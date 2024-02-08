Бізнес закликав доопрацювати законопроєкт про мобілізацію перед другим читанням: що пропонують

Європейська Бізнес Асоціація закликає доопрацювати законопроєкт №10449 про мобілізацію перед другим читанням та усунути неконституційні норми, які можуть мати негативний вплив на економіку.

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Про це повідомляє пресслужба ЄБА.

Там нагадують, що 7 лютого Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроєкт №10449, яким пропонується удосконалити законодавство щодо мобілізації.

ЄБА вже висловлювала свою позицію щодо даного законопроєкту.

Так, спільнота не підтримує документ в чинній редакцій, зокрема тому, що він містить ознаки порушення Конституції України та може мати негативні наслідки для економіки країни.

Що не влаштовує бізнес

Зокрема, серед норм, що викликали занепокоєння бізнесу є наступні:

реєстрація в електронному кабінеті призовника не має бути обов’язком, оскільки не всі громадяни України мають технічні засоби та доступ до інтернету;

днем вручення повістки, є не день її отримання, а день її відправки (до прикладу, в електронний кабінет призовника) , тобто фактично будь-кого можна буде звинуватити в ухилянстві без надання реальних доказів ;

вводиться обов’язковий військовий облік громадян, які постійно проживають закордоном, без пояснення мети та механізмів реалізації такого обліку;

вводиться обов’язок уточнити протягом 60 днів з дати початку проведення мобілізації (тобто після 24 лютого 2022 року) свої облікові дані через центр надання адміністративних послуг, або через електронний кабінет призовника;

вводиться обов’язок к ерівників підприємств забезпечити доставку працівників-військовозобов’язаних до ТЦК для уточнення даних – тож питання у бізнесу, яким чином це має бути зроблено, адже бізнес має повноваження до інформування, але не до примусу;

вводяться додаткові повноваження поліції, територіальних органів влади, в частині мобілізації та перевірки військово-облікових документів тощо, що покладе на працівників додаткове навантаження та невластиві функції, а також матиме високі корупційні ризики, зокрема щодо тиску на бізнес, тощо.

Які пропозиції ЄБА до законопроєкту про мобілізацію

В ЄБА зазначають, що ділилися із законодавцями рядом пропозицій, зокрема, важливо:

закріпити в законодавстві термін бронювання працівників у 12 місяців щоб синхронізувати його з рішення по критичності такого підприємства для національної економіки;

дозволити військовозобов’язаним оновлювати свої облікові дані після рішення про бронювання без втрати броні;

переосмислити заходи впливу, бо наразі, видається, вони все ж будуть більше мати корупційної та каральної, а не мотивуючої (що наразі так потрібна країні) складової, тощо.

Як повідомляють в ЄБА, відповідних коментарів та пропозицій спільнота надіслала на майже 100 сторінок.

Бізнес-спільнота звернулася до керівника Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександра Завітневича із закликом створити робочу групу для доопрацювання законопроєкту до другого читання, куди включити і представників від бізнесу.

"У протилежному випадку наслідки впливу на економіку та загалом на країну можуть бути непоправними і великим питанням є, хто за них буде відповідати", - констатують в ЄБА.

Обіцяють врахувати всі пропозиції, які покращать законопроєкт

7 лютого Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку». Документ розробили Міністерство оборони спільно з Генеральним Штабом.

"В процесі підготовки до другого читання команда Міноборони працюватиме з профільним комітетом Верховної Ради. В результаті цієї співпраці будуть враховані всі пропозиції, які покращать законопроєкт, а також зроблять ефективнішими державні політики щодо мобілізації, військового обліку та проходження служби", - запевняють в Міноборони.

Зауважимо, Комітет Верховної Ради України з питань антикорупційної політики визнав, що окремі норми законопроєкту №10449 щодо мобілізації, військового обліку та проходження військової служби не відповідають вимогам антикорупційного законодавства.

Також уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що нова версія законопроєкту про мобілізацію містить норми, які суперечать Конституції, але закликав депутатів ухвалити документ у першому читанні.

Як прогнозує народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк, найбільш ймовірно буде прийнято законопроєкт про мобілізацію в цілому в останній тиждень лютого, підписаний на початку березня і вступить в силу через місяць, тобто у квітні.