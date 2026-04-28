Известный японский разработчик беспилотных технологий инвестирует в производство украинских дронов

Terra Drone
Японская корпорация выбрала второго украинского разработчика для стратегических инвестиций/Terra Drone

Японская корпорация Terra Drone через свою дочернюю структуру Terra Inspectioneering объявила о стратегических инвестициях в украинскую оборонную компанию WinnyLab LLC.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в релизе Terra Drone.

Украинский стартап специализируется на разработке и производстве беспилотников-перехватчиков, которые критически важны для современной обороны.

Согласно официальному релизу компании, эта инвестиция является последовательным шагом в стратегии Terra Drone по укреплению связей с украинским оборонным сектором.

Генеральный директор Terra Drone Тору подчеркнул, что соединение украинских боевых технологий с глобальной сетью японской корпорации открывает путь к выходу на международные рынки.

"В Украине несколько компаний уже продемонстрировали успешную эксплуатацию беспилотников ракетного типа, пригодных для перехвата на ближнем расстоянии. Однако, для обеспечения защиты на более широкой зоне и на ранних этапах, растет потребность в более доступных решениях с возможностями полета на большую дальность, которые могут обнаруживать и нейтрализовать угрозы на большем расстоянии", - говорится в сообщении.

Напомним, в марте Terra Drone сообщала о планах масштабировать деятельность в Украине и расширять использование технологической экспертизы, сформированной в условиях реальных боевых действий для дальнейшего развития международных проектов.

В рамках соглашения Terra Drone с Amazing Drones отмечалось, что компания планирует ускорить разработку и поставку беспилотных систем, включая дроны-перехватчики, FPV-дроны, разведывательные беспилотники и беспилотные надводные аппараты (USV).

Автор:
Татьяна Бессараб