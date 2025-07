Платят за науку: рейтинг крупнейших бизнес-инвесторов в украинское образование

В современных украинских реалиях бизнес стал одним из решающих субъектов рынка образования. Исследование, которое провело Delo.ua вместе с Киевской школой экономики, показало, что профицит квалифицированных специалистов, особенно в естественнонаучных и технических отраслях, уже в прошлом, а академическая система без поддержки не способна удовлетворить голод на рынке труда. И государственные институты также с этой задачей не справляются.

Большой бизнес идет по трем основным путям. Создает собственные учебные платформы, сотрудничает с вузами, занимающими лидерские позиции в Украине и поддерживает профильное образование в регионах присутствия. Общий объем средств, выделяемых украинскими компаниями на поддержку и развитие образования, значителен. Крупнейшие 52 компании вложили за годы войны более 4 миллиардов .гривен При том, что это несопоставимо с государственным финансированием, но это деньги, которые бизнес делает прицельно — поддерживая вузы, выпускающие нужных специалистов.

Универы в бэк офисе

Лидером в этой категории выступает группа "Метинвест", которая основала собственный политехнический университет и за последние годы вложила в него сотни миллионов гривен. Созданный в 2020 году вуз из-за войны и падения Мариуполя был релоцирован в Запорожье.

Большие внутренние обучающие платформы создали компании с ресурсами и разветвленной инфраструктурой. Есть Академия ДТЭК, софтверные компании, такие как Intellias, Sigma Software и EPAM, развивают внутренние заведения, где обучают свой имеющийся и будущий персонал.

Это свидетельствует, что недостаток кадров в определенных отраслях просто вопиющий, а учебные заведения, государственные и частные, не в состоянии восполнить вакуум. Так что есть рынок с потенциалом для роста.

Внутренние академии и курсы, корпоративные университеты не только направлены на образование широких масс, но и для повышения квалификации сотрудников компаний. Выращивание высококлассных специалистов внутри компании становится для многих безальтернативным.

Вузы на выданье

Среди академических институтов, активно получающих деньги от бизнес-комьюнити, явно выделяется группа лидеров. Это Киевский университет Шевченко, Харьковский университет Каразина, Львовский, Киево-Могилянская Академия, Киевская школа экономики, Украинский Католический университет, Киевский политех им. Сикорского, Львовская политехника. Финансовые учреждения, например ПУМБ, также активно сотрудничают с КНЭУ имени Гетьмана.

Хотя компании, работающие на специфических рынках, также входят в проекты с нишевыми отраслевыми вузами, тенденция очевидна. Деньги идут в самые раскрученные университеты, занимающие первые места в формальных и неформальных рейтингах. Эти топовые вузы можно разделить на две группы — старые государственные вузы со столетней историей и три новых звезды - KSE, УКУ и "Молилянка", которая отсчитывает свою историю с XVII века, но в нынешнем состоянии была возрождена во времена независимости.

Опрошенные Delo.ua участники академических кругов признаются – эти молодые вузы смогли выстроить эффективную систему фандрайзинга. Так что успех был не просто подарен тем, кто старше или находится в столице. Дело в их проактивной позиции.

Кроме "золотой" лиги, как и сказано, свой кусок пирога получили политехнические и технологические вузы. Причина та же, что подтолкнула "Метинвест" к созданию собственного университета — инженеров стране иногда приходится импортировать. Благодаря этому в Украине получают поддержку и шанс выжить химические, биологические и подобные образовательные структуры.

Компании "заходят" в профильные вузы на кафедры, финансируют лаборатории, привлекают студентов к двойному обучению, когда параллельно с занятиями в вузе они учатся "на производстве". Так что лучших студентов в лучших вузах "разбирают" задолго до окончания бакалавриата.

Свій до свого по своє

Отдельная ситуация сложилась с аграрным образованием. Профильные учебные заведения разбросаны по стране. Как собственно и производственные мощности. Поэтому агрохолдинги, такие, как Kernell, МХП, «Континентал Фармерз Групп» и другие, сотрудничают с профильными заведениями в разных уголках Украины. Кроме того, эти компании активно поддерживают сельское школьное образование, которому, очевидно, сложнее других работать в современной Украине.

Как мы считали

Финальное место в рейтинге Топ-инвесторов в образование состоит из двух показателей: комплексного индекса образовательной филантропии и рейтинга инвестиций в образование за 2022-2025 годы. Самое высокое место в каждом из этих рейтингов предоставило компаниям самый высокий балл, самое низкое – самый маленький. По сумме двух баллов и был сформирован финальный топ бизнес инвесторов в образование.

Вместе с KSE мы разработали анкету и опросили топовые бизнесы Украины, избранные на основе рейтинга ТОП-100, который рассчитывает Delo.ua уже не первое десятилетие.

Для расчета первой составляющей мы выбрали именно период широкомасштабной войны, считая, что тот бизнес, который инвестирует в образование даже в такое время, достоин отличия, ведь это значит, что бизнес верит в будущее Украины.

Индекс образовательной филантропии рассчитан экспертами KSE по данным анкетирования. Он учитывает ряд факторов – от количества образовательных инициатив и объемов финансирования и до мотивации компании. Детальнее – читайте под спойлером.

Часть компаний из-за внутренних ограничений не смогли предоставить полные данные или вообще принять участие в анкетировании. Поэтому те компании, предоставившие необходимые данные, покали на более низкие ступени рейтинга, чем могли бы. А те, которые не предоставили и минимум – не вошли в него. Мы надеемся, что в следующий раз все номинанты смогут принять участие в исследовании максимально полно.

Мы считаем нужным подчеркнуть, что каждая компания, ставшая участником рейтинга Топ бизнес-инвесторов в образование, занимает высокое место среди инвесторов и спонсоров академического сектора в масштабах всей страны.

Индекс состоит из пяти компонентов: Количество образовательных действий (до 25 баллов) :

Подсчет всех отмеченных пунктов в списке действий (вопрос 7 анкеты) анкете. Чем больше выбрали активности, тем больше балл.

Сумма нормализуется: (количество/макс. 14)*25 Объем финансирования (до 25 баллов) :

Логарифмическая шкала: log10(1 + общая сумма расходов на образование) – в анкете указывали деньги, сколько именно фирма тратит на образование.

Нормализуется на базе 7-балльной шкалы (например, log10(10 млн) ≈ 7) и масштабируется до 25. Система оценивания (до 15 баллов) :

Оценивается по трем шкалам: опрос, финансы, обсуждение.

Сумма баллов (макс. 12)*1.25 = шкала до 15 Инициативность (до 15 баллов) :

Вычисляется среднее значение шкал инициативы (п. 9) по всем источникам (без «трудно сказать») – по шкале была оценка всех "инициаторов". Все эти оценки усредняются.

Нормализуется до 15 баллов. Мотивация фирмы (до 20 баллов) :

Вычисляется индекс как: P*0.4+F*0.35+R*0.25

P: среднее X1–X3 - социальные ценности (вопросы по анкете)

F: среднее X4–X6 - корпоративные мотивы (вопросы по анкете)

R: среднее X7–X8 – реактивность (вопросы по анкете)

После вычисления: масштабирование по шкале 0–20 Итоговая формула индекса EFI: EFI = D+M +E*+I*+V*** где: D – действия (до 25)

M – деньги (до 25)

E – оценка (до 15)

I – инициативность (до 15)

V – мотивация (до 20) Максимум: 100 баллов. Как был рассчитан комплексный индекс образовательной филантропии Delo.ua (Приховати)

Топ бизнес-инвесторов в образование

1. Группа Метинвест

Отрасль : металлургия

Количество сотрудников : более 50 000

Сумма инвестиций в образовательные программы за 2022-2025 годы : 570 млн грн

Индекс образовательной филантропии: 95,10

Основные проекты в области образования:

В 2020 году компания основала горно-металлургический университет "Метинвест политехника". Уже в 2021 университет получил государственные лицензии на проведение образовательной деятельности и начал первые учебные программы. В 2022 году состоялся первый набор студентов в вуз, в 2024 - выпуск первых 143 магистров, а в 2025 - еще 124 магистров. В настоящее время "Метинвест политехника" предоставляет возможность получить инженерно-техническое высшее образование по 19 программам бакалавриата, 21 — магистратуры и 5 направлениям аспирантуры, а также предлагает курсы повышения квалификации и тренинги. В создание материальной базы и развитие Метинвеста политехники компания инвестировала 513 млн грн.

В Мариуполе в 2022 году должен был открыться новый суперсовременный главный корпус университета с лабораториями, общежитием и спортивной площадкой. Из-за оккупации города агрессором воплощение идеи поставлено на паузу, однако Метинвест политехника все равно заработала онлайн и в городах присутствия компании в Запорожье, Кривом Роге, Каменском.

Кроме того, группа развивает профессиональное образование в Украине, создавая квалификационные центры на базе своих предприятий. Среди других проектов — архитектурная трансформация школ, стажировка для украинских студентов за границей, внутреннее обучение сотрудников, для топ-руководителей, обучение по оказанию медицинской помощи, поддержка ПТУ и т.д.

2. Intellias

Отрасль : IT

Количество сотрудников : 3000

Сумма инвестиций в образовательные программы за 2022-2025 годы : компания предоставила данные конфиденциально

Индекс образовательной филантропии: 94,16

Основные проекты в области образования:

В партнерстве с факультетом прикладной математики и информатики ЛНУ им. И. Франко открыта инновационная лаборатория IntelliMapLab, на базе которой организовали практикоориентированный тренинговый курс в области автомобильной инженерии. Первый поток из шести студентов завершил обучение в 2024 году.

Участие в проекте BootCamp от Kharkiv IT Cluster, где сотрудники компании сопровождают студентов в работе над собственными проектами. Специалисты Intellias четыре года являются членами жюри этого проекта.

Участие в Hour of Code: коммуникация со школьниками по всему циклу разработки и роли разных профессий в нем.

Менторство для девушек и женщин в IT в рамках проекта «Будь» от Inscience – менторской программы, которая помогает украинкам найти себя в IT и креативных индустриях.

3. ПУМБ

Отрасль : финансы

Количество сотрудников : примерно 7000

Сумма инвестиций в образовательные программы за 2022-2025 годы : 98,3 млн грн

Индекс образовательной филантропии: 92,32

Основные проекты в области образования:

Платформа интеграции ветеранов «Жити назустріч»: финансовый чат, лекции по финансовым и экономическим вопросам, бизнес-обучение и гранты на открытие ветеранского бизнеса.

ПУМБ поддерживает вузы финансово, экспертизой и совместными проектами. В частности, выделил средства на стипендии талантливой молодежи Киевской школы экономики и Национального авиационного университета.

Поддержка преподавания финансовой грамотности совместно с Фондом гарантирования вкладов физических лиц и сообществом педагогов Кривого Рога.

4. Sigma Software

Отрасль : IT Consulting

Количество сотрудников : более 2000

Сумма инвестиций в образовательные программы за 2022-2025 годы : компания предоставила данные конфиденциально

Индекс образовательной филантропии: 89,39

Основные образовательные инициативы компании:

Действует Sigma Software University — образовательная платформа, объединяющая знания, опыт и экспертизу по разным отраслям для профессионального развития специалистов во всем мире. Компания имеет 60+ партнерств с вузами, 100+ тренеров-практиков, 100+ программ и курсов.

Действует программа Teachers' Smart Up – бесплатное повышение квалификации для преподавателей Украины: 6700+ участников, 150+ вузов, 60+ спикеров.

Компания проводит обучение военных в области Military Tech: 450+ военных уже прошли обучение, 20+ курсов.

Star For Life Ukraine — глобальная инициатива по обеспечению украинских детей доступа к качественному образованию: 22 000+ студентов, 30+ курсов, 11 открытых компьютерных лабораторий в школах по всей Украине.

Femmegineering — цель вдохновить женщин выбирать карьеру в ИТ и способствовать улучшению гендерного баланса. Деятельность в 10+ странах на трех континентах.

5. Kernel

Отрасль : АПК

Количество сотрудников : 9667

Сумма инвестиций в образовательные программы за 2022-2025 годы : компания предоставила данные конфиденциально

Индекс образовательной филантропии: 92,36

Основные проекты в области образования:

Действует образовательная экосистема Open AgriTech, охватывающая разные уровни подготовки молодежи.

Open AgriTech University – для студентов 3-5 курсов агро- и технических вузов. Учеба с привязкой к производственному циклу, онлайн-курсы сконструированые АИ на платформе Students Hub, развитие soft skills.

Open AgriTech College — для студентов колледжей и профтехов: акцент на производственном обучении, наставничестве и адаптации к современному агропроизводству.

Open AgriTech School – для школьников: формирует интерес к агротехкарьере через курс «Агросфера». Это о подготовке и методической поддержке школ.

Компания поддерживает 50+ учебных заведений. От передачи учебного оборудования, проведения гостевых лекций, экскурсий до стажировки преподавателей ПТУ и вузов на предприятиях.

6. АрселорМиттал Кривой Рог

Отрасль : металлургия

Количество сотрудников : более 18 000

Сумма инвестиций в образовательные программы за 2022-2025 годы : 43,5 млн грн

Индекс образовательной филантропии: 95,47

Основные проекты в области образования:

Вместе с Государственным университетом экономики и технологий (ДУЭТ) с 2021 года реализует образовательный проект «Новая фабрика»: направлен на развитие профессиональных навыков молодежи, их подготовку к работе в реальных производственных условиях.

Предусматривает дуальное образование и стажировку. В 2024-2026 годах на программе обучаются 333 студента.

Действует онлайн-практика для студентов и мероприятия для школьников.

Благодаря проекту «Амбасадоры АрселорМиттал Кривой Рог» примерно 900 школьников и студентов узнали о возможностях работы на предприятии.

Компания поддерживает все профильные профтехнические, профессиональные вузы и высшие учебные заведения Кривого Рога.

7. Континентал Фармерз Групп

Отрасль : АПК

Количество сотрудников : 2500

Сумма инвестиций в образовательные программы за 2022-2025 годы : 50,8 млн грн

Индекс образовательной филантропии: 90,28

Основные проекты в сфере образования:

Континентал Фармерз Груп выстраивает целостную образовательную экосистему, в центре которой развитие сотрудников. Среди ключевых инициатив – Liga Continental, проект, призванный раскрывать потенциал сотрудников и готовить их к управленческим вызовам. Также уже четыре года подряд успешно функционирует программа «Будущее Континентал», создающая карьерные возможности для молодежи, стремящейся получить практические навыки в агросекторе. Важным элементом системы обучения является Клуб внутреннего тренера – сообщество экспертов-наставников, транслирующих знания внутри организации, формируя культуру обмена опытом и непрерывного развития.

Компания системно инвестирует в организацию обучающих событий, тренингов и образовательных мероприятий, способствующих укреплению лидерского потенциала внутри команды и профессиональному росту сотрудников.

Кроме того, в рамках своей КСО-стратегии Компания активно поддерживает образовательную сферу в общинах: сотрудничает с учебными заведениями, помогает с обновлением материально-технической базы, ремонтом школ, приобретением мебели и техники, поддерживает библиотеки и детские сады. Отдельным направлением являются собственные образовательные проекты компании, ориентированные на детей и подростков, среди которых «Умный огород», «Умно с Континентал», онлайн-курсы по изучению английского языка.

8. Райффайзен Банк

Отрасль : финансы

Количество сотрудников : 5249

Сумма инвестиций в образовательные программы за 2022-2025 годы : 83 млн грн

Индекс образовательной филантропии: 86,75

Основные проекты в области образования:

Банк выделил на реализацию всеукраинской программы по обустройству укрытий в учебных заведениях «ЗАХИСТОК: безпечна освіта» 40 млн грн.

Стипендии для студентов Киевской школы экономики. Финансовая помощь на обучение для студентов по уязвимым категориям: ВПЛ, ветеранов, детей погибших Героев. Общая сумма поддержки составляет 3 млн грн.

Техника для обучения детей. Совместный проект с фондом «Мрій»: передача планшетов детям из семей переселенцев, военных, малообеспеченных и многодетных семей. Общая сумма пособия превышает 8 млн грн.

Финансовая грамотность. Проведено 30 лекций для более чем 400 школьников в разных регионах Украины.

За два года 78 студентов прошли стажировку в банке. Поддержка стартап-инициатив студентов Черновицкого национального университета.

9. EPAM

Отрасль : IT

Количество сотрудников : 9600

Сумма инвестиций в образовательные программы за 2022-2025 годы : 533 млн грн

Индекс образовательной филантропии: 81,29

Основные проекты в области образования:

Сотрудничество с AWS: перенос данных критической инфраструктуры в облачную среду AWS для 25 украинских университетов обеспечил непрерывность обучения для 17% украинских студентов. В год компания передала учебным заведениям более 1000 единиц компьютерной техники.

Действует стажировка для учителей и преподавателей Teachers Internship, программа «ИТ для ветеранов», профориентационная программа для старшеклассников EPAM Pre-Junior Program, программа eKids, к которой приобщаются дети из семей в сложных жизненных обстоятельствах, в частности дети Героев, а также программа обучения цифровой грамоте.

Восстановление инфраструктуры учебных заведений в рамках EPAM Response Program. Также менторская программа для детей с опытом сиротства из БФ «Клуб Добродіїв», обеспечение лед-лампами и компьютерной техникой детей, подопечных БФ «Мрия».

10. Астарта-Киев

Отрасль : АПК

Количество сотрудников : 6898

Инвестиции в образовательные программы за 2022-2025 годы : компания предоставила данные конфиденциально

Индекс образовательной филантропии: 84,54

Основные проекты в сфере образования:

Компания сотрудничает со многими учебными заведениями среднего и высшего образования, внедряя образовательные проекты и поддерживая образовательную инфраструктуру. Среди самых крупных — уникальные учебные программы проектов для развития предпринимательства:

«Курс на Независимость», реализуемый в партнерстве с Международным институтом менеджмента, немецким банком DEG, БФ «Поверь в себя»;

«Смелые», созданный в партнерстве с Национальным университетом биоресурсов и природопользования и Бизнес-школой МИМ, Райффайзен банком, Vodafone Ukraine, БФ «Поверь в себя», БО «Свет Надежды».

Также проект по разработке цифровой платформы дистанционного обучения для украинских аграриев AgriAcademy вместе с EBRD; образовательные проекты для школьников "Мое будущее в агро" и "IT образование в сельской местности".

11. Сеть АЗК ОККО

Отрасль : нефтеритейл

Количество сотрудников : свыше 10 700

Сумма инвестиций в образовательные программы за 2022-2025 годы : 65,8 млн грн

Индекс образовательной филантропии: 83,65

Основные проекты в области образования:

Партнерство с 10 вузами и заведениями профтехобразования (в том числе Львовский университет им. И. Франко, Львовская политехника, Киевский национальный экономический университет им. В. Гетьмана, Черновицкий университет им. Ю. Федьковича, список партнеров постоянно расширяется).

Компания оказывает денежную поддержку на образовательные программы и гранты студентам и преподавателям Украинского католического университета, Киевской школы экономики, Острожской академии. В 2022-2023 годах отстроила детсад, две школы и лицей в Киевской области.

Компания запустила курс «Рекрутмент с нуля: приобретай профессию рекрутера на ОККО». Курс уже прошли 300 студентов, а лучшие выпускники попадают в кадровый резерв компании или сразу получают предложения по трудоустройству.

12. Фармацевтическая компания «Дарница»

Отрасль : фармацевтика

Количество сотрудников : примерно 1200

Инвестиции в образовательные программы на 2022-2025 годы : компания предоставила данные конфиденциально

Индекс образовательной филантропии: 90,21

Основные инициативы в области образования:

Компания сотрудничает с Harvard Medical School, Международным институтом вакцин (Сеул), Киево-Могилянской бизнес-школой, Международным институтом менеджмента. Только в Harvard Medical School с 2021 года обучение прошли более 12% команды.

Развивает собственные образовательные форматы, среди которых Школа старшего химика, Школа продуктового менеджера, Школа лидеров, курсы по использованию искусственного интеллекта в ежедневной работе, программы для всестороннего развития, а именно: курсы украинского языка, литературы и истории с преподавателями-экспертами.

Компания оснастила современную учебную аудиторию для студентов Национального медицинского университета имени А. А. Богомольца. В течение девяти лет поддерживает Украинский католический университет (УКУ).

13. Сеть «Аврора»

Отрасль : ритейл

Количество сотрудников : 16 000

Сумма инвестиций в образовательные программы за 2022-2025 годы : 41 млн грн

Индекс образовательной филантропии: 87,04

Основные проекты в области образования:

Поддержка проведения национальной олимпиады по экономике. Компания передала школам более 15 000 экземпляров учебного пособия, инвестирует в призовые фонды для лучших учащихся.

Сотрудничество с Институтом международных отношений КНУ имени Тараса Шевченко, Львовской национальной академии искусств, КПИ им. Игоря Сикорского, ОО "Украинская ассоциация студентов", AIESEC в Украине, Украинским католическим университетом, системой "Змінотворці", GoGlobal и т.д.

Компания проводит лекции для молодежи, тренинги по развитию soft skills, запустила летнюю школу AURORA STUDENTS.

14. Novus

Отрасль : ритейл

Количество сотрудников : 7000

Сумма инвестиций в образовательные программы за 2022-2025 годы : более 21 млн грн

Индекс образовательной филантропии: 89,91

Основные проекты в области образования:

Компания поддержала проект Bucha School, инвестировав более 6 млн грн в восстановление современной школьной инфраструктуры для детей в Буче.

В партнерстве с Государственным торгово-экономическим университетом (ДТЭУ) запустила стипендиальную программу, ориентированную на студентов профильных производственных специальностей. Годовой бюджет программы составляет 1 млн. грн.

Действуют внутренние обучающие программы: развитие управленцев, развитие soft skills и hard skills, охрана труда и программы для молодежи. В целом за 2024-2025 годы во внутреннее обучение персонала компания инвестировала 15,3 млн. грн.

15. МХП

Отрасль : производство пищевых продуктов

Количество сотрудников : 31000 (в Украине)

Сумма инвестиций в образовательные программы за 2022-2025 годы : компания предоставила данные конфиденциально

Индекс образовательной филантропии: 79,65

Основные проекты в области образования:

Программа обучения лидеров Search Inside Yourself (SIY) для управления благосостоянием и развитием лидерства.

В 2024 году компания запустила собственную агрошколу, Школу бизнес-аналитиков, CBD Академию, Школу HRBP и Школу мини-СЕО. В 2025 году планирует открыть Школу бренд-маркетолога и Институт внутренних тренеров.

В программе развития нового поколения управленцев принимают участие более 600 сотрудников. За 2024 год учебные программы прошли более 22 600 сотрудников.

Сотрудничество с 50 учебными заведениями: с 2021 по 2024 год более 1600 студентов принимали участие в программах МХП (дуальный формат образования, хакатоны, практика, стажировка).

16. Farmak

Отрасль : фармацевтическая отрасль

Количество сотрудников : 2940

Сумма инвестиций в образовательные программы за 2022-2025 годы: свыше 42 млн грн

Индекс образовательной филантропии: 84,51

Основные проекты в области образования:

Совместная программа Farmak ChemPRO с Киевским национальным университетом технологий и дизайна, в рамках которой студенты приобретают практические навыки работы с лабораторным оборудованием. Десять из двенадцати выпускников курса присоединились к команде Farmak.

Компания системно сотрудничает с вузами, оказывает помощь школам. Речь идет о реализации образовательных проектов, предоставлении материально-технического оснащения, финансировании ремонтов, предоставлении стипендий, поддержке благотворительных инициатив и т.д.

17. НЭК «Укрэнерго»

Отрасль : энергетика

Количество сотрудников : 7800

Сумма инвестиций в образовательные программы за 2022-2025 годы : более 65 млн грн

Индекс образовательной филантропии: 80,90

Основные проекты в области образования:

Действует программа оплачиваемой стажировки Energy Hub для студентов старших курсов или выпускников. 60% участников стажировки остаются работать в Укрэнерго.

Компания сотрудничает с 14 вузами, среди которых КПИ им. Сикорского, Днепровской и Львовской политехники, Винницкий национальный технический университет, Харьковский национальный технический университет городского хозяйства имени О. Бекетово. Реализует общие с вузами образовательные проекты, предусматривающие дополнительное обучение узкоспециализированных дисциплин от руководителей компании или возможность получения рабочей профессии на средства компании.

18. ОТП Банк

Отрасль : финансы

Количество сотрудников : 2435

Сумма инвестиций в образовательные программы за 2022-2025 годы : 33,7 млн грн

Индекс образовательной филантропии: 84,91

Основные проекты в области образования:

Банк регулярно помогает БФ «Свободные. Непокоренные. Неравнодушные», внес благотворительный взнос в размере 650 тыс. грн на закупку пластика, из которого волонтеры печатают обучающие макеты для защитников и защитниц.

Оказал поддержку Киевской школе экономики в размере 500 тысяч. грн. Эти средства были направлены на мемориальные стипендии для одаренных студентов.

Финансовая поддержка в подготовке серии лекций по истории украинских денег. В рамках проекта Helps Ukraine был приобретен короткофокусный проектор для подачи материала на интерактивной доске во время учебного процесса. Систематически проводится дополнительное обучение для персонала, образовательные курсы (обязательные и выбираемые сами), лекции, семинары.

19. Deloitte Ukraine

Отрасль : аудиторские и консалтинговые услуги

Количество сотрудников : 570

Сумма инвестиций в образовательные программы за 2022-2025 годы : 49,9 млн грн

Индекс образовательной филантропии: 82,22

Основные проекты в области образования:

Компания сотрудничает с КНУ им. Тараса Шевченко, НаУКМА, КНЭУ им. В. Гетьмана, ДТЭУ, НТУУ "КПИ" им. Игоря Сикорского, ХНУ им. В. Каразина и другими. Проводит гостевые лекции для студентов, участвует в карьерных ярмарках и реализует свои инициативы. Среди крупных образовательных проектов: студенческая школа The Big Audit Theory, лидерские программы для сотрудников New Senior School и New Manager & Senior Manager Program, а также Deloitte Academy. Кроме того, Deloitte Ukraine поддерживает образовательное направление благотворительного фонда Дети Героев.

20. Киевстар

Отрасль : телеком, IT

Количество сотрудников : примерно 4000

Сумма инвестиций в образовательные программы за 2022-2025 годы : компания предоставила данные конфиденциально

Индекс образовательной филантропии: 89,50

Основные проекты в области образования:

На базе профессионального колледжа инженерии, управления и землеустройства Киевского авиационного института создан Центр практического обучения для школьников и студентов. Учащиеся и студенты смогут получить навыки по оказанию медицинской помощи, гражданской защиты и информационной безопасности.

Киевстар принял участие в образовательной инициативе БФ «Дети Героев». Проект снабдил IT-образованием и необходимыми техническими устройствами для обучения более 340 юношей и девушек старшей школы.

21. PJSC Carlsberg Украина

Отрасль : производство пива, сидра и безалкогольных напитков

Количество сотрудников : почти 1500

Сумма инвестиций в образовательные программы за 2022-2025 годы ( Carlsberg Ukraine при поддержке Carlsberg Group): почти 32 млн грн

Индекс образовательной филантропии: 84,11

Основные проекты в области образования:

Школа безопасности для студентов Национального университета пищевых технологий (НУХТ) и Национального университета биоресурсов и природопользования Украины (НУБИП).

Действует программа стажировки для студентов 3-6 курсов GoFaster. В этом году стажировки проходят 26 специалистов.

Компания поддерживает грантовые проекты для НУБИП (студенческому экопроекту, фестивалю «Аграрная Республика»), КНУ имени Т.Г. Шевченко («Мистерия»), Национального университета «Львовская политехника» (ярмарка).

Среди внутренних проектов – обучение руководителей основам лидерства.

22. Новая почта

Отрасль : транспорт, логистика, почтовые услуги

Количество сотрудников : 30 000

Сумма инвестиций в образовательные программы за 2022-2025 годы : 178,3 млн грн

Индекс образовательной филантропии: 58,93

Основные проекты в области образования:

В 2016 году Новая почта открыла Школу бизнеса, где учатся малые и средние предприниматели. Здесь можно пройти курсы эффективности бизнеса, экспорта, социального предпринимательства. Цель проекта – помогать предпринимателям улучшать эффективность своего дела, масштабировать бизнес, увеличивать доходы.

За 9 лет работы Школы бизнеса обучение в ней прошло 28500 предпринимателей (23500 на онлайн курсах и 5000 в оффлайне). Более половины предпринимателей, прошедших обучение в Школе бизнеса Новой почты, увеличили свою прибыль до 50%, и есть и достигшие роста в 2-3 раза. Кроме того, более 300 бизнесов после обучения разработали экспортные стратегии и начали осваивать международные рынки.

Еще одна образовательная программа – это Корпоративный университет Новой почты. Он обеспечивает обучающий процесс для сотрудников компании. Университет имеет 73 учебных программы: из общего менеджмента (в том числе MBA), lean-менеджмента, развития обязательных профессиональных навыков, программы по личностному развитию и т.д. Каждый год здесь получают образование 3000 представителей среднего и высшего менеджмента.

Новая почта ежегодно инвестирует в высшее образование в Киевской школе экономики и Украинского католического университета — на развитие отдельных учебных программ, стипендий талантливым студентам, развитие инфраструктуры заведений.

23. Сеть аптек «Подорожник»

Отрасль : фармацевтический ритейл, фармация, здравоохранение

Количество сотрудников : более 12 000

Сумма инвестиций в образовательные программы за 2022-2025 годы : 8,9 млн грн

Индекс образовательной филантропии: 87,47

Основные проекты в области образования:

Стипендия для студентов "Инвестируем в будущее", проект "Учебная аптека", программа стажировки для молодежи Твой START. В 2024 году компания открыла во Львове первую обучающую аптеку. Сотрудничает с 81 профессиональным учебным заведением в разных регионах Украины. Также поддерживает молодежь в спорте (футбол, волейбол, кикбоксинг).

24. JTI Украина

Отрасль : производство и продажа табачных изделий

Количество сотрудников : 865

Сумма инвестиций в образовательные программы за 2022-2025 годы : 55,2 млн грн

Индекс образовательной филантропии: 71,41

Основные проекты в области образования:

Внутреннее и внешнее обучение сотрудников компании – оплата курсов или обучение сотрудников вне компании. Благотворительные взносы в фонды, поддерживающие образование. В 2025 году компания выделила в поддержку образования 13,3 млн. грн. Инвестиции в одного сотрудника ежегодно составляют примерно 37 тыс. грн.

25. Enzym Group

Отрасль : биотехнологии

Количество сотрудников : 443

Сумма инвестиций в образовательные программы за 2022-2025 годы : 18 млн грн

Индекс образовательной филантропии: 82,45

Основные проекты в области образования:

Действует R&D-центр Enzym Group, который, кроме менторства обучения для молодых ученых, инвестирует в лабораторию для профильного учебного факультета.

Собственный образовательный проект «Биотехнологические студии» — четырехдневный интенсив для студентов биотехнологических специальностей для университетов со всей Украины.

Также сотрудничает со многими учебными заведениями.

У компании есть курсы, образовательные программы для обучения и развития управленцев всех уровней. Программы обучения для усовершенствования функциональных и цифровых навыков и курсы английского языка.

26. Креди Агриколь Банк

Отрасль : финансы

Количество сотрудников : 2200

Сумма инвестиций в образовательные программы за 2022-2025 годы : 3,7 млн грн*

Индекс образовательной филантропии: 87,06

Основные проекты в области образования:

Действуют обучающие программы: Агрошкола, Managerial School, Proximity University, направленные на повышение экспертизы команды в различных бизнес-линиях, раскрытие кадрового потенциала и обеспечение стабильного развития банка. Действует программа оплачиваемой стажировки Young Professionals.

Финучреждение поддерживает многие инициативы в вузах, среди которых проект E-Formula Dniprotech 3.0 от НТУ «Днепровская политехника», III конкурс бизнес-идей «STARTUP с Запорожской политехникой», программа «Junior MBA» на базе Львовской политехники, генеральное спонсорство IT STUDENT SUMM.

Банк предоставляет денежные гранты студентам в рамках инициативы Credit Agricole «Обучение с бонусами».

Финансирование проектов по улучшению материальной базы школ и вузов в Харьковской и Сумской областях и Киеве, НТУ "Днепровская политехника" и Киевского политехнического института имени Игоря Сикорского.

*Инвестиции в социальные проекты по поддержке образования. Бюджет на обучение сотрудников компания предоставила конфиденциально

27. ИнтерХим

Отрасль : фармацевтика

Количество сотрудников : 947

Сумма инвестиций в образовательные программы за 2022-2025 годы : 20 млн грн

Индекс образовательной филантропии: 81,07

Основные проекты в области образования:

Компания более 20 лет сотрудничает с вузами, обладающими мощной химической и фармацевтической составляющей (Одесский национальный университет им. И. Мечникова, Национальный фармацевтический университет, Физико-химический институт им. А. В. Богатского НАН Украины). Это поддержка в предоставлении стипендий и премий; стажировка и экскурсии; ремонты учебных помещений; оборудование лабораторий, аудиторий; благотворительные взносы.

28. Медицинская лаборатория ДЕЛА

Отрасль : медицинские услуги

Количество сотрудников : 1760

Сумма инвестиций в образовательные программы за 2022-2025 годы : данные предоставлены конфиденциально

Индекс образовательной филантропии: 79,93

Основные проекты в области образования:

Действует внутренний обучающий проект для будущих менеджеров. Компания имеет сертификацию на проведение мероприятий БПР (непрерывное профессиональное развитие), что позволяет проводить профессиональные мероприятия для повышения квалификации специалистов медицинской сферы.

Компания сотрудничает с Национальным медицинским университетом им. Богомольца, студенты которого проходят обучение в лаборатории. Сотрудничает с Киевским национальным университетом им. Тараса Шевченко как база для практики.

Сотрудничает с кафедрой клинической лабораторной иммунологии и аллергологии Национальной медицинской академии последипломного образования. Этим летом впервые медицинская лаборатория примет на практику студентов Львовского медицинского профессионального колледжа «Монада».

29. CAPAROL Украина

Отрасль : производство строительных и лакокрасочных материалов

Количество сотрудников : 220

Сумма инвестиций в образовательные программы за 2022-2025 годы : данные предоставлены конфиденциально

Индекс образовательной филантропии: 84,95

Основные проекты в области образования:

Действует Caparol Академия, обучающая персонал, торговых представителей, партнеров, мастеров, архитекторов, преподавателей и студентов заведений профессионально-технического образования.

Сотрудничает с Киевским профессиональным колледжем «Синергия»: более 460 студентов получили образование.

Совместный проект Caparol и Днепровского высшего училища строительства «Женский батальон»: учатся 90 женщин, желающих получить профессию маляра.

Специалисты компании регулярно проводят мастер-классы и семинары по повышению квалификации мастеров и соискателей образования.

30. Международная группа компаний Meest

Отрасль : логистика

Количество сотрудников : 10 515

Сумма инвестиций в образовательные программы за 2022-2025 годы : 86,6 млн грн

Индекс образовательной филантропии: 43,70

Основные проекты в области образования:

Группа компаний сотрудничает с украинским католическим университетом, Львовским институтом менеджмента, Львовским национальным университетом им. И. Франко. Также инвестирует во внутреннее обучение сотрудников, в том числе вне компании.

31. Сбербанк

Отрасль: финансы

Количество сотрудников : 16 075

Сумма инвестиций в образовательные программы за 2022-2025 годы: 5,7 млн грн*

Индекс образовательной филантропии: 84,16

Основные проекты в области образования:

Действует комплексная программа «Инклюзивно приветливые», предлагающая дистанционный и тренинговый формат обучения. Подготовлены 14 тренеров, обучающих персонал банка на постоянной основе. В 2024 году в Сбербанке проведен 61 двухдневный тренинг для более 1 тыс. сотрудников инклюзивных отделений. Дистанционный курс "Школа инклюзивности" прошли более 15 000 сотрудников.

*Средний годовой бюджет на обучение. Без учета инвестиций во внешние проекты

32. Газораспределительные сети Украины

Отрасль : энергетика

Количество сотрудников : 37 548

Сумма инвестиций в образовательные программы за 2023-2025 годы : 13,4 млн грн

Индекс образовательной филантропии: 82,13

Основные проекты в области образования:

Многие образовательные программы для сотрудников, среди которых «Развитие компетенций клиентского сервиса», где обучение прошли 4109 сотрудников. Проект «Строительство и принцип работы регуляторов давления газа зарубежного производства (Itron, Mesura, Pietro Fiorentini, Tartarini)», где обучались 2344 мастера и слесаря. Внутренняя программа подготовки "Тренинг для бизнес-тренеров". Программа развития талантов "Универсальный газовик".

Среди внешних образовательных программ интерактивное обучение «Газовая безопасность» для школьников средних школ и учащихся ПТУ. Обучение состоялось в 235 образовательных учреждениях в 18 областях Украины с участием 12 304 учеников.

33. Интерпайп

Отрасль : металлургия

Количество сотрудников : более 9500

Сумма инвестиций в образовательные программы за 2022-2025 годы: крупный комплексный проект по формированию экосистемы технического образования с инвестициями $1,1 млн

Индекс образовательной филантропии: 67,19

Основные проекты в области образования:

Компания вместе с городскими властями развивает две образовательные траектории: школа – ПТУ – производство и школа – вуз – производство. Для первой открыто в школах Днепра семь кабинетов труда. В ПТУ №2 в Днепре открыта «Мастерская станочников» для будущих операторов ЧПУ-станков — с современным оборудованием, подобным тому, что используется сейчас на производстве.

Для второго образовательного маршрута создано пять лабораторий мехатроники с компьютерами и наборами fischertechnik — симуляторами производственных линий, которые используются в европейских колледжах. Школьные учителя прошли обучение в НТУ "Днепровская политехника". В этом вузе компания создала две лаборатории мехатроники для студентов. Дополнительное звено экосистемы технического образования, стимулирующее интерес к техническим профессиям – школьные соревнования по мехатронике Interpipe Mechatronic Lab; проект «WOW!Физика» по популяризации физики; профориентационный лагерь для школьников.

34. Банк «Южный»

Отрасль : финансы

Количество сотрудников : 1688

Сумма инвестиций в образовательные программы за 2022-2025 годы : 20 млн грн

Индекс образовательной филантропии: 77,19

Основные проекты в области образования:

Academic Hub Pivdenny – ключевой проект КСО банка, реализуемый на базе Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Банк создал в университете современное энергонезависимое учебное пространство из двух аудиторий, оснащенное интерактивными досками, проекторами и интернетом.

Разработан сертифицированный курс "Управленческое мышление: современные подходы и практики" для студентов экономического факультета. Предоставляет стипендии лучшим студентам в размере 3000 грн до налогообложения.

30 грантов на образование для подопечных БФ «Дети Героев»: дети получили возможность в течение года посещать занятия по математике, украинскому и английскому языкам, программированию и профориентации, а также ноутбуки для обучения.

В банке действуют программы обучения, позволяющие развивать таланты внутри и готовить кадровый резерв.

35. Монделис Украина

Отрасль : производство пищевых продуктов

Количество сотрудников : 1000

Сумма инвестиций в образовательные программы за 2022-2025 годы : 50 млн грн

Индекс образовательной филантропии: 54,51

Основные проекты в области образования:

Оказана благотворительная помощь почти 80 школ и детсадов. Инициативы компании направлены на поддержку доступа к образованию для детей во время войны, особенно в приграничных и прифронтовых общинах. В частности, оказана помощь в ремонте и восстановлении двух детсадов, построено пять защитных укрытий для школ и садов Сумской и Киевской. Построен стадион для лицея Киевской области. Профинансировано проведение девяти образовательных программ Girl Power Ukraine БФ «Благомай» для 260 девочек.

Участие в благотворительном проекте STEM for Schools, в рамках которого предоставлена помощь со СТЕМ-оборудованием для 20 школ Киевской, Сумской и Черниговской областей.

Кроме того, «Монделис Украина» работает над созданием карьерных возможностей для молодежи, предлагая стажировку в компании.

36. НИБУЛОН

Отрасль : АПК

Количество сотрудников : 4000

Сумма инвестиций в образовательные программы за 2022-2025 годы : 10 млн грн

Индекс образовательной филантропии: 80,63

Основные проекты в области образования:

Special Demine Forces — проект обучения сотрудников нетехнического обследования территорий, который является подготовительным процессом к гуманитарному разминированию.

Сотрудничество с Уманским национальным университетом садоводства: студенты проходят обучающую практику в филиалах «НИБУЛОН». Поддержка николаевских вузов, колледжей и лицеев компьютерной техники.

37. L'Oreal Украина

Отрасль : FMCG

Количество сотрудников : более 304

Сумма инвестиций в образовательные программы за 2022-2025 годы : 33,9 млн грн

Индекс образовательной филантропии: 59,61

Основные проекты в области образования:

Образовательная инициатива для молодежи Украины L'Oreal4Youth, которая дает возможность студентам и выпускникам без опыта работы сделать первые шаги в карьере. Проект «Красота для всех» – бесплатное профессиональное обучение в сфере красоты для женщин.

L'Oreal Украина поддерживает много учебных заведений и инициатив.

38. Сеть АЗК WOG

Отрасль : нафторитейл

Количество сотрудников : более 7000

Сумма инвестиций в образовательные программы за 2022-2025 годы : более 17 млн грн

Индекс образовательной филантропии: 76,14

Основные проекты в области образования:

Корпоративный университет WOG. Учебная программа для сотрудников сети АЗК через чат-бот телеграмм-канала.

Проект «Академия кофе WOG» для ветеранов, ветеранок и членов их семей позволяет овладеть профессией бариста и получить знания для открытия собственного кафе.

39. Медицинская сеть «Добробут»

Отрасль : медицинские услуги

Количество сотрудников : 3200

Сумма инвестиций в образовательные программы за 2022-2025 годы : 30,8 млн грн

Индекс образовательной филантропии: 72,02

Основные проекты в области образования:

«Академия Добробут» — комплексный образовательный хаб, где врачи, медицинский персонал и граждане могут получить новые медицинские знания и опыт. У Академии есть интернатура, учебно-тренинговый центр, научно-исследовательский центр.

40. Укрзализныця

Отрасль : транспорт, логистика

Количество сотрудников : 210 000

Сумма инвестиций в образовательные программы за 2022-2025 годы : 48 млн грн

Индекс образовательной филантропии: 25,71

Основные проекты в области образования:

Участие в ярмарках вакансий, сотрудничество с университетами, внутреннее обучение сотрудников и вне компании.

41. Корпорация «Биосфера»

Отрасль : FMCG

Количество сотрудников : 1885

Сумма инвестиций в образовательные программы за 2022-2025 годы : 8,8 млн грн

Индекс образовательной филантропии: 78,01

Основные проекты в области образования:

Финансовая поддержка в открытии AUK (American University Kyiv) в Днепре. Предоставляет возможности для обучения своих сотрудников – внутреннее и вне компании.

42. АСВИО Банк

Отрасль : финансы

Количество сотрудников : 491

Сумма инвестиций в образовательные программы за 2022-2025 годы : 17,7 млн грн

Индекс образовательной филантропии: 62,50

Основные проекты в сфере образования:

В рамках Меморандума о сотрудничестве с Киевским национальным экономическим университетом им. Вадима Гетьмана каждый семестр предоставляет стипендии лучшим студентам университета. Поддерживает участников международных и общеукраинских конкурсов студенческих научных работ по всей стране.

Для сотрудников банка — курсы английского языка и лучшие практики от внешних тренеров и экспертов.

43. Синево

Отрасль : медицинские услуги

Количество сотрудников : 2493

Сумма инвестиций в образовательные программы за 2022-2025 годы : 7,8 млн грн

Индекс образовательной филантропии: 68,38

Основные проекты в области образования:

Действует Школа медицинских сестер с модульной программой, регулярные вебинары, тренинги, презентации и образовательные экскурсии в лаборатории.

Современное оборудование служит обучающей базой для Кафедры современных технологий медицинской диагностики и лечения НМУ им. О. Богомольца.

Кафедры биохимии и биотехнологии ЧНУ им. Ю. Юрия Федьковича и ОП «Рокитновский профессиональный медицинский колледж».

Программы повышения квалификации: внутренние сертификационные курсы и обучение по партнерским программам бизнес-школ.

44. Адвокатское объединение «Арцингер»

Отрасль : юридические услуги

Количество сотрудников : 89

Сумма инвестиций в образовательные программы за 2022-2025 годы : 0,4 млн грн

Индекс образовательной филантропии: 73,65

Основные проекты в области образования:

Стипендиальная поддержка Украинского католического университета и Национального университета Киево-Могилянская академия. Преподавание в УКУ и НаУКМА, лекции в KSE и КИМО, разработка курсов, менторские программы, стажировка.

45. Лантманнен Акса

Отрасль : производство пищевых продуктов

Количество сотрудников : 225

Сумма инвестиций в образовательные программы за 2022-2025 годы : компания не предоставила данные

Индекс образовательной филантропии: 78,92

Основные проекты в области образования:

Поддержка социально-спортивных школ. Практика для студентов и оплачиваемая стажировка.

Сотрудничество с Национальным университетом пищевых технологий, Академией Шахтер, Бориспольской ДЮСШ, Киевским механико-технологическим профессиональным колледжем, КПИ им. Игоря Сикорского, ГПТУЗ «Бориспольский профессиональный лицей».

46. ALVIVA GROUP

Отрасль: производство продуктов питания

Количество сотрудников : 6100

Сумма инвестиций в образовательные программы за 2022-2025 годы : более 3 млн грн

Индекс образовательной филантропии: 56,80

Основные проекты в области образования:

Функционирует программа «Академия лидерства», ориентированная на руководителей высшего звена, директоров функциональных подразделений и топ-менеджмент.

Есть Институт внутренних тренеров, благодаря чему группа имеет свой пул внутренних тренеров.

Действует программа переквалификации женщин в традиционно мужские профессии. После ее завершения четыре женщины работают водительницами.

Сотрудничество с Национальным университетом пищевых технологий, выпускники которого проходят стажировку и обучение на производствах группы.

47. ДТЭК

Отрасль : энергетика

Количество сотрудников : 55000

Сумма инвестиций в образовательные программы за 2022-2025 годы: компания не предоставила данные

Индекс образовательной филантропии: 65,19

Основные проекты в области образования:

Академия ДТЭК на постоянной основе развивает лидерство и soft skills руководителей и сотрудников, проводит ежегодную оценку деятельности. Совместно с международными партнерами, такими как INSEAD, IE Business School, Stanford Business School, Harvard Business School, Львовской политехникой, международными ассоциациями ASDE и EACD, Академия ДТЭК разрабатывает инновационные программы с использованием современных технологий, в частности, виртуальной реальности и анализа больших данных, развивает.

Действует программа по реинтеграции ветеранов «Герои рядом», в которой задействовано более 19 экспертов, охвачено 134 000 участников.

48. METRO Украина

Отрасль : ритейл

Количество сотрудников : 3200

Сумма инвестиций в образовательные программы за 2022-2025 годы : компания не предоставила данные

Индекс образовательной филантропии: 55,81

Основные проекты в области образования:

Действует образовательный проект «Кулинарный старт» на базе Киевского профессионального колледжа технологий, дизайна и ДОУ «Одесский центр профессионально-технического образования» и ЗПТО «Львовский профессиональный колледж моделирования и ресторанного дела». В проект инвестировали более 2,5 млн. грн.

49. Sense Bank

Отрасль : финансы

Количество сотрудников : 3908

Сумма инвестиций в образовательные программы за 2022-2025 годы : компания не предоставила данные

Индекс образовательной филантропии: 61,04

Основные проекты в области образования:

Внутренняя школа DOSVID для развития навыков в менеджменте, ИТ, лидерстве, искусственном интеллекте и т.д. сотрудников банка и молодых специалистов.

Действует научно-экспериментальная лаборатория Sense Lab на базе Государственного университета информационно-коммуникационных технологий.

Сотрудничество с более чем 40 вузами, среди которых Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана, Киевский национальный университет технологий и дизайна и другие. Поддержка студенческой организации StudPoint, проекта развития талантливой молодежи Украины "Железная смена" от Укрзализныци, союза "Рядом", инициативы "Girl Power Ukraine" от БФ "Благомай".

Создание современных образовательных пространств на базе хабов в Киеве и Львове.

50. ROZETKA

Отрасль : ритейл

Количество сотрудников : 5888

Сумма инвестиций в образовательные программы за 2022-2025 годы : компания не предоставила данные

Индекс образовательной филантропии: 58,93

Основные проекты в области образования:

Компания сотрудничает с Государственным торгово-экономическим университетом, а именно выделяет средства на оборудование для лаборатории. Имеет собственные программы для внутреннего обучения сотрудников. Также оплачивает обучение персонала вне компании.

51. MacPaw

Отрасль : IT

Количество сотрудников : 500

Сумма инвестиций в образовательные программы за 2022-2025 годы : компания не предоставила данные

Индекс образовательной филантропии: 51,13

Основные проекты в области образования:

Создание двух школьных DIY лабораторий в Николаевской и Черниговской областях. Эти STEM-пространства предоставляют школьникам доступ к современному оборудованию – от 3D-принтеров до устройств для экспериментов по естественным наукам.

Компания также сотрудничает с Массачусетским технологическим институтом (MIT-Ukraine), Национальным университетом Киево-Могилянская академия и некоммерческой организацией InScience. Партнерство охватывает финансовую поддержку научных инициатив, совместные программы стажировки и менторство от специалистов компании.

52. Сеть супермаркетов VARUS

Отрасль : ритейл

Количество сотрудников : 7200

Сумма инвестиций в образовательные программы за 2022-2025 годы : компания не предоставила данные

Индекс образовательной филантропии: 30,79

Основные проекты в области образования:

Для внутреннего обучения сотрудников сеть использует развитую систему дистанционного обучения на базе платформы Moodle. Система охватывает профессиональную подготовку для сотрудников магазинов, офисов, складов и DarkStore. Действует программа развития управленческих компетенций VARUS MBA.