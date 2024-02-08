Из законопроекта о мобилизации уберут норму о блокировании счетов уклонистов: какие еще изменения готовят

Глава президентской фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия перечислил нормы в законопроекте о мобилизации, требующие исправления и пересмотра до второго чтения.

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Об этом он написал в Телеграмме.

Что планируется изменить в законопроекте о мобилизации

"Вчера проголосовали в первом чтении законопроект №10449 о военной службе, мобилизации и учете. Вопросы к нему есть у всех. Будем работать над ними в Комитете ко второму чтению", - отметил нардеп.

Он назвал аспекты, которые будут корректироваться в законопроекте о мобилизации ко второму чтению.

По словам Арахамии, в отношении людей с инвалидностью и ухаживающих за ними депутаты оставят все нормы согласно первой редакции документа.

Зато пересмотрят еще раз подход к аспирантам, которые, как планируется, будут лишены отсрочки от призыва.

"Финального решения еще нет, будем искать компромисс", – отметил Арахамия.

Он добавил, что точно неприемлемы нормы по блокированию личных счетов граждан, уклоняющихся от мобилизации.

Арахамия убежден, что такая инициатива вряд ли найдет поддержку среди депутатов.

"Это вопросы, которые уже в работе. Также работаем в межфракционной рабочей группе над другими пунктами законопроекта. Должны сбалансировать интересы военного командования, бизнеса и граждан. Задачи не из легких, работы будет много", - подытожил Арахамия.

Создаем проблемы, чтобы героически потом их решать

Иронически отреагировал на замечания Арахамии по законопроекту о мобилизации нардеп от фракции "Голос" Ярослав Железняк.

"Судя по информации от главы фракции "Слуга народа" стратегия по рассмотрению правительственного законопроекта о мобилизации была следующая: "Мы героически создаем проблемы – чтобы героически потом их решать (во время второго чтения)", - отметил Железняк.

Он напомнил, что первый законопроект о мобилизации от правительства до этого отозвали на доработку.

"Я сразу говорил, что блокировка счетов - это плохая идея, которая ничего не даст", - подчеркнул Железняк.

Обещают учесть все предложения, которые улучшат законопроект

7 февраля Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учета". Документ был разработан Министерством обороны совместно с Генеральным Штабом.

"В процессе подготовки ко второму чтению команда Минобороны будет работать с профильным комитетом Верховной Рады. В результате этого сотрудничества будут учтены все предложения, которые улучшат законопроект, а также сделают более эффективными государственные политики по мобилизации, военному учету и прохождению службы", - уверяют в Минобороны.

Заметим, Комитет Верховной Рады Украины по антикоррупционной политике признал, что отдельные нормы законопроекта №10449 относительно мобилизации, военного учета и прохождения военной службы не отвечают требованиям антикоррупционного законодательства.

Также уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что новая версия законопроекта о мобилизации содержит нормы, противоречащие Конституции, но призвал депутатов принять документ в первом чтении.

Как прогнозирует народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк, наиболее вероятно будет принят законопроект о мобилизации в целом в последнюю неделю февраля, подписанный в начале марта и вступит в силу через месяц, то есть в апреле.