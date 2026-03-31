Украинский разработчик дронов привлек инвестиции от японского гиганта Terra Drone

Украинская defense-tech компания Amazing Drones заключила соглашение стратегического партнерства с японской корпорацией Terra Drone Corporation — одним из мировых лидеров в сфере беспилотных технологий.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба Дія.City.

Хотя точная сумма сделки не разглашается, известно, что общий инвестиционный фонд корпорации составляет 10 миллионов долларов.

Это партнерство открывает новые возможности масштабирования украинских разработок на международном уровне.

Полученные средства Amazing Drones будут направлены на:

масштабирование серийного производства дронов-перехватчиков;

усовершенствование и развитие технологий;

усиление команды и производственные испытания.

О Amazing Drones

Amazing Drones разрабатывают дроны-перехватчики, адаптированные к работе в условиях действия РЭБ. Их беспилотники способны преодолевать расстояние до 32 км при скорости до 300 км/ч.

Они обладают бесшумным электрическим двигателем, что помогает эффективно обнаруживать и нейтрализовать вражеские воздушные цели.

В рамках партнерства Terra Drone также планируется расширять деятельность в Украине и открыть R&D-центр для развития новых технологий.

Напомним, украинский производитель дронов "Генерал Черешня" и американская корпорация Wilcox Industries объявили о создании совместного предприятия. В рамках соглашения будет создано совместное производство FPV-дронов и дронов-перехватчиков на базе высокотехнологичного производственного комплекса Wilcox Industries Corp. в Ньюингтоне, штат Нью-Гэмпшир.