для військовослужбовців у цифровий формат (електронний військовий квиток).

Коли Комітет з нацбезпеки розгляне новий законопроєкт про мобілізацію

Чернєв зауважив, що Комітет Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки дасть рекомендації щодо законопроекту протягом цього тижня.

"Я думаю, що комітету зараз вже не дуже багато часу буде потрібно, тому що ми в принципі з першою редакцією детально ознайомилися. Зараз ми пройдемося по тому, що було змінено у порівнянні з першою редакцією. Я сподіваюсь, що за одне-два засідання ми пройдемо це питання", - сказав він.

Нардеп зазначив, що після розгляду законопроєкту Комітет з нацбезпеки буде приймати рішення, що буде з документом: або направити до сесійної зали, або доопрацювати його в комітеті.

"Подивимося, я думаю, що на цьому тижні комітет цей законопроєкт пройде", - вважає парламентар.

Нагадаємо, 30 січня Кабінет міністрів України вніс до Верховної Ради оновлену версію законопроєкту про мобілізацію №10449, який депутати можуть розглянути у період з 6 до 9 лютого. Але навіть у разі успішного проходження документу у парламенті, раніше березня документ не вступить в силу.

Уряд вніс до Ради законопроєкт щодо мобілізації: подробиці

Кабінет Міністрів України 30 січня зареєстрував у Верховній Раді України проєкт закону про зміни щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку.

Проєктом закону пропонується:

удосконалення процедури військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів;

зміна призовного віку з 27 до 25 років;

надання можливості військовослужбовцям, яких звільнено з полону, відпочити та пройти відновлення шляхом надання їм додаткової відпустки зі збереженням грошового забезпечення тривалістю 90 календарних днів;

виключення строкової військової служби як виду військової служби: усіх військовослужбовців строкової військової служби пропонують звільнити в запас;

встановлення, що не підлягають призову на військову службу під час мобілізації протягом двох років з дня звільнення з військової служби військовозобов’язані, які проходили військову службу під час дії правового режиму воєнного стану та були звільненні зі служби в запас, такі особи в зазначений період можуть бути призвані на військову службу за їхньою згодою;

виключення з переліку висновків військово-лікарських комісій висновку про обмежену придатність до військової служби;

запровадження для громадян України базової загальновійськової підготовки до 3 місяців для всіх громадян віком від 18 до 25 років при всіх навчальних закладах;

запровадження базової військової служби за бажанням до 25 років для тих, хто не пройшов базову загальновійськову підготовку;

встановлення обмеження прав громадян України, які ухиляються від взяття на військовий облік та проходження військової служби;

залучення до заходів рекрутингу на військову службу центрів надання адміністративних послуг, центрів зайнятості та центрів рекрутингу.

Згідно із законопроєктом право на відстрочку матимуть: