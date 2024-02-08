Із законопроєкту про мобілізацію вилучать норму про блокування рахунків ухилянтів: які ще зміни готують

Голова президентської фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія перерахував норми у законопроєкті про мобілізацію, які потребують виправлення та перегляду до другого читання.

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Про це він написав у Телеграм.

Що планують змінити у законопроєкті про мобілізацію

"Вчора проголосували в першому читанні законопроект №10449 щодо військової служби, мобілізації та обліку.Питання до нього є у всіх. Будемо працювати над ними в Комітеті до другого читання", - зауважив нардеп.

Він назвав аспекти, які будуть коригувати у законопроєкті про мобілізацію до другого читання.

За словами Арахамії, щодо людей з інвалідністю і тих, хто за ними доглядає, депутати залишать всі норми згідно першої редакції документу.

Натомість переглянуть ще раз підхід до аспірантів, які, як планується, не матимуть відстрочки від призову.

"Фінального рішення ще немає, будемо шукати компроміс", - зазначив Арахамія.

Він додав, що точно неприйнятними є норми щодо блокування особистих рахунків громадян, які ухиляються від мобілізації.

Арахамія переконаний, що така ініціатива навряд чи знайде підтримку серед депутатів.

"Це питання, які вже в роботі. Також працюємо в міжфракційній робочій групі над іншими пунктами законопроекту. Маємо збалансувати інтереси військового командування, бізнесу і громадян. Завдання не з легких, роботи буде багато", - підсумував Арахамія.

Створюємо проблеми, щоб героїчно потім їх вирішувати

Іронічно відреагував на зауваження Арахамії щодо законопроєкту про мобілізацію нардеп від фракції "Голос" Ярослав Железняк.

"Судячи з інформації від голови фракції "Слуга народу" стратегія по розгляду урядового законопроєкту по мобілізації була наступна:"Ми героїчно створюємо проблеми - щоб героїчно потім їх вирішувати (під час другого читання)", - зазначив Железняк.

Він нагадав, що перший законопроект про мобілізацію від Уряду до цього відкликали на доопрацювання.

"Я одразу говорив, що блокування рахунків - це дурня, яка нічого не дасть", - наголосив Железняк.

Також у Верховній Раді чекають роз'яснень від Міноборони щодо ідеї розсилати повістки через електронний кабінет призовника у законопроєкті про мобілізацію. Депутати не розуміють, як ця ідея може бути реалізована технічно, оскільки не всі люди можуть або мають доступ до інтернету і смартфонів.

Обіцяють врахувати всі пропозиції, які покращать законопроєкт

7 лютого Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку". Документ розробили Міністерство оборони спільно з Генеральним Штабом.

"В процесі підготовки до другого читання команда Міноборони працюватиме з профільним комітетом Верховної Ради. В результаті цієї співпраці будуть враховані всі пропозиції, які покращать законопроєкт, а також зроблять ефективнішими державні політики щодо мобілізації, військового обліку та проходження служби", - запевняють в Міноборони.

Зауважимо, Комітет Верховної Ради України з питань антикорупційної політики визнав, що окремі норми законопроєкту №10449 щодо мобілізації, військового обліку та проходження військової служби не відповідають вимогам антикорупційного законодавства.

Також уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що нова версія законопроєкту про мобілізацію містить норми, які суперечать Конституції, але закликав депутатів ухвалити документ у першому читанні.

Як прогнозує народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк, найбільш ймовірно буде прийнято законопроєкт про мобілізацію в цілому в останній тиждень лютого, підписаний на початку березня і вступить в силу через місяць, тобто у квітні.