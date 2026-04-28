Відомий японський розробник безпілотних технологій інвестує у виробництво українських дронів

Terra Drone
Японська корпорація обрала другого українського розробника для стратегічних інвестицій/Terra Drone

Японська корпорація Terra Drone через свою дочірню структуру Terra Inspectioneering оголосила про стратегічні інвестиції в українську оборонну компанію WinnyLab LLC. 

Як пише Delo.ua, про це йдеться у релізі Terra Drone.

Український стартап спеціалізується на розробці та виробництві безпілотників-перехоплювачів, які є критично важливими для сучасної оборони.

Згідно з офіційним релізом компанії, ця інвестиція є послідовним кроком у стратегії Terra Drone щодо зміцнення зв’язків з українським оборонним сектором.

Генеральний директор Terra Drone Тору наголосив, що поєднання українських бойових технологій із глобальною мережею японської корпорації відкриває шлях до виходу на міжнародні ринки.  

"В Україні кілька компаній вже продемонстрували успішну експлуатацію безпілотників ракетного типу, придатних для перехоплення на ближній відстані. Однак, для забезпечення захисту на ширшій зоні та на ранніх етапах, зростає потреба в більш доступних рішеннях з можливостями польоту на більшу дальність, які можуть виявляти та нейтралізувати загрози на більшій відстані", - йдеться в повідомленні компанії.

Нагадаємо, у березні Terra Drone повідомляла про плани масштабувати діяльність в Україні та розширювати використання технологічної експертизи, сформованої в умовах реальних бойових дій, для подальшого розвитку міжнародних проєктів.

Під час угоди Terra Drone з Amazing Drones зазначалось, що компанія планує прискорити розробку і постачання безпілотних систем, включаючи дрони-перехоплювачі, FPV-дрони, розвідувальні безпілотники та безпілотні надводні апарати (USV).

Автор:
Тетяна Бесараб