Встановлення ГБО втрачає сенс: чому газ для авто більше не рятує українців

В Україні встановлення газобалонного обладнання на автомобілі стрімко втрачає економічну привабливість через різке подорожчання скрапленого газу. Якщо ще наприкінці 2025 року автогаз залишався одним із найдешевших видів пального, то навесні 2026 року ситуація кардинально змінилася.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Інституту досліджень авторинку.

За останні шість місяців середня ціна LPG зросла з 34–38 грн за літр у листопаді 2025 року – січні 2026 року до 43 грн у березні та вже 49 грн у квітні. На тлі бензину А-95, який коштує близько 74 грн за літр, різниця вже не дає колишньої економії, особливо з урахуванням того, що витрата газу зазвичай на 15–20% вища.

Березнева статистика показала певне пожвавлення ринку переобладнання. Упродовж місяця офіційно зареєстрували 1060 автомобілів із новим ГБО проти 631 у лютому. Водночас це все ще нижче пікових значень минулого року, коли у липні кількість установок сягала 1284.

Експерти вважають, що березневий сплеск був радше реакцією водіїв на рекордне подорожчання бензину та дизеля, коли автовласники намагалися скористатися ще відносно дешевим газом. Однак уже у квітні тенденція може змінитися через подальше зростання цін на LPG.

Середній вік автомобілів, які переобладнували у першому кварталі 2026 року, становив 16 років. Це свідчить, що ГБО залишається переважно способом здешевити утримання старого автопарку з високою витратою пального. Найчастіше газ встановлювали на Nissan Rogue, Mitsubishi Outlander, Jeep Cherokee, Dodge Journey, а також Skoda Octavia, Volkswagen Passat, Golf і Daewoo Lanos.

Аналітики прогнозують, що у разі збереження цін на автогаз біля 50 грн за літр ринок ГБО в Україні може різко скоротитися. У такому разі переобладнання залишиться актуальним лише для окремих моделей із великими двигунами та комерційного транспорту.

Додамо, з весни ринок встановлення ГБО в Україні зберігає стабільні, хоч і невисокі темпи. Щомісячно проводиться від 1000 до 1200 інсталяцій. Основним драйвером попиту залишається цінова різниця між газом та бензином.