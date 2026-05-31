Япония присоединилась к программе PURL. Украине выделено 14 млн долларов

Япония присоединилась к программе PURL, которая предусматривает закупку американского вооружения для Украины и внесла 14,658 млн долларов на реализацию инициативы.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Министерства иностранных дел Японии.

Вклад направлен на пакет в пределах PURL, который охватывает исключительно нелетальное снаряжение. Конкретный перечень поставок будет согласован с НАТО.

В Токио уточнили, что эта помощь, вероятно, будет соответствовать предварительным вкладам Японии в трастовый фонд НАТО CAP — Комплексный пакет помощи Украине.

Японская сторона подчеркнула, что продолжит поддержку Украины и намерена усиливать сотрудничество с НАТО для достижения справедливого и продолжительного мира.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Японию за вклад в программу PURL и отметил, что страна с начала полномасштабной войны оказывает системную поддержку Украине.

По его словам, в 2026 году программу PURL уже поддержал ряд стран, среди которых Норвегия, Нидерланды, Канада, Великобритания, Швеция и страны Балтии. Общая сумма вкладов в рамках инициативы составляет около 1,5 млрд долларов, а в программе принимают участие 28 государств.

Напомним, что после смягчения правил экспорта вооружений Япония открыла возможность для переговоров, которые в перспективе могут привести к поставке военной техники Украине. В то же время, Токио пока не принимало решений о прямых поставках оружия, однако рассматривает расширение оборонного сотрудничества и финансирование украинских проектов в сфере ПВО.