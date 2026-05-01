Японія може почати постачати зброю Україні після зміни експортних правил: що відомо

Японія після пом’якшення правил експорту озброєнь відкрила можливість для переговорів, які в перспективі можуть привести до постачання військової техніки Україні. Водночас Токіо наразі не ухвалювало рішень про прямі поставки зброї, однак розглядає розширення оборонної співпраці та фінансування українських проєктів у сфері ППО.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters.

За словами посла України в Японії Юрія Лутовінов, пом’якшення експортного режиму в Японії створює основу для діалогу, який у майбутньому може призвести до постачання окремих видів військового обладнання для потреб України.

"Це дозволяє нам говорити. Теоретично, це дуже великий крок уперед", — зазначив Лутовінов.

Водночас японська влада поки що не заявляла про наміри безпосередньо постачати зброю Україні. Однак у межах нової політики Токіо розглядає можливість участі у фінансуванні оборонних проєктів Києва, зокрема у сфері протиповітряної оборони.

Україна, зі свого боку, пропонує Японії інвестувати у розвиток власних оборонних технологій, зокрема систем ППО, що дозволило б зменшити залежність від постачання американських ракет Patriot.

Окремо сторони обговорюють можливу участь Японії у програмі НАТО PURL, яка фінансує закупівлю американського озброєння для України, а також співпрацю в сфері компонентів для безпілотників.

Крім того, японські компанії можуть бути залучені до постачання електроніки та мікрокомпонентів для українських дронів, виробництво яких активно масштабується.

Лутовінов наголосив, що Україна розглядає Японію не лише як донора, а й як потенційного технологічного партнера.

Нагадаємо, що японська компанія Terra Drone вже інвестувала в українські оборонно-технологічні компанії, зокрема у розробників дронів-перехоплювачів, та розширює співпрацю з Україною у сфері безпілотних технологій.