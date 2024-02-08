Бизнес призвал доработать законопроект о мобилизации перед вторым чтением: что предлагают

Европейская Бизнес Ассоциация призывает доработать законопроект №10449 о мобилизации перед вторым чтением и устранить неконституционные нормы, которые могут оказать негативное влияние на экономику.

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Об этом сообщает пресс-служба ЕБА.

Там напоминают, что 7 февраля Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №10449, которым предлагается усовершенствовать законодательство по мобилизации.

ЕБА уже высказывала свою позицию по данному законопроекту.

Так, сообщество не поддерживает документ в действующей редакции, в частности, потому, что он содержит признаки нарушения Конституции Украины и может иметь негативные последствия для экономики страны.

Какие нормы не устраивает бизнес

В частности, среди норм, вызвавших беспокойство бизнеса следующие :

регистрация в электронном кабинете призывника не должна быть обязанностью, поскольку не все граждане Украины имеют технические средства и доступ к Интернету;

днем вручения повестки, есть не день ее получения, а день ее отправки (к примеру, в электронный кабинет призывника) , то есть фактически любого можно будет обвинить в уклонении без предоставления реальных доказательств ;

вводится обязательный военный учет граждан, постоянно проживающих за границей, без объяснения целей и механизмов реализации такого учета;

вводится обязанность уточнить в течение 60 дней с даты начала проведения мобилизации (т.е. после 24 февраля 2022) свои учетные данные через центр предоставления административных услуг или через электронный кабинет призывника;

вводится обязанность руководителей предприятий обеспечить доставку работников-военнообязанных в ТЦК для уточнения данных – поэтому вопрос у бизнеса, каким образом это должно быть сделано, ведь бизнес имеет полномочия информировать, а не к принуждать;

вводятся дополнительные полномочия полиции, территориальных органов власти, в части мобилизации и проверки военно-учетных документов и т.п., что возложит на работников дополнительную нагрузку и несвойственные функции, а также будет иметь высокие коррупционные риски, в частности, относительно давления на бизнес и т.д.

Какие предложения ЕБА к законопроекту о мобилизации

В ЕБА отмечают, что делились с законодателями рядом предложений, в частности важно:

закрепить в законодательстве срок бронирования работников в 12 месяцев, чтобы синхронизировать его с решения по критичности такого предприятия для национальной экономики;

разрешить военнообязанным обновлять свои учетные данные после решения о бронировании без потери брони;

переосмыслить меры влияния, поскольку, кажется, они все же будут больше иметь коррупционной и карательной, а не мотивирующей (что сейчас так нужно стране) составляющей и т.д.

Как сообщают в ЕБА, соответствующих комментариев и предложений сообщество прислало почти 100 страниц.

Бизнес-сообщество обратилось к руководителю Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороне и разведке Александру Завитневичу с призывом создать рабочую группу для доработки законопроекта ко второму чтению, куда включить и представителей бизнеса.

"В противном случае последствия влияния на экономику и в целом на страну могут быть невосполнимыми и большим вопросом есть, кто за них будет отвечать", - констатируют в ЕБА.

Обещают учесть все предложения, которые улучшат законопроект

7 февраля Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учета». Документ был разработан Министерством обороны совместно с Генеральным Штабом.

"В процессе подготовки ко второму чтению команда Минобороны будет работать с профильным комитетом Верховной Рады. В результате этого сотрудничества будут учтены все предложения, которые улучшат законопроект, а также сделают более эффективными государственные политики по мобилизации, военному учету и прохождению службы", - уверяют в Минобороны.

Заметим, Комитет Верховной Рады Украины по антикоррупционной политике признал, что отдельные нормы законопроекта №10449 относительно мобилизации, военного учета и прохождения военной службы не отвечают требованиям антикоррупционного законодательства.

Также уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что новая версия законопроекта о мобилизации содержит нормы, противоречащие Конституции, но призвал депутатов принять документ в первом чтении.

Как прогнозирует народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк, наиболее вероятно будет принят законопроект о мобилизации в целом в последнюю неделю февраля, подписанный в начале марта и вступит в силу через месяц, то есть в апреле.