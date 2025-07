Платять за науку: рейтинг найбільших бізнес-інвесторів в українську освіту

В сучасних українських реаліях бізнес вже став одним з вирішальних суб'єктів ринку освіти. Дослідження, яке провело Delo.ua разом з Київською школою економіки показало, що профіцит кваліфікованих спеціалістів, особливо в природничо-наукових та технічних галузях, вже в минулому, а академічна система без підтримки не спроможна задовольнити голод на ринку праці. І державні інституції також з цією задачею не справляються.

Великий бізнес йде трьома основними шляхами. Створює власні навчальні платформи, співпрацює з вишами, що займають лідерські позиції в Україні, та підтримує профільну освіту в регіонах присутності. Загальний обсяг коштів, яку виділяють українські компанії на підтримку та розвиток освіти, значний. Перші 52 компанії вклали за роки великої війни понад 4 мільярди гривень. При тому, що це неспівставно з державним фінансуванням, але це гроші, що бізнес робить прицільно — підтримуючи ту освіту, яка дає потрібних спеціалістів, або допомагає вишам підвищувати рівень освітніх програм.

Універи в бек офісі

Лідером в цій категорії постає група "Метінвест", яка започаткувала власний політехнічний університет і за останні роки вклала в нього сотні мільйонів гривень. Створений у 2020 році ЗВО через велику війну та падіння Маріуполя було релоковано до Запоріжжя.

Великі внутрішні навчальні платформи створили компанії з ресурсами та розгалуженою інфраструктурою. Є Академія ДТЕК, софтверні компанії, такі як Intellias, Sigma Software та EPAM, розвивають внутрішні заклади, де навчають свій наявний і майбутній персонал.

Це свідчить про те, що нестача кадрів в певних галузях є просто кричущою, а навчальні заклади, державні та приватні, не в змозі заповнити вакуум. Тож є ринок з потенціалом для росту.

Внутрішні академії та курси, корпоративні університети не тільки спрямовані на освіту широкого загалу, але й для підвищення кваліфікації працівників компаній. Вирощування висококласних фахівців усередині компанії для багатьох стає безальтернативним.

Виші на виданні

Серед академічних інституцій, які активно отримують гроші від бізнес-комьюніті, явно виділяється група лідерів. Це Київський університет Шевченка, Харківський університет Каразіна, Львівський, а також Києво-Могилянська Академія, Київська школа економіки, Український Католицький університет, Київський політех ім. Сікорського, Львівська політехніка. Фінансові установи, наприклад ПУМБ, ще активно співпрацюють з КНЕУ імені Гетьмана.

Хоча компанії, що працюють на специфічних ринках, також входять в проєкти з нішевими галузевими вишами, тенденція очевидна. Гроші йдуть в найрозкрученіші університети, що посідають перші місця в формальних і неформальних рейтингах. Ці топові ЗВО можна розділити на дві групи — старі державні виші зі сторічною історією та три нових зірки - KSE, УКУ та “Молилянка”, яка відраховує свою історію з XVII сторіччя, але в нинішньому стані була відроджена за часів незалежності.

Опитані Delo.ua учасники академічних кіл признаються – ці молоді виші спромоглися вибудувати ефективну систему фандрайзингу. Тож успіх був не просто подарований тим, хто старший чи знаходиться в столиці. Справа в проактивній позиції цих вишів.

Окрім "золотої" ліги, як і зазначено, свій шмат пирога отримали політехнічні та технологічні виші. Причина та ж, що підштовхнула "Метінвест" до створення власного університету — інженерів країні подекуди доводиться імпортувати. Завдяки цьому, в Україні отримують підтримку і шанс вижити хімічні, біологічні та подібні освітні структури.

Компанії "заходять" в профільні ЗВО на кафедри, фінансують лабораторії, залучають студентів до подвійного навчання, коли паралельно з зайняттями у виші вони навчаються "на виробництві". Тож кращих студентів в кращих вишах "розбирають" задовго до закінчення бакалаврату.

Свій до свого по своє

Окрема ситуація склалася з аграрною освітою. Навчальні заклади, що готують спеціалістів для галузі розкидані по країні. Як власне і виробничі потужності. Через це агрохолдинги, такі як Kernell, МХП, «Контінентал Фармерз Груп» та інші, співпрацюють з профільними закладами в різних куточках країни. Крім того, ці компанії активно підтримують сільську шкільну освіту, якій, очевидно, складніше за інших працювати в сучасній Україні.

Як ми рахували

Фінальне місце у рейтингу Топ бізнес-інвесторів в освіту складається з двох показників: комплексного індексу освітньої філантропії та рейтингу інвестицій в освіту за 2022-2025 роки. Найвище місце в кожному з цих рейтингів надало компаній найвищий бал, найнижче – найменший. За сумою двох балів і був сформований фінальний Топ бізнес інвесторів в освіту.

Разом з KSE ми розробили анкету, за якою опитали топові бізнеси України, що були обрані на основі рейтингу ТОП-100, який розраховує Delo.ua вже не перше десятиріччя.

Для розрахунку першого складника ми обрали саме період широкомасштабної війни, бо вважаємо, що той бізнес, який інвестує в освіту навіть в такий час, вартий відзнаки, адже це значить, що бізнес вірить в майбутнє України.

Індекс освітньої філантропії був розрахований експертами KSE за даними анкетування. Він враховує низку факторів — від кількості освітніх ініціатив і обсягів фінансування і до мотивації компанії. Детальніше — читайте під спойлером.

Частина компаній через внутрішні обмеження не змогли надати повні дані чи взагалі взяти участь в анкетуванні. Тому ті компанії, що не надали достатньо даних, постали на нижчих щаблях рейтингу, ніж могли б в іншому разі. А ті, що не надали й мінімуму – не увійшли до нього. Ми дуже сподіваємося, що наступного разу всі номінанти зможуть взяти участь в дослідженні максимально повно.

Ми вважаємо за потрібне підкреслити, що кожна компанія, що стала учасником рейтингу Топ бізнес-інвесторів в освіту, займає високе місце серед інвесторів та спонсорів академічного сектору у масштабах всієї країни.

Індекс складається з п’яти компонентів: Кількість освітніх дій (до 25 балів):

Підрахунок усіх відмічених пунктів у переліку дій (питання 7 анкети) анкеті. Чим більше обрали активностей, тим більше бал.

Сума нормалізується: (кількість/макс. 14)*25 Обсяг фінансування (до 25 балів):

Логарифмічна шкала: log10(1 + загальна сума витрат на освіту) -- в анкеті вказували гроші , скільки саме фірма витрачає на освіту.

Нормалізується на базі 7-бальної шкали (наприклад, log10(10 млн) ≈ 7) і масштабується до 25. Система оцінювання (до 15 балів):

Оцінюється за трьома шкалами: опитування, фінанси, обговорення.

Сума балів (макс. 12) * 1.25 = шкала до 15 Ініціативність (до 15 балів):

Обчислюється середнє значення шкал ініціативи (п. 9) по всіх джерелах (без «важко сказати») -- по шкалі була оцінка всіх "ініціаторів". Всі ці оцінки усереднюються.

Нормалізується до 15 балів. Мотивація фірми (до 20 балів):

Обчислюється індекс як: P * 0.4 + F * 0.35 + R * 0.25

P: середнє X1–X3 - соціальні цінності (питання з анкети)

F: середнє X4–X6 - корпоративні мотиви (питання з анкети)

R: середнє X7–X8 – реактивність (питання з анкети)

Після обчислення: масштабування на шкалу 0–20 Підсумкова формула індексу EFI: EFI = D + M + E* + I* + V*** де: D – дії (до 25)

M – гроші (до 25)

E – оцінка (до 15)

I – ініціативність (до 15)

V – мотивація (до 20) Максимум: 100 балів. Як був розрахований комплексний індекс освітньої філантропії Delo.ua (Приховати)

Топ бізнес-інвесторів в освіту

1. Група Метінвест

Галузь : металургія

Кількість працівників : понад 50 000

Сума інвестицій в освітні програми за 2022-2025 роки : 570 млн грн

Індекс освітньої філантропії: 95,10

Основні проєкти у галузі освіти:

У 2020 році компанія заснувала гірничо-металургійний університет «Метінвест політехніка». Вже у 2021-му університет отримав державні ліцензії на проведення освітньої діяльності та розпочав перші навчальні програми. У 2022 році відбувся перший набір студентів до вишу, у 2024-му — випуск перших 143 магістрів, а у 2025-му — ще 124 магістрів. Нині Метінвест політехніка надає можливість здобути інженерно-технічну вищу освіту за 19 програмами бакалаврату, 21 — магістратури та 5 напрямами аспірантури, а також пропонує курси підвищення кваліфікації та тренінги. У створення матеріальної бази та розвиток Метінвест політехніки компанія інвестувала 513 млн грн.

У Маріуполі 2022 року мав відкритися новий суперсучасний головний корпус університету з лабораторіями, гуртожитком і спортивним майданчиком. Через окупацію міста агресором втілення ідеї поставлено на паузу, проте Метінвест політехника все одно запрацювала — онлайн та у містах присутності компанії у Запоріжжі, Кривому Розі, Кам'янському.

Крім того, група розвиває професійну освіту в Україні, створюючи кваліфікаційні центри на базі своїх підприємств. Серед інших проєктів — архітектурна трансформація шкіл, стажування для українських студентів за кордоном, внутрішнє навчання співробітників, для топкерівників, навчання з надання домедичної допомоги, підтримка ПТУ тощо.

2. Intellias

Галузь : IT

Кількість працівників : 3000

Сума інвестицій в освітні програми за 2022-2025 роки : компанія надала дані конфіденційно

Індекс освітньої філантропії: 94,16

Основні проєкти у галузі освіти:

У партнерстві з факультетом прикладної математики та інформатики ЛНУ ім. І. Франка відкрито інноваційну лабораторію IntelliMapLab, на базі якої організували практикоорієнтований тренінговий курс у галузі автомобільної інженерії. Перший потік з шести студентів завершив навчання у 2024 році.

Участь у проєкті BootCamp від Kharkiv IT Cluster, де працівники компанії супроводжують студентів у роботі над власними проєктами. Спеціалісти Intellias чотири роки є членами журі цього проєкту.

Участь у Hour of Code: комунікація зі школярами щодо всього циклу розроблення та ролі різних професій у ньому.

Менторство для дівчат і жінок в IT у межах проєкту «Будь» від Inscience — менторської програми, яка допомагає українкам знайти себе в IT та креативних індустріях.

3. ПУМБ

Галузь : фінанси

Кількість працівників : приблизно 7000

Сума інвестицій в освітні програми за 2022-2025 роки : 98,3 млн грн

Індекс освітньої філантропії: 92,32

Основні проєкти у галузі освіти:

Платформа інтеграції ветеранів «Жити назустріч»: фінансовий чатбот, лекції з фінансових та економічних питань, бізнес-навчання і гранти на відкриття ветеранського бізнесу.

ПУМБ підтримує виші фінансово, експертизою та спільними проєктами. Зокрема, виділив кошти на стипендії для талановитої молоді Київської школи економіки та Національного авіаційного університету.

Підтримка викладання фінансової грамотності спільно з Фондом гарантування вкладів фізичних осіб та спільнотою освітян Кривого Рогу.

4. Sigma Software

Галузь : IT Consulting

Кількість працівників : понад 2000

Сума інвестицій в освітні програми за 2022-2025 роки : компанія надала дані конфіденційно

Індекс освітньої філантропії: 89,39

Основні освітні ініціативи компанії:

Діє Sigma Software University — освітня платформа, що об’єднує знання, досвід і експертизу з різних галузей задля професійного розвитку фахівців у всьому світі. Компанія має 60+ партнерств із вишами, 100+ тренерів-практиків, 100+ програм та курсів.

Діє програма Teachers’ Smart Up — безкоштовне підвищення кваліфікації для викладачів України: 6700+ учасників, 150+ вишів, 60+ спікерів.

Компанія проводить навчання військових у галузі Military Tech: 450+ військових уже пройшли навчання, 20+ курсів.

Star For Life Ukraine — глобальна ініціатива для забезпечення українських дітей доступом до якісної освіти: 22 000+ студентів, 30+ курсів, 11 відкритих комп'ютерних лабораторій у школах по всій Україні.

Femmegineering — проєкт, що має на меті надихнути жінок обирати кар'єру в ІТ та сприяти покращенню гендерного балансу. Діяльність у 10+ країнах на трьох континентах.

5. Kernel

Галузь : АПК

Кількість працівників : 9667

Сума інвестицій в освітні програми за 2022-2025 роки : компанія надала дані конфіденційно

Індекс освітньої філантропії: 92,36

Основні проєкти у галузі освіти:

Діє освітня екосистема Open AgriTech, яка охоплює різні рівні підготовки молоді.

Open AgriTech University — для студентів 3-5 курсів агро- та технічних вишів. Навчання з прив’язкою до виробничого циклу, онлайн-курси сконструйовані АІ на платформі Students Hub, розвиток soft skills.

Open AgriTech College — для студентів коледжів та профтехів: акцент на виробниче навчання, наставництво та адаптацію до сучасного агровиробництва.

Open AgriTech School — для школярів: формує інтерес до агротехкар’єри через курс «Агросфера». Це про підготовку та методичну підтримку шкіл.

Компанія підтримує 50+ навчальних закладів. Від передання навчального обладнання, проведення гостьових лекцій, екскурсій до стажування викладачів профтехзакладів освіти та вишів на підприємствах.

6. АрселорМіттал Кривий Ріг

Галузь : металургія

Кількість працівників : понад 18 000

Сума інвестицій в освітні програми за 2022-2025 роки : 43,5 млн грн

Індекс освітньої філантропії: 95,47

Основні проєкти у галузі освіти:

Разом із Державним університетом економіки і технологій (ДУЕТ) з 2021 року реалізує освітній проєкт «Нова фабрика»: спрямований на розвиток професійних навичок молоді, їхню підготовку до роботи у реальних виробничих умовах.

Передбачає дуальну освіту і стажування. У 2024-2026 роках на програмі навчаються 333 студенти.

Діє онлайн-практика для студентів та заходи для школярів.

Завдяки проєкту «Амбасадори АрселорМіттал Кривий Ріг» приблизно 900 школярів та студентів дізналися про можливості роботи на підприємстві.

Компанія підтримує усі профільні профтехнічні, фахові передвищі та вищі навчальні заклади Кривого Рогу. Запускає освітні проєкти, гранти, стипендії, допомагає покращувати матеріально-технічну базу.

7. Контінентал Фармерз Груп

Галузь : АПК

Кількість працівників : 2500

Сума інвестицій в освітні програми за 2022-2025 роки : 50,8 млн грн

Індекс освітньої філантропії: 90,28

Основні проєкти у сфері освіти:

«Контінентал Фармерз Груп» вибудовує цілісну освітню екосистему, в центрі якої — розвиток співробітників. Серед ключових ініціатив — Liga Continental, проєкт, покликаний розкривати потенціал працівників й готувати їх до управлінських викликів. Також уже чотири роки поспіль успішно функціонує програма «Майбутнє Контінентал», що створює кар’єрні можливості для молоді, яка прагне здобути практичні навички в агросекторі. Важливим елементом системи навчання є Клуб внутрішнього тренера — спільнота експертів-наставників, які транслюють знання всередині організації, формуючи культуру обміну досвідом і безперервного розвитку.

Компанія системно інвестує в організацію навчальних подій, тренінгів та освітніх заходів, що сприяє зміцненню лідерського потенціалу всередині команди та професійному зростанню співробітників.

Крім того, у межах своєї КСВ-стратегії Компанія активно підтримує освітню сферу в громадах: співпрацює з навчальними закладами, допомагає з оновленням матеріально-технічної бази, ремонтом шкіл, придбанням меблів і техніки, підтримує бібліотеки та дитячі садки. Окремим напрямом є власні освітні проєкти компанії, орієнтовані на дітей і підлітків, серед яких: «Розумний город», «Розумно з Контінентал», онлайн-курси з вивчення англійської мови.

8. Райффайзен Банк

Галузь : фінанси

Кількість працівників : 5249

Сума інвестицій в освітні програми за 2022-2025 роки : 83 млн грн

Індекс освітньої філантропії: 86,75

Основні проєкти у галузі освіти:

Банк виділив на реалізацію всеукраїнської програми з облаштування укриттів у навчальних закладах «ЗАХИСТОК: безпечна освіта» 40 млн грн.

Стипендії для студентів Київської школи економіки. Фінансова допомога на навчання для студентів із вразливих категорій: ВПО, ветеранів, дітей загиблих Героїв. Загальна сума підтримки становить 3 млн грн.

Техніка для навчання дітей. Спільний проєкт із фондом «Мрій»: передання планшетів дітям із родин переселенців, військових, малозабезпечених і багатодітних сімей. Загальна сума допомоги перевищує 8 млн грн.

Фінансова грамотність. Проведено 30 лекцій для понад 400 школярів у різних регіонах України.

За два роки 78 студентів пройшли стажування у банку. Підтримка стартап-ініціатив студентів Чернівецького національного університету.

9. EPAM

Галузь : IT

Кількість працівників : 9600

Сума інвестицій в освітні програми за 2022-2025 роки : 533 млн грн

Індекс освітньої філантропії: 81,29

Основні проєкти у галузі освіти:

Співпраця з AWS: перенесення даних критичної інфраструктури у хмарне середовище AWS для 25 українських університетів забезпечило безперервність навчання для 17% українських студентів. За рік компанія передала навчальним закладам понад 1000 одиниць комп’ютерної техніки.

Діє стажування для вчителів та викладачів Teachers Internship, програма «ІТ для ветеранів», профорієнтаційна програма для старшокласників EPAM Pre-Junior Program, програма eKids, до якої долучаються діти з родин у складних життєвих обставинах, зокрема діти Героїв, а також програма навчання цифрової грамотності EPAM eSenior Program для людей старшого покоління.

Відбудова інфраструктури навчальних закладів у межах EPAM Response Program. Також менторська програма для дітей з досвідом сирітства з БФ «Клуб Добродіїв», забезпечення лед-лампами та комп’ютерною технікою дітей, підопічних БФ «Мрія».

10. Астарта-Київ

Галузь : АПК

Кількість працівників : 6898

Інвестиції в освітні програми за 2022-2025 роки : компанія надала дані конфіденційно

Індекс освітньої філантропії: 84,54

Основні проєкти у сфері освіти:

Компанія співпрацює з багатьма навчальними закладами середньої та вищої освіти, впроваджуючи освітні проєкти та підтримуючи освітню інфраструктуру. Серед найбільших — унікальні навчальні програми проєктів для розвитку підприємництва:

«Курс на Незалежність», який реалізовано в партнерстві з Міжнародним інститутом менеджменту, німецьким банком DEG, БФ «Повір у себе»;

«Сміливі», створений у партнерстві з Національним університетом біоресурсів і природокористування та Бізнес-школою МІМ, Райффайзен банком, Vodafone Ukraine, БФ «Повір у себе», БО «Світло Надії».

Також проєкт з розробки цифрової платформи дистанційного навчання для українських аграріїв AgriAcademy разом з EBRD; освітні проєкти для школярів «Моє майбутнє в агро» та «IT освіта в сільській місцевості».

11. Мережа АЗК ОККО

Галузь : нафторитейл

Кількість працівників : понад 10 700

Сума інвестицій в освітні програми за 2022-2025 роки : 65,8 млн грн

Індекс освітньої філантропії: 83,65

Основні проєкти у галузі освіти:

Партнерство з 10 вишами та закладами профтехосвіти (серед них, зокрема, Львівський нацуніверситет ім. І. Франка, Львівська політехніка, Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана, Чернівецький нацуніверситет ім. Ю. Федьковича, список партнерів постійно розширюється).

Компанія надає грошову підтримку на освітні програми та гранти студентам і викладачам Українського католицького університету, Київської школи економіки, Острозької академії. У 2022-2023 роках відбудувала дитсадок, дві школи та ліцей у Київській області.

Компанія запустила курс «Рекрутмент з нуля: здобувай професію рекрутера на ОККО». Курс уже пройшли 300 студентів, а найкращі випускники потрапляють у кадровий резерв компанії або одразу отримують пропозиції щодо працевлаштування.

12. Фармацевтична компанія «Дарниця»

Галузь : фармацевтика

Кількість працівників : приблизно 1200

Інвестиції в освітні програми на 2022-2025 роки : компанія надала дані конфіденційно

Індекс освітньої філантропії : 90,21

Основні ініціативи у галузі освіти:

Компанія співпрацює з Harvard Medical School, Міжнародним інститутом вакцин (Сеул), Києво-Могилянською бізнес-школою, Міжнародним інститутом менеджменту. Лише у Harvard Medical School з 2021 року навчання пройшли понад 12% команди.

Розвиває власні освітні формати, серед яких «Школа старшого хіміка», «Школа продуктового менеджера», «Школа лідерів», курси з використання штучного інтелекту в щоденній роботі, програми для всебічного розвитку, а саме: курси української мови, літератури та історії з викладачами-експертами.

Компанія оснастила сучасну навчальну аудиторію для студентів Національного медичного університету імені О. О. Богомольця. Протягом дев‘ятьох років підтримує Український католицький університет (УКУ).

13. Мережа «Аврора»

Галузь : ритейл

Кількість працівників : 16 000

Сума інвестицій в освітні програми за 2022-2025 роки : 41 млн грн

Індекс освітньої філантропії: 87,04

Місце в рейтингу: 12

Основні проєкти у галузі освіти:

Підтримка проведення Національної олімпіади з економіки. Компанія передала школам понад 15 000 примірників навчальних посібників, інвестує у призові фонди для найкращих учнів.

Співпраця з Інститутом міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка, Львівською національною академією мистецтв, КПІ ім. Ігоря Сікорського, ГО «Українська асоціація студентів», AIESEC в Україні, Українським католицьким університетом, системою «Змінотворці», GoGlobal тощо.

Компанія проводить лекції для молоді, тренінги з розвитку soft skills, запустила літню школу “AURORA STUDENTS”.

14. Novus

Галузь : ритейл

Кількість працівників : 7000

Сума інвестицій в освітні програми за 2022-2025 роки : понад 21 млн грн

Індекс освітньої філантропії: 89,91

Основні проєкти у галузі освіти:

Компанія підтримала проєкт Bucha School, інвестувавши понад 6 млн грн у відбудову сучасної шкільної інфраструктури для дітей у Бучі.

У партнерстві з Державним торговельно-економічним університетом (ДТЕУ) запустила стипендіальну програму, орієнтовану на студентів профільних виробничих спеціальностей. Річний бюджет програми становить 1 млн грн.

Діють внутрішні навчальні програми: розвиток управлінців, розвиток soft skills та hard skills, охорона праці та програми для молоді. Загалом за 2024-2025 роки у внутрішнє навчання персоналу компанія інвестувала 15,3 млн грн.

15. МХП

Галузь : виробництво харчових продуктів

Кількість працівників : 31000 (в Україні)

Сума інвестицій в освітні програми за 2022-2025 роки : компанія надала дані конфіденційно

Індекс освітньої філантропії: 79,65

Основні проєкти у галузі освіти:

Програма навчання лідерів Search Inside Yourself (SIY) для управління добробутом та розвитку лідерства.

У 2024 році компанія запустила власну Агрошколу, Школу бізнес-аналітиків, CBD Академію, Школу HRBP та Школу міні-СЕО. У 2025-му планує відкрити Школу бренд-маркетолога та Інститут внутрішніх тренерів.

У програмі розвитку нового покоління управлінців беруть участь понад 600 співробітників. За 2024 рік навчальні програми пройшли більш ніж 22 600 працівників.

Співпраця з 50 закладами освіти: з 2021 по 2024 рік понад 1600 студентів брали участь у програмах МХП (дуальний формат освіти, хакатони, практика, стажування).

16. Farmak

Галузь : фармацевтична галузь

Кількість працівників : 2940

Сума інвестицій в освітні програми за 2022-2025 роки: понад 42 млн грн

Індекс освітньої філантропії: 84,51

Основні проєкти у галузі освіти:

Спільна програма Farmak ChemPRO з Київським національним університетом технологій та дизайну, у межах якої студенти здобувають практичні навички роботи з лабораторним обладнанням. Десять із дванадцяти випускників курсу приєдналися до команди Farmak.

Компанія системно співпрацює з вишами, надає допомогу школам. Йдеться про реалізацію освітніх проєктів, надання матеріально-технічного оснащення, фінансування ремонтів, надання стипендій, підтримку благодійних ініціатив тощо.

17. НЕК «Укренерго»

Галузь : енергетика

Кількість працівників : 7800

Сума інвестицій в освітні програми за 2022-2025 роки : понад 65 млн грн

Індекс освітньої філантропії: 80,90

Місце в рейтингу: 15

Основні проєкти у галузі освіти:

Діє програма оплачуваного стажування Energy Hub для студентів старших курсів або випускників. 60% учасників стажування залишаються працювати в Укренерго.

Компанія співпрацює з 14 вишами, серед яких КПІ імені І. Сікорського, Дніпровська та Львівська політехніки, Вінницький національний технічний університет, Харківський національний технічний університет міського господарства імені О. Бекетова. Реалізує спільні з вишами освітні проєкти, які передбачають додаткове навчання вузькоспеціалізованих дисциплін від керівників компанії або можливість отримання робітничої професії коштом компанії.

18. ОТП Банк

Галузь : фінанси

Кількість працівників : 2435

Сума інвестицій в освітні програми за 2022-2025 роки : 33,7 млн грн

Індекс освітньої філантропії: 84,91

Основні проєкти у галузі освіти:

Банк регулярно допомагає БФ «Вільні. Нескорені. Небайдужі», зробив благодійний внесок у розмірі 650 тис. грн на закупівлю пластику, з якого волонтери друкують навчальні макети для захисників та захисниць.

Надав підтримку Київській школі економіки у розмірі 500 тис. грн. Ці кошти були спрямовані на меморіальні стипендії для обдарованих студентів.

Фінансова підтримка у підготовці серії лекцій про історію українських грошей. У межах проєкту Helps Ukraine було придбано короткофокусний проєктор для подання матеріалу на інтерактивній дошці під час навчального процесу. Систематично проводиться додаткове навчання для персоналу, освітні курси (обов’язкові та ті, що працівники обирали самі), лекції, семінари.

19. Deloitte Ukraine

Галузь : аудиторські та консалтингові послуги

Кількість працівників : 570

Сума інвестицій в освітні програми за 2022-2025 роки : 49,9 млн грн

Індекс освітньої філантропії: 82,22

Місце в рейтингу: 16

Основні проєкти у галузі освіти:

Компанія співпрацює з КНУ ім. Тараса Шевченка, НаУКМА, КНЕУ ім. В. Гетьмана, ДТЕУ, НТУУ «КПІ» ім. Ігоря Сікорського, ХНУ ім. В. Каразіна та іншими. Проводить гостьові лекції для студентів, бере участь у кар’єрних ярмарках і реалізує власні ініціативи. Серед значних освітніх проєктів: студентська школа The Big Audit Theory, лідерські програми для співробітників New Senior School та New Manager & Senior Manager Program, а також Deloitte Academy. Крім того, Deloitte Ukraine підтримує освітній напрям благодійного фонду «Діти Героїв».

20. Київстар

Галузь : телеком, IT

Кількість працівників : приблизно 4000

Сума інвестицій в освітні програми за 2022-2025 роки : компанія надала дані конфіденційно

Індекс освітньої філантропії: 89,50

Основні проєкти у галузі освіти:

На базі Фахового коледжу інженерії, управління та землевпорядкування Київського авіаційного інституту створено Центр практичного навчання для школярів і студентів. Учні та студенти зможуть здобути навички з надання домедичної допомоги, цивільного захисту та інформаційної безпеки.

Київстар долучився до освітньої ініціативи БФ «Діти Героїв». Проєкт забезпечив IT-освітою та необхідними технічними пристроями для навчання понад 340 юнаків і дівчат старшої школи.

21. PJSC Carlsberg Ukraine

Галузь : виробництво пива, сидру та безалкогольних напоїв

Кількість працівників : майже 1500

Сума інвестицій в освітні програми за 2022-2025 роки ( Carlsberg Ukraine за підтримки Carlsberg Group): майже 32 млн грн

Індекс освітньої філантропії: 84,11

Основні проєкти у галузі освіти:

Школа безпеки для студентів Національного університету харчових технологій (НУХТ) та Національного університету біоресурсів і природокористування України (НУБІП).

Діє програма стажування для студентів 3-6 курсів GoFaster. Цьогоріч стажування проходять 26 спеціалістів.

Компанія підтримує грантові проєкти для НУБІП (студентському екопроєкту, фестивалю «Аграрна Республіка»), КНУ імені Т. Шевченка («Містерія»), Національного університету «Львівська політехніка» (ярмарок).

Серед внутрішніх проєктів — навчання керівників основ лідерства.

22. Нова пошта

Галузь : транспорт, логістика, поштові послуги

Кількість працівників : 30 000

Сума інвестицій в освітні програми за 2022-2025 роки : 178,3 млн грн

Індекс освітньої філантропії: 58,93

Основні проєкти у галузі освіти:

У 2016 році Нова пошта відкрила Школу бізнесу, де навчаються малі та середні підприємці. Тут можна пройти курси з ефективності бізнесу, експорту, соціального підприємництва. Мета проєкту — допомагати підприємцям покращувати ефективність своєї справи, масштабувати бізнес, збільшувати прибутки.

За 9 років роботи Школи бізнесу навчання у ній пройшло 28 500 підприємців (23 500 на онлайн курсах та 5000 в офлайні). Більш ніж половина підприємців, які пройшли навчання у Школі бізнесу Нової пошти, збільшили свій прибуток до 50%, та є й ті, хто досягли зростання у 2-3 рази. Окрім того, понад 300 бізнесів після навчання розробили експортні стратегії та почали освоювати міжнародні ринки.

Ще одна освітня програма — це Корпоративний університет Нової пошти. Він забезпечує навчальний процес для співробітників компанії. Університет має 73 навчальні програми: із загального менеджменту (у тому числі MBA), lean-менеджменту, розвитку обов’язкових професійних навичок, програми з особистісного розвитку тощо. Щороку тут здобувають освіту 3000 представників середнього та вищого менеджменту.

Також Нова пошта щороку інвестує у вищу освіту у Київської школи економіки та Українського католицького університету — на розвиток окремих навчальних програм, стипендій талановитим студентам, розбудову інфраструктури закладів.

23. Мережа аптек «Подорожник»

Галузь : фармацевтичний ритейл, фармація, охорона здоров’я

Кількість працівників : понад 12 000

Сума інвестицій в освітні програми за 2022-2025 роки : 8,9 млн грн

Індекс освітньої філантропії: 87,47

Основні проєкти у галузі освіти:

Стипендія для студентів «Інвестуємо в майбутнє», проєкт «Навчальна аптека», програма стажування для молоді «Твій START». У 2024 році компанія відкрила у Львові першу навчальну аптеку. Співпрацює з 81 фаховим навчальним закладом у різних регіонах України. Також підтримує молодь у спорті (футбол, волейбол, кікбоксинг).

24. JTI Україна

Галузь : виробництво та продаж тютюнових виробів

Кількість працівників : 865

Сума інвестицій в освітні програми за 2022-2025 роки : 55,2 млн грн

Індекс освітньої філантропії: 71,41

Основні проєкти у галузі освіти:

Внутрішнє та зовнішнє навчання працівників компанії — оплата курсів чи навчання працівників поза компанією. Благодійні внески у фонди, що підтримують освіту. У 2025 році компанія виділила на підтримку освіти 13,3 млн грн. Інвестиції в одного працівника щороку становлять приблизно 37 тис. грн.

25. Enzym Group

Галузь : біотехнології

Кількість працівників : 443

Сума інвестицій в освітні програми за 2022-2025 роки : 18 млн грн

Індекс освітньої філантропії: 82,45

Основні проєкти у галузі освіти:

Діє R&D-центр Enzym Group, який, окрім менторства навчання для молодих науковців, інвестує в лабораторію для профільного навчального факультету.

Власний освітній проєкт «Біотехнологічні студії» — це чотириденний інтенсив для студентів біотехнологічних спеціальностей для університетів з усієї України.

Також співпрацює з багатьма навчальними закладами.

У компанії є курси, освітні програми для навчання й розвитку управлінців усіх рівнів. Програми навчання для вдосконалення функціональних і цифрових навичок та курси англійської мови.

26. Креді Агріколь Банк

Галузь : фінанси

Кількість працівників : 2200

Сума інвестицій в освітні програми за 2022-2025 роки : 3,7 млн грн*

Індекс освітньої філантропії: 87,06

Основні проєкти у галузі освіти:

Діють навчальні програми: Агрошкола, Managerial School, Proximity University, які спрямовані на підвищення експертизи команди у різних бізнес-лініях, розкриття кадрового потенціалу та забезпечення стабільного розвитку банку. Діє програма оплачуваного стажування Young Professionals.

Фінустанова підтримує багато ініціатив у вишах, серед яких проєкт E-Formula Dniprotech 3.0 від НТУ «Дніпровська політехніка», III конкурс бізнес-ідей «STARTUP із Запорізькою політехнікою», програма «Junior MBA» на базі Львівської політехніки, генеральне спонсорство IT STUDENT SUMMIT тощо.

Банк надає грошові гранти студентам у межах ініціативи Credit Agricole «Навчання з бонусами».

Фінансування проєктів з покращення матеріальної бази шкіл та вишів у Харківській і Сумській областях та Києві, НТУ «Дніпровська політехніка» та Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського.

*Інвестиції у соціальні проєкти з підтримки освіти. Бюджет на навчання співробітників компанія надала конфіденційно

27. ІнтерХім

Галузь : фармацевтика

Кількість працівників : 947

Сума інвестицій в освітні програми за 2022-2025 роки : 20 млн грн

Індекс освітньої філантропії: 81,07

Основні проєкти у галузі освіти:

Компанія понад 20 років співпрацює з вишами, які мають потужну хімічну та фармацевтичну складову (Одеський національний університет ім. І. Мечникова, Національний фармацевтичний університет, Фізико-хімічний інститут ім. О. В. Богатського НАН України). Це підтримка у наданні стипендій та премій; стажування та екскурсії; ремонти навчальних приміщень; обладнання лабораторій, аудиторій; благодійні внески.

28. Медична лабораторія ДІЛА

Галузь : медичні послуги

Кількість працівників : 1760

Сума інвестицій в освітні програми за 2022-2025 роки : дані надані конфіденційно

Індекс освітньої філантропії: 79,93

Основні проєкти у галузі освіти:

Діє внутрішній навчальний проєкт для майбутніх менеджерів. Компанія має сертифікацію на проведення заходів БПР (безперервний професійний розвиток), що дає можливість проводити професійні заходи для підвищення кваліфікації спеціалістів медичної сфери.

Компанія співпрацює з Національним медичним університетом імені О. Богомольця, студенти якого проходять навчання у лабораторії. Співпрацює з Київським національним університетом ім. Тараса Шевченка як база для практики.

Співпрацює з кафедрою клінічної лабораторної імунології та алергології Національної медичної академії післядипломної освіти. Цього літа вперше медична лабораторія візьме на практику студентів Львівського медичного фахового коледжу «Монада».

29. CAPAROL Україна

Галузь : виробництво будівельних та лакофарбових матеріалів

Кількість працівників : 220

Сума інвестицій в освітні програми за 2022-2025 роки : дані надано конфіденційно

Індекс освітньої філантропії: 84,95

Основні проєкти у галузі освіти:

Діє Caparol Академія, яка навчає персонал, торгових представників, партнерів, майстрів, архітекторів, викладачів і студентів закладів професійно-технічної освіти.

Співпрацює з Київським професійним коледжем «Синергія»: понад 460 студентів здобули освіту.

Спільний проєкт Caparol та Дніпровського вищого училища будівництва «Жіночий батальйон»: навчаються 90 жінок, які хочуть отримати професію маляра.

Спеціалісти компанії регулярно проводять майстер-класи та семінари для підвищення кваліфікації майстрів і здобувачів освіти.

30. Міжнародна група компаній Meest

Галузь : логістика

Кількість працівників: 10 515

Сума інвестицій в освітні програми за 2022-2025 роки : 86,6 млн грн

Індекс освітньої філантропії: 43,70

Основні проєкти у галузі освіти:

Група компаній співпрацює з Українським католицьким університетом, Львівським інститутом менеджменту, Львівським національним університетом ім. І. Франка. Також інвестує у внутрішнє навчання працівників, зокрема поза компанією.

31. Ощадбанк

Галузь: фінанси

Кількість працівників : 16 075

Сума інвестицій в освітні програми за 2022-2025 роки: 5,7 млн грн*

Індекс освітньої філантропії: 84,16

Основні проєкти у галузі освіти:

Діє комплексна програма «Інклюзивно привітні», яка пропонує дистанційний та тренінговий формат навчання. Підготовлено 14 тренерів, які навчають персонал банку на постійній основі. У 2024 році в Ощадбанку проведено 61 дводенний тренінг для більш ніж 1 тис. працівників інклюзивних відділень. Дистанційний курс «Школа інклюзивності» пройшли понад 15 000 працівників.

*Середній річний бюджет на навчання. Без урахування інвестицій у зовнішні проєкти

32. Газорозподільні мережі України

Галузь : енергетика

Кількість працівників : 37 548

Сума інвестицій в освітні програми за 2023-2025 роки : 13,4 млн грн

Індекс освітньої філантропії: 82,13

Основні проєкти у галузі освіти:

Багато освітніх програм для працівників, серед яких «Розвиток компетенцій клієнтського сервісу», де навчання пройшли 4109 працівників. Проєкт «Будова та принцип роботи регуляторів тиску газу закордонного виробництва (Itron, Mesura, Pietro Fiorentini, Tartarini)», де навчалися 2344 майстри та слюсарі. Внутрішня програма підготовки «Тренінг для бізнес-тренерів». Програма розвитку талантів «Універсальний газовик».

Серед зовнішніх освітніх програм — інтерактивне навчання «Газова безпека» для школярів середніх шкіл та учнів ПТНЗ. Навчання відбулися у 235 освітніх закладах 18 областях України за участі 12 304 учнів.

33. Інтерпайп

Галузь : металургія

Кількість працівників : понад 9500

Сума інвестицій в освітні програми за 2022-2025 роки: великий комплексний проєкт з формування екосистеми технічної освіти з інвестиціями $1,1 млн

Індекс освітньої філантропії: 67,19

Основні проєкти у галузі освіти:

Компанія разом із міською владою розвиває дві освітні траєкторії: школа – ПТУ – виробництво та школа – виш – виробництво. Для першої відкрито у школах Дніпра сім кабінетів праці. У ПТУ №2 у Дніпрі відкрито «Майстерню верстатників» для майбутніх операторів ЧПК-верстатів — із сучасним обладнанням, подібним до виробничого.

Для другого освітнього маршруту створено п’ять лабораторій мехатроніки з комп’ютерами та навчальними наборами fischertechnik — симуляторами виробничих ліній, які використовують у європейських коледжах. Шкільні вчителі пройшли навчання в НТУ «Дніпровська політехніка». У цьому виші компанія створила дві лабораторії мехатроніки для студентів. Додаткова ланка екосистеми технічної освіти, яка стимулює інтерес до технічних професій — шкільні змагання з мехатроніки Interpipe Mechatronic Lab; проєкт «WOW!Фізика» з популяризації фізики; профорієнтаційний табір для школярів.

34. Банк «Південний»

Галузь : фінанси

Кількість працівників : 1688

Сума інвестицій в освітні програми за 2022-2025 роки : 20 млн грн

Індекс освітньої філантропії: 77,19

Основні проєкти у галузі освіти:

Academic Hub Pivdenny – ключовий проєкт КСВ банку, який реалізується на базі Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Банк створив в університеті сучасний енергонезалежний навчальний простір з двох аудиторій, оснащений інтерактивними дошками, проєкторами та інтернетом.

Розроблено сертифікований курс «Управлінське мислення: сучасні підходи та практики» для студентів економічного факультету. Надає стипендії найкращим студентам у розмірі 3000 грн до оподаткування.

30 грантів на освіту для підопічних БФ «Діти Героїв»: діти отримали можливість протягом року відвідувати заняття з математики, української та англійської мов, програмування та профорієнтації, а також ноутбуки для навчання.

У банку діють програми навчання, що дозволяють розвивати таланти всередині та готувати внутрішній кадровий резерв.

35. Монделіс Україна

Галузь : виробництво харчових продуктів

Кількість працівників : 1000

Сума інвестицій в освітні програми за 2022-2025 роки : 50 млн грн

Індекс освітньої філантропії: 54,51

Основні проєкти у галузі освіти:

Надано благодійну допомогу для майже 80 шкіл та дитсадків. Ініціативи компанії спрямовані на підтримку доступу до освіти для дітей під час війни, особливо у прикордонних та прифронтових громадах. Зокрема, надано допомогу у ремонті та відновленні двох дитсадків, побудовано п’ять захисних укриттів для шкіл та садків на Сумщині та Київщині. Побудовано стадіон для ліцею на Київщині. Профінансовано проведення дев’ятьох освітніх програм Girl Power Ukraine БФ «Благомай» для 260 дівчаток.

Участь у благодійному проєкті STEM for Schools, у межах якого надано допомогу із СТЕМ-обладнанням для 20 шкіл Київської, Сумської та Чернігівської областей.

Окрім цього, «Монделіс Україна» працює над створенням кар’єрних можливостей для молоді, пропонуючи стажування у компанії.

36. НІБУЛОН

Галузь : АПК

Кількість працівників : 4000

Сума інвестицій в освітні програми за 2022-2025 роки : 10 млн грн

Індекс освітньої філантропії: 80,63

Основні проєкти у галузі освіти:

Special Demine Forces — проєкт із навчання співробітників нетехнічного обстеження територій, який є підготовчим процесом до гуманітарного розмінування.

Співпраця з Уманським національним університетом садівництва: студенти проходять навчальну практику у філіях «НІБУЛОН». Підтримка миколаївських вишів, коледжів та ліцеїв комп'ютерною технікою.

37. L'Oreal Україна

Галузь : FMCG

Кількість працівників : понад 304

Сума інвестицій в освітні програми за 2022-2025 роки : 33,9 млн грн

Індекс освітньої філантропії: 59,61

Основні проєкти у галузі освіти:

Освітня ініціатива для молоді України L'Oreal4Youth, яка надає можливість студентам і випускникам без досвіду роботи зробити перші кроки у кар'єрі. Проєкт «Краса для всіх» — безкоштовне професійне навчання у сфері краси для жінок.

«L'Oreal Україна» підтримує багато навчальних закладів та ініціатив.

38. Мережа АЗК WOG

Галузь : нафторитейл

Кількість працівників : понад 7000

Сума інвестицій в освітні програми за 2022-2025 роки : більш ніж 17 млн грн

Індекс освітньої філантропії: 76,14

Основні проєкти у галузі освіти:

Корпоративний університет WOG. Навчальна програма для працівників мережі АЗК через чатбот телеграм-каналу.

Проєкт«Академія кави WOG» для ветеранів, ветеранок та членів їхніх родин дає можливість опанувати професію бариста та отримати знання для відкриття власної кав'ярні.

39. Медична мережа «Добробут»

Галузь : медичні послуги

Кількість працівників : 3200

Сума інвестицій в освітні програми за 2022-2025 роки : 30,8 млн грн

Індекс освітньої філантропії: 72,02

Основні проєкти у галузі освіти:

«Академія Добробут» — комплексний освітній хаб, де лікарі, медичний персонал та громадяни можуть здобути нові медичні знання та досвід. Академія має інтернатуру, навчально-тренінговий центр, науково-дослідний центр.

40. Українська залізниця

Галузь : транспорт, логістика

Кількість працівників : 210 000

Сума інвестицій в освітні програми за 2022-2025 роки : 48 млн грн

Індекс освітньої філантропії: 25,71

Основні проєкти у галузі освіти:

Участь у ярмарках вакансій, співпраця з університетами, внутрішнє навчання працівників та поза компанією.

41. Корпорація «Біосфера»

Галузь : FMCG

Кількість працівників : 1885

Сума інвестицій в освітні програми за 2022-2025 роки : 8,8 млн грн

Індекс освітньої філантропії: 78,01

Основні проєкти у галузі освіти:

Фінансова підтримка у відкритті AUK (American University Kyiv) у Дніпрі. Надає можливості для навчання своїх співробітників — внутрішнє та поза компанією.

42. АСВІО Банк

Галузь : фінанси

Кількість працівників : 491

Сума інвестицій в освітні програми за 2022-2025 роки : 17,7 млн грн

Індекс освітньої філантропії: 62,50

Основні проєкти у сфері освіти:

У межах Меморандуму про співпрацю з Київським національним економічним університетом ім. Вадима Гетьмана кожного семестру надає стипендії найкращим студентам університету. Підтримує учасників міжнародних та загальноукраїнських конкурсів студентських наукових робіт з усієї країни.

Для працівників банку — курси англійської мови та найкращі практики від зовнішніх тренерів та експертів.

43. Сінево

Галузь : медичні послуги

Кількість працівників : 2493

Сума інвестицій в освітні програми за 2022-2025 роки : 7,8 млн грн

Індекс освітньої філантропії: 68,38

Основні проєкти у галузі освіти:

Діє Школа медичних сестер з модульною програмою, регулярні вебінари, тренінги, презентації й освітні екскурсії до лабораторій.

Сучасне обладнання слугує навчальною базою для Кафедри сучасних технологій медичної діагностики та лікування НМУ ім. О. Богомольця.

Підтримка Кафедри біохімії та біотехнології ЧНУ ім. Ю. Федьковича та ВП «Рокитнівський фаховий медичний коледж».

Програми підвищення кваліфікації: внутрішні сертифікаційні курси та навчання за партнерськими програмами бізнес-шкіл.

44. Адвокатське об'єднання «Арцінгер»

Галузь : юридичні послуги

Кількість працівників : 89

Сума інвестицій в освітні програми за 2022-2025 роки : 0,4 млн грн

Індекс освітньої філантропії: 73,65

Основні проєкти у галузі освіти:

Стипендійна підтримка Українського католицького університету та Національного університету «Києво-Могилянська академія». Викладання в УКУ та НаУКМА, лекції у KSE та КІМВ, розроблення курсів, менторські програми, стажування.

45. Лантманнен Акса

Галузь : виробництво харчових продуктів

Кількість працівників : 225

Сума інвестицій в освітні програми за 2022-2025 роки : компанія не надала дані

Індекс освітньої філантропії: 78,92

Місце в рейтингу: 45

Основні проєкти у галузі освіти:

Підтримка соціально-спортивних шкіл. Практика для студентів та оплачуване стажування.

Співпраця з Національним університетом харчових технологій, Академією «Шахтар», Бориспільською ДЮСШ, Київським механіко-технологічним фаховим коледжем, КПІ ім. Ігоря Сікорського, ДПТНЗ «Бориспільський професійний ліцей».

46. ALVIVA GROUP

Галузь: виробництво продуктів харчування

Кількість працівників : 6100

Сума інвестицій в освітні програми за 2022-2025 роки : понад 3 млн грн

Індекс освітньої філантропії: 56,80

Основні проєкти у галузі освіти:

Функціонує програма «Академія лідерства», орієнтована на керівників вищої ланки, директорів функціональних підрозділів та топменеджмент.

Є Інститут внутрішніх тренерів, завдяки цьому група має власний пул внутрішніх тренерів.

Діє програма перекваліфікації жінок на традиційно чоловічі професії. Після її завершення чотири жінки працюють водійками.

Співпраця з Національним університетом харчових технологій, випускники якого проходять стажування та навчання на виробництвах групи.

47. ДТЕК

Галузь : енергетика

Кількість працівників : 55000

Сума інвестицій в освітні програми за 2022-2025 роки: компанія не надала дані

Індекс освітньої філантропії: 65,19

Основні проєкти у галузі освіти:

Академія ДТЕК на постійній основі розвиває лідерство та soft skills керівників і працівників, проводить щорічну оцінку діяльності. Спільно з міжнародними партнерами, як-от INSEAD, IE Business School, Stanford Business School, Harvard Business School, Львівською політехнікою, міжнародними асоціаціями ASDE та EACD, Академія ДТЕК розробляє інноваційні програми з використанням сучасних технологій, зокрема віртуальної реальності та аналізу великих даних, розвиває принципи сталості та ESG.

Діє програма з реінтеграції ветеранів «Герої поруч», у якій задіяно понад 19 експертів, охоплено 134 000 учасників.

48. METRO Україна

Галузь : ритейл

Кількість працівників : 3200

Сума інвестицій в освітні програми за 2022-2025 роки : компанія не надала дані

Індекс освітньої філантропії: 55,81

Основні проєкти у галузі освіти:

Діє освітній проєкт «Кулінарний старт» на базі Київського професійного коледжу технологій, дизайну та ДНЗ «Одеський центр професійно-технічної освіти» і ЗПТО «Львівський професійний коледж моделювання і ресторанної справи». У проєкт інвестували понад 2,5 млн грн.

49. Sense Bank

Галузь : фінанси

Кількість працівників : 3908

Сума інвестицій в освітні програми за 2022-2025 роки : компанія не надала дані

Індекс освітньої філантропії: 61,04

Основні проєкти у галузі освіти:

Внутрішня школа DOSVID для розвитку навичок у менеджменті, ІТ, лідерстві, штучному інтелекті тощо співробітників банку та молодих спеціалістів.

Діє науково-експериментальна лабораторія Sense Lab на базі Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій.

Співпраця з понад 40 вишами, серед яких Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, Київський національний університет технологій і дизайну та інші. Підтримка студентської організації StudPoint, проєкту розвитку талановитої молоді України «Залізна зміна» від Укрзалізниці, спілки «Поруч», ініціативи «Girl Power Ukraine» від БФ «Благомай».

Створення сучасних освітніх просторів на базі хабів у Києві та Львові.

50. ROZETKA

Галузь : ритейл

Кількість працівників : 5888

Сума інвестицій в освітні програми за 2022-2025 роки : компанія не надала дані

Індекс освітньої філантропії: 58,93

Основні проєкти у галузі освіти:

Компанія співпрацює з Державним торговельно-економічним університетом, а саме виділяє кошти на обладнання для лабораторії. Має власні освітні програми для внутрішнього навчання працівників. Також оплачує навчання персоналу поза компанією.

51. MacPaw

Галузь : IT

Кількість працівників : 500

Сума інвестицій в освітні програми за 2022-2025 роки : компанія не надала дані

Індекс освітньої філантропії: 51,13

Основні проєкти у галузі освіти:

Створення двох шкільних DIY-лабораторій у Миколаївській та Чернігівській областях. Ці STEM-простори надають школярам доступ до сучасного обладнання — від 3D-принтерів до пристроїв для експериментів із природничих наук.

Компанія також співпрацює з Массачусетським технологічним інститутом (MIT-Ukraine), Національним університетом «Києво-Могилянська академія» та некомерційною організацією InScience. Партнерство охоплює фінансову підтримку наукових ініціатив, спільні програми стажування та менторство від спеціалістів компанії.

52. Мережа супермаркетів VARUS

Галузь : ритейл

Кількість працівників : 7200

Сума інвестицій в освітні програми за 2022-2025 роки : компанія не надала дані

Індекс освітньої філантропії: 30,79

Основні проєкти у галузі освіти:

Для внутрішнього навчання працівників мережа використовує розвинену систему дистанційного навчання на базі платформи Moodle. Система охоплює професійну підготовку для співробітників магазинів, офісів, складів і DarkStore. Діє програма розвитку управлінських компетенцій VARUS MBA.