Законопроект о мобилизации: Лубинец призвал принять документ в первом чтении, несмотря на антиконституционные нормы

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что новая версия законопроекта о мобилизации содержит нормы, противоречащие Конституции, но призвал депутатов принять документ в первом чтении.

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Об этом он написал в Telegram.

Необходимо принять в первом чтении

После того как Лубинец изложил свои замечания к законопроекту о мобилизации на 9 страницах, он провел срочное совещание с министром обороны Украины Рустемом Умеровым, на котором обсудили документ.

"В результате совещания пришел к выводу, что указанный законопроект необходимо принять парламентом в первом чтении. С этим и обращаюсь к народным депутатам. Ко второму чтению замечания от офиса омбудсмана можно урегулировать", - отметил Лубинец.

Неконституционные нормы в законопроекте по мобилизации

Лубинец согласен с тем, что Украине следует нормативно усовершенствовать вопросы, касающиеся мобилизационной подготовки и самой мобилизации.

"Однако это должно соответствовать нормам Конституции Украины и международным соглашениям в области прав человека. К сожалению, правительственный законопроект №10449 по правилам мобилизации и в этот раз имеет ряд противоречивых норм", - подчеркнул омбудсмен.

По его словам, всего замечания к новому законопроекту о мобилизации заняли 9 страниц.

Нормативный казус есть в вопросе порядка выезда за границу мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, состоящих на военном учете или исключенных из него в установленном порядке. Здесь вопрос в отметках: формулировка «снять» и «исключить» с военного учета (которое указывается в военном билете) на практике становится проблемой, требующей урегулирования", - убежден Лубинец.

Кроме того, в законопроекте говорится и о том, что военное командование может устанавливать временное ограничение права гражданина Украины на выезд из страны.

Однако согласно требованиям статьи 17 Конституции Украины, ВСУ и другие военные формирования никем не могут быть использованы для ограничения прав и свобод граждан. Так что эти предлагаемые изменения противоречат Конституции Украины.

Кроме того, в законопроекте предлагают предусмотреть обязанность регистрировать электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста за невыполнение которого последние несут юридическую ответственность.

"Однако такое положение законопроекта не соответствует положениям Конституции Украины, Закона Украины "О защите персональных данных", правовым позициям Конституционного Суда Украины относительно официального толкования права на личную и семейную жизнь", - подчеркнул омбудсмен.

В новых изменениях указано и лишение права на освобождение от призыва аспирантов.

"При этом всем другим категориям соискателей образования при этих условиях право на освобождение от призыва сохраняется. Это противоречит требованиям ст. 24 Конституции Украины относительно равенства прав граждан и недопущения их дискриминации по определенным признакам", - отметил Лубинец.

Также речь идет и о предоставлении права представителям ТЦК осуществлять проверку военно-учетных документов .

"Такую проверку могут проводить только работники Национальной полиции, а также персонала Государственной пограничной службы Украины. Согласно ст. 17 Конституции Украины Вооруженные силы Украины и другие военные формирования никем не могут быть использованы для ограничения прав и свобод граждан", - отметил омбудсмен.

Когда рассмотрят новый законопроект о мобилизации

Верховная Рада сократила сроки подачи альтернативных по законопроекту об усилении мобилизации №10449 до 7 дней. Уже на этой неделе депутаты намерены рассмотреть документ в первом чтении.

Ранее народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк расписал график в Раде относительно того, как будет двигаться законопроект №10449. По его словам, даже в случае успешного прохождения документа в парламенте, ранее марта он не вступит в силу.

Накануне Комитет Верховной Рады Украины по антикоррупционной политике признал, что отдельные нормы законопроекта №10449 относительно мобилизации, военного учета и прохождения военной службы не отвечают требованиям антикоррупционного законодательства.

Также в Верховной Раде ждут разъяснений от Минобороны относительно идеи рассылать повестки через электронный кабинет призывника в законопроекте о мобилизации. Депутаты не понимают, как эта идея может быть реализована технически, поскольку не все люди могут или имеют доступ к интернету и смартфонам.