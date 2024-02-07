Законопроєкт про мобілізацію: Лубінець закликав ухвалити документ в першому читанні попри антиконституційні норми

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що нова версія законопроєкту про мобілізацію містить норми, які суперечать Конституції, але закликав депутатів ухвалити документ у першому читанні.

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Про це він написав у Telegram.

Потрібно ухвалити у першому читанні

Після того, як Лубінець виклав свої зауваження до законопроєкту про мобілізацію на 9 сторінках, він провів термінову нараду з міністром оборони України Рустемом Умєровим, на якій обговорили документ.

"У результаті наради дійшов висновку, що зазначений законопроєкт необхідно ухвалити парламентом у першому читанні. З цим і звертаюсь до народних депутатів. До другого читання зауваження від офісу омбудсмана можна врегулювати", - зазначив Лубінець.

Неконституційні норми в законопроєкті щодо мобілізації

Лубінець погоджується з тим, що Україні варто нормативно вдосконалити питання, які стосуються мобілізаційної підготовки та самої мобілізації.

"Однак це має відповідати нормам Конституції України та міжнародним угодам в галузі прав людини. На жаль, урядовий законопроєкт №10449 щодо правил мобілізації і цього разу має низку суперечливих норм", - підкреслив омбудсмен.

За його словами, загалом зауваження до нового законопроєкту про мобілізацію зайняли аж 9 сторінок.

"Нормативний казус є у питанні порядку виїзду за кордон чоловіків віком від 18 до 60 років, які перебувають на військовому обліку або виключені з нього в установленому порядку. Тут питання у відмітках: формулювання «зняти» та «виключити» з військового обліку (яке вказується у військовому квитку) на практиці стає проблемою, яка потребує урегулювання", - переконаний Лубінець.

Крім того, у законопроєкті йдеться й про те, що військове командування може встановлювати тимчасове обмеження права громадянина України на виїзд з країни.

Однак, згідно з вимогами статті 17 Конституції України, ЗСУ та інші військові формування ніким не можуть бути використані для обмеження прав і свобод громадян. Тож ці пропоновані зміни суперечать Конституції України.

Окрім цього, у законопроєкті пропонують передбачити обов’язок реєструвати електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного, резервіста за невиконання якого останні несуть юридичну відповідальність.

"Проте таке положення законопроєкту не відповідає положенням Конституції України, Закону України «Про захист персональних даних», правовим позиціям Конституційного Суду України щодо офіційного тлумачення права на особисте та сімейне життя", - наголосив омбудсмен.

У нових змінах зазначене й позбавлення права на звільнення від призову аспірантів.

"При цьому усім іншим категоріям здобувачів освіти за цих умов право на звільнення від призову зберігається. Це суперечить вимогам ст. 24 Конституції України щодо рівності прав громадян, та недопущення їх дискримінації за певними ознаками",- зауважив Лубінець.

Також йдеться й про питання надавання права представникам ТЦК здійснювати перевірку військово-облікових документів.

"Таку перевірку можуть здійснювати тільки працівники Національної поліції, а також персоналу Державної прикордонної служби України. Відповідно до ст. 17 Конституції України Збройні сили України та інші військові формування ніким не можуть бути використані для обмеження прав і свобод громадян", - зазначив омбудсмен.

Коли розглянуть новий законопроєкт про мобілізацію

Верховна Рада скоротила строки подачі альтернативних по законопроєкту про посилення мобілізації №10449 до 7 днів. Вже на цьому тижні депутати планують розглянути документ у першому читанні.

Раніше народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк розписав графік в Раді стосовно того, як буде рухатись законопроєкт №10449. За його словами, навіть у разі успішного проходження документу у парламенті, раніше березня він не вступить в силу.

Напередодні Комітет Верховної Ради України з питань антикорупційної політики визнав, що окремі норми законопроєкту №10449 щодо мобілізації, військового обліку та проходження військової служби не відповідають вимогам антикорупційного законодавства.

Також у Верховній Раді чекають роз'яснень від Міноборони щодо ідеї розсилати повістки через електронний кабінет призовника у законопроєкті про мобілізацію. Депутати не розуміють, як ця ідея може бути реалізована технічно, оскільки не всі люди можуть або мають доступ до інтернету і смартфонів.