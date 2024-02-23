Оборонный комитет Рады поддержал законопроект о демобилизации срочников

Комитет Верховной Рады по нацбезопасности и обороне поддержал законопроект об изменениях сроков срочной военной службы и одобрил законопроект №11035, предусматривающий демобилизацию солдат, служивших по срочному призыву.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

"Комитет по нацбезопасности и обороне поддержал демобилизацию срочников с добавлением нормы по моему альтернативному законопроекту об отсрочке от последующей мобилизации в 12 месяцев!", - написал он.

Согласно тексту законопроекта, предусмотрено предоставление годовой отсрочки от последующей мобилизации для военнослужащих срочной службы, которые будут демобилизованы и отправлены в запас.

В пояснительной записке к данному законопроекту указано, что разработка проекта закона обусловлена необходимостью обеспечения выполнения мер, связанных с увольнением в запас военнослужащих, выслуживших установленные сроки срочной военной службы.

Добавим, что кроме оборонного комитета, законопроект должны рассмотреть и другие комитеты, а именно комитет по вопросам правовой политики, по бюджету, по антикоррупционной политике и по вопросам интеграции Украины в Европейский Союз.

При этом отмечается, что реализация данного законопроекта не требует ни обсуждений, ни дополнительного финансирования из государственного или местных бюджетов.

Напомним, 22 февраля, президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект об увольнении в запас срочников срок военной службы которых истек во время действия военного положения.

С начала полномасштабного вторжения было принято решение, что срочники остаются на военной службе, их могли демобилизовать при особых обстоятельствах, которые рассматривались индивидуально. Однако с 1 августа 2023 года срочники, в которых истекает срок службы по призыву, получили право добровольно мобилизоваться в армию.

Обновлена версия законопроекта о мобилизации

30 января Кабинет министров Украины одобрил и внес в Верховную Раду обновленную версию законопроекта о мобилизации №10449.

Она предусматривает отмену срочной военной службы, а вместо нее вводится базовая военная подготовка. Человек самостоятельно выбирает, когда пройдет военную подготовку, при этом за человеком сохраняется его рабочее место.

Сроки базовой военной службы в мирное время до пяти месяцев, из которых до трех месяцев осуществляется базовая общевойсковая подготовка, до двух месяцев профессиональная подготовка; во время действия военного положения – сроком до трех месяцев.

Какая ситуация с демобилизацией сейчас

Добавим, что по словам министра обороны Рустема Умерова, согласно действующему законодательству демобилизация украинских военнослужащих возможна только после окончания войны. Однако, в Министерстве обороны прорабатывают различные решения, позволят военным, что уже почти два года находятся на передовой передышке.

"Слово "демобилизация" мы можем использовать только после того, как закончится война. Поскольку враг продолжает боевые действия, мы нашли решения, которые дадут возможность человеку, уже два года находящемуся в периметре, понять, какие правила будут для того, чтобы он отдохнул. или была частично уволена", - сказал он.

По словам самих военных, если демобилизовать хороших обученных воинов или особенно командиров пристрелянных бригад, а на их место назначить новобранцев, это понесет за собой большие потери в личном составе.

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