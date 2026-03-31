Український розробник дронів залучив інвестиції від японського гіганта Terra Drone

Amazing Drones
Нове партнерство допоможе виготовляти перехоплювачі з дальністю 32 км/Amazing Drones

Українська defense-tech компанія Amazing Drones уклала угоду стратегічного партнерства з з японською корпорацією Terra Drone Corporation — одним зі світових лідерів у сфері безпілотних технологій.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба Дія.City.

Хоча точна сума угоди не розголошується, відомо, що загальний інвестиційний фонд корпорації становить 10 мільйонів доларів.

Це партнерство відкриває нові можливості для масштабування українських розробок на міжнародному рівні.

Отримані кошти Amazing Drones спрямують на:

  • масштабування серійного виробництва дронів-перехоплювачів;
  • вдосконалення та розвиток технологій;
  • посилення команди та виробничі випробування.

Про Amazing Drones

Amazing Drones розробляють дрони-перехоплювачі, адаптовані до роботи в умовах дії РЕБ. Їхні безпілотники здатні долати відстань до 32 км за швидкості до 300 км/год.

Вони мають безшумний електричний двигун, що допомагає ефективно виявляти й нейтралізувати ворожі повітряні цілі.

У межах партнерства Terra Drone також планують розширювати діяльність в Україні та відкрити R&D-центр для розвитку нових технологій.

Нагадаємо, український виробник дронів "Генерал Черешня" та американська корпорація Wilcox Industries оголосили про створення спільного підприємства. У рамках угоди буде створене  спільне виробництво FPV-дронів та дронів-перехоплювачів на базі високотехнологічного виробничого комплексу Wilcox Industries Corp. у Ньюїнгтоні, штат Нью-Гемпшир.

Тетяна Бесараб