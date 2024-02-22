Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт про демобілізацію строковиків

Президент України Володимир Зеленський 22 лютого зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт про звільнення в запас строковиків строк військової служби яких закінчився під час дії воєнного стану.

Відповідний законопроєкт "Про внесення змін до глави ХІІ "Прикінцеві положення" Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" щодо строків строкової військової служби" №11035 оприлюднений на сайті ВРУ.

Згідно з проектом закону, пропонується привести у відповідність до чинних норм можливість звільнення у запас військовослужбовців, які відслужили встановлені терміни строкової військової служби під час дії в Україні воєнного стану.

Наразі текст законопроєкту ще не оприлюднили, але нардеп Олексій Гончаренко повідомив, що він може бути розглянутий вже завтра.

"Зеленський вносить в Раду законопроект про демобілізацію строковиків! Чекаємо на текст, але НАРЕШТІ! Строковики і члени їхніх родин - не дарма ми стільки за це боролися! Законопроект може бути розглянутий вже завтра!", - написав він.

У разі ухвалення законопроекту, Кабмін повинен буде привести у відповідність до нього свої нормативно-правові акти, а також забезпечити проведення цієї ж процедури іншими відомствами.

Яка ситуація з демобілізацією зараз

Додамо, що за словами міністра оборони Рустема Умєрова, відповідно до чинного законодавства демобілізація українських військовослужбовців можлива лише після закінчення війни. Проте, у Міністерстві оборони опрацьовують різні рішення, дадуть змогу військовим, що вже майже два роки знаходяться на передовій перепочити.

З початку повномасштабного вторгнення було ухвалено рішення, що строковики залишаються на військовій службі, їх могли демобілізувати за особливих обставин, які розглядалися індивідуально. Проте, з 1 серпня 2023 року строковики, у яких закінчується строк служби за призовом, отримали право добровільно мобілізуватися до війська.

"Слово "демобілізація" ми можемо використовувати тільки після того, як закінчиться війна. Оскільки ворог продовжує бойові дії, ми знайшли рішення, які дадуть можливість людині, яка вже два роки перебуває в периметрі, зрозуміти, які правила будуть для того, щоб вона перепочила або була частково звільнена", - сказав він.

За словами самих військових, якщо демобілізувати хороших навчених воїнів чи особливо командирів пристріляних бригад, а на їх місце призначити новобранців, то це понесе за собою великі втрати в особовому складі.

Зауважимо, що раніше представник президента у Верховній Раді Федір Веніславський заявляв, що питання демобілізації тих, хто відслужив півтора року під час ведення бойових дій, навряд чи буде розглянуте та прийнято найближчим часом, оскільки становить суттєві ризики для нашої держави.